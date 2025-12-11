信義房屋不動產廣告AI審查服務獲肯定

▲信義房屋以「不動產廣告 AI 審查服務」榮獲 2025 IT Matters Awards「AI Selected」創新研發獎肯定。（圖／信義房屋）

[NOWnews今日新聞] 信義房屋以「不動產廣告 AI 審查服務」榮獲 2025 IT Matters Awards「AI Selected」創新研發獎肯定。該獎項由數位發展部指導，表揚企業在 AI 創新應用上的卓越表現。信義房屋憑藉 AI 技術推動「不動產廣告 AI 審查服務」，準確率達 98%，審查效率較人工作業提升五倍以上，有效促進不動產廣告資訊透明化，進而確保房地產交易安全，在眾多科技與產業參賽者中脫穎而出。這項榮耀不僅肯定企業在 AI 與數據治理上的研發實力，更展現信義房屋以科技實踐數位治理與誠信交易的雙引擎轉型。

以往房屋廣告審查多仰賴人工逐筆檢視，不僅耗時，也可能因人為疏漏造成資訊誤差，引發買賣雙方誤解與爭議，更可能影響交易安全，而隨著市場資訊量不斷擴增，讓廣告審查如何兼顧正確與迅速成為房仲挑戰。信義房屋自主開發「不動產廣告AI審查服務」，結合自然語言理解（NLU）與影像辨識（CV）技術，能自動檢核房屋廣告的文字與圖片內容是否一致，並即時偵測誇大或不實描述。

系統每日可自動處理上萬筆資料，審查速度平均 15 至 20 秒完成，準確率達 98%，審查效率較人工作業提升五倍以上。透過 AI 自動檢核與回饋機制，稽核缺失案件減少 73%，退件率改善 23%，每年節省超過 8,000 小時人工工時，讓房屋資訊更透明、更可信，為消費者打造更安全的交易環境。

該服務運用內部 AI 數據平台訓練模型，並以實際審查案例不斷優化，使系統能持續學習市場語彙與廣告樣態。開發過程中，團隊強調「AI 協助人，而非取代人」，讓 AI 成為維護誠信的專業夥伴，協助第一線同仁以更高效率提供精準、可信的房屋資訊。信義房屋數位長王獻志表示：「我們希望讓 AI 做最準確、有依據的判斷，讓人專注做符合專業、同時有溫度的決策。」

信義房屋指出，「不動產廣告 AI 審查服務」不僅展現企業在技術研發上的深厚基礎，更是信義房屋核心理念「以人為本、先義後利」的具體實踐。透過持續建構標準化、可應用且安全的數位環境，讓團隊能專注研發具價值的創新服務，形成組織內部的正向創新循環。未來，信義房屋將持續深化 AI 應用，推動數位治理與誠信交易的雙引擎轉型，持續為不動產交易市場創造健全、永續的未來。

