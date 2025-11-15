信義居家揭「居家鍍膜」趨勢 常保潔淨如新

▲信義居家指出，居家鍍膜服務透過奈米防護科技為家多加一層看不見的保護膜，讓清潔工作更輕鬆、也延長建材使用壽命。（圖／信義居家提供）

[NOWnews今日新聞] 浴室玻璃容易卡水垢、廚房油漬總是擦不乾淨？信義居家指出，最新的「居家鍍膜服務」能有效預防這些清潔困擾：透過奈米防護科技為家多加一層「看不見的保護膜」，讓清潔工作更輕鬆、也延長建材使用壽命。新屋交屋前、裝修完工後，或在梅雨季前想預防潮濕發霉時，都是施作鍍膜的最佳時機。信義居家希望讓居家清潔化繁為簡，輕鬆讓家園常保潔淨如新，一般常見的浴室、廚房空間，依信義居家的居家鍍膜服務頁優惠方案，施作費用約在萬元以內，一般情況下效果約可持續18–36個月。

信義居家表示，現代人對於居家空間「乾淨」的要求，已經從整齊、無髒汙，延伸到希望「像新的一樣」，然而，就算再勤於打掃，還是難以避免時間造成的使用痕跡，例如浴室玻璃霧化、流理檯面變色及油漬殘留等，這些問題多半來自水氣與油脂滲入建材表面毛細孔隙，而這些孔隙肉眼看不見，污漬也難以清除。

居家鍍膜技術源自汽車鍍膜的延伸與改良，透過將奈米級防護液均勻塗佈在玻璃、磁磚、不鏽鋼與檯面上，在材質表面形成保護層，降低水垢與油污附著，清潔更省力。有效阻隔水氣、油脂與污垢滲入建材，使髒汙僅停留在表層，平日清潔以擦拭或中性清潔劑為主，可降低對高腐蝕性清潔劑的依賴，既能減少清潔時間，也能延長設備壽命。鍍膜材料無毒、低氣味、不傷建材，就算家中有孕婦或幼兒也能安心使用。

信義居家說明，居家鍍膜的核心是「從源頭預防髒污」，最佳施作時機為裝潢或入住前，或梅雨季來臨前的潮濕時節，施工時間平均在一天內即可完成，靜置數小時後可輕度使用，完全固化則需約18小時，期間避免使用高腐蝕性清潔劑與強力刷洗，完工後防護作用依材質與使用習慣而異，一般使用情況下約可持續18–36個月。

價格方面，鍍膜通常以「才」為單位計價（1才＝30×30公分），依材質與施工範圍不同，每才行情約200至300元不等，實際價格以現場勘查為準。透過信義居家的居家鍍膜服務頁預約，享專屬優惠價每才150元，並針對一般衛浴及廚房空間推出萬元以內優惠方案。這項投資不僅能讓居家空間延緩折舊，也能有效節省後續的清理時間與維護成本。

信義居家提供專業、價格合理的多元居家服務，所有合作廠商皆有合法公司登記、專業資格與良好商譽。2025信義居家認證合作廠商森友家、水宅研居提供居家鍍膜服務線上諮詢、到府評估、現場施工與售後保固等一條龍服務，建議民眾可透過「信義居家認證合作廠商標章」辨識合格廠商，享受安心有保障的服務。信義居家以「共創永續好生活」的品牌願景，陪伴消費者打造舒適又安心的理想家園。

信義房屋居家鍍膜服務頁：https://livinglife.com.tw/service/home-coating



