信義房屋不動產實習生 培養AI難取代業務力
[NOWnews今日新聞] AI時代來臨，許多觀點均認為，擁有跨領域能力、溝通技巧、團隊協作能力等「軟實力」，將成為職場最核心的技能，也是最強競爭力；而房仲工作所需的業務力，恰巧就具備這些多元面向。想在大學畢業前提前掌握「業務力」嗎？信義房屋「不動產業務實習計畫」邁入第十年，鎖定招募大專院校大四學生，祭出前半年最高月薪42K及享有正職福利、畢業後順利轉正加碼最高48K獎學金，更打造「陪跑式」培養計畫，在實習必經的探索、實戰、蛻變三階段，都提供紮實資源，讓實習學子能無後顧之憂挑戰自我！
信義房屋「不動產業務實習計畫」將為期半年的實習計畫，分為各兩個月的「新人期」、「成長期」與「收穫期」，提供每階段各具亮點的資源與支持，協助大四學子畢業前就能養成即戰力。
在「新人期」，信義房屋以業界頂規師資，提供線上線下的課程與實務體驗，超過100小時課程橫跨房產稅務法規、租賃服務、契據管理等領域，同時，也實際將所學應用在分店日常工作中，以「虛實整合」模式紮實累積不動產知識與業務所需能力。
當不動產業務實習生已累積一定的專業知能，此時，信義房屋「手心向下、正向思考」的團隊氛圍，更是許多實習生回饋成為「成長期」持續學習的關鍵動能，不少回饋都分享到「好的環境，會讓人變得勇敢！」。此外，信義房屋長年推動「師徒制」，針對不動產實習生更有專屬機制，特別挑選合適的分店店長及師父帶領，今年更首度加入人資夥伴作為職涯導師，在業務、職涯領域都提供多面向的陪伴與關心。
最後兩個月「收穫期」，不少不動產業務實習生已能獨當一面，其中不乏高總價產品歷練甚至成交。永康店張博論曾分享，不同於許多實習最後常淪為打雜工讀生，信義房屋卻是給足舞台，他在實習期間成交6位客戶，其中甚至包括土地出售案件，當時，在師父、永康勝利店專案經理葉芷寧陪同下完成洽談順利成交，兼顧學習成效與服務品質，也讓客戶十分安心；古亭店劉宇軒也說，店長、學長姊都經常帶著他參與帶看與洽談過程，也很願意與他討論不同的案例，「做中學」讓他成長快速，不因服務範圍在台北市蛋黃區就比較難上手。
信義房屋表示，2026年不動產業務實習計畫招募已經啟動，實習期間為2026年2月24日至8月31日，歡迎全台大專院校大四學生於1月25日前投遞履歷，為畢業後的求職路搶先布局。今年除了不動產業務實習，還新增不需要背負業績壓力的業務助理實習，以及行政職務的秘書實習，實習月薪分別為32K~38K。計畫詳情均可上信義企業集團人才招募網站（https://hr.sinyi.com.tw/campus）或信義房屋人才招募粉絲團查詢。
