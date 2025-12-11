《內幕》專訪｜吳鎮宇與導演麥兆輝互窒到似鬧交？
信義房屋不動產廣告AI審查服務獲肯定
[NOWnews今日新聞] 信義房屋以「不動產廣告 AI 審查服務」榮獲 2025 IT Matters Awards「AI Selected」創新研發獎肯定。該獎項由數位發展部指導，表揚企業在 AI 創新應用上的卓越表現。信義房屋憑藉 AI 技術推動「不動產廣告 AI 審查服務」，準確率達 98%，審查效率較人工作業提升五倍以上，有效促進不動產廣告資訊透明化，進而確保房地產交易安全，在眾多科技與產業參賽者中脫穎而出。這項榮耀不僅肯定企業在 AI 與數據治理上的研發實力，更展現信義房屋以科技實踐數位治理與誠信交易的雙引擎轉型。
以往房屋廣告審查多仰賴人工逐筆檢視，不僅耗時，也可能因人為疏漏造成資訊誤差，引發買賣雙方誤解與爭議，更可能影響交易安全，而隨著市場資訊量不斷擴增，讓廣告審查如何兼顧正確與迅速成為房仲挑戰。信義房屋自主開發「不動產廣告AI審查服務」，結合自然語言理解（NLU）與影像辨識（CV）技術，能自動檢核房屋廣告的文字與圖片內容是否一致，並即時偵測誇大或不實描述。
系統每日可自動處理上萬筆資料，審查速度平均 15 至 20 秒完成，準確率達 98%，審查效率較人工作業提升五倍以上。透過 AI 自動檢核與回饋機制，稽核缺失案件減少 73%，退件率改善 23%，每年節省超過 8,000 小時人工工時，讓房屋資訊更透明、更可信，為消費者打造更安全的交易環境。
該服務運用內部 AI 數據平台訓練模型，並以實際審查案例不斷優化，使系統能持續學習市場語彙與廣告樣態。開發過程中，團隊強調「AI 協助人，而非取代人」，讓 AI 成為維護誠信的專業夥伴，協助第一線同仁以更高效率提供精準、可信的房屋資訊。信義房屋數位長王獻志表示：「我們希望讓 AI 做最準確、有依據的判斷，讓人專注做符合專業、同時有溫度的決策。」
信義房屋指出，「不動產廣告 AI 審查服務」不僅展現企業在技術研發上的深厚基礎，更是信義房屋核心理念「以人為本、先義後利」的具體實踐。透過持續建構標準化、可應用且安全的數位環境，讓團隊能專注研發具價值的創新服務，形成組織內部的正向創新循環。未來，信義房屋將持續深化 AI 應用，推動數位治理與誠信交易的雙引擎轉型，持續為不動產交易市場創造健全、永續的未來。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／企業倫理長培育計畫 近30家企業參與
房市／運動企業挺運動 信義房屋助陣政大校園馬拉松
房市／仁武人口破10萬「住哪最好？」 專家推三個生活圈
其他人也在看
產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！
她在神戶長大，小學二年級遇到阪神大地震，從小就對人心特別敏感，本來目標是當醫生，沒想到高中被星探盯上，直接變SEVENTEEN專屬模特兒。Japhub日本集合 ・ 16 小時前
網上熱話｜馬鞍山女食84蚊霸王餐被「尋人」 點解食店收據話找咗數？
餐廳不時發生懷疑食霸王餐事件後，店方會於社交平台公開閉路電視截圖「尋人」，而最新一宗是位於馬鞍山一間米線店，一名女子涉食84元「霸王餐」後走數，被店方追緝，不過店方在社交平台帖文公開閉路電視截圖同時，亦附上了一張顯示「已付款」的收據，有網民質疑為何「找咗數」仍要公開尋人，店方解釋「我哋伙記佢自己畀咗錢出嚟，話係自己疏忽am730 ・ 1 天前
63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照 凍齡美貌秘訣曝光
63歲關之琳近日在韓國被粉絲偶遇，當場大方摘下口罩合照，沒有明星架子，隨和態度意外成為討論焦點。照片中她髮量濃密、氣色明亮，皮膚緊緻幾乎看不到細紋，眉眼仍有過去「十三姨」的神韻，身形挺拔輕盈，被不少人直呼狀態宛如40多歲。姊妹淘 ・ 17 小時前
佘詩曼吃飯發現被偷拍！「瞬間反應」可愛到圈粉 網讚嘆：又美又大方
50歲港星佘詩曼憑《新聞女王》再攀事業高峰，不僅三度奪下視后，在大陸的人氣也一路攀升。近日她在上海餐廳用餐時被粉絲巧遇，對方原本想低調偷拍，沒想到她對鏡頭的敏銳度驚人，當場捕捉到粉絲的小動作，反應卻意外親切，引發網路熱烈討論。姊妹淘 ・ 20 小時前
黎智英女兒：父親的抗爭歲月已結束 釋放他對中國政府也有好處
壹傳媒創辦人黎智英剛於本周一（8 日）在獄中渡過 78 歲生辰，也是他在鐵窗下的第六個生日。身在海外的黎智英子女連日來接受多家傳媒訪問，講述父親的近況。女兒黎采說，每早醒來均希望那天就是父親回家的日子；她認為父親無罪，釋放他對中國政府也有好處。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
KOL雪兒花火祭風波意外揭與霍哥戀情 網民質疑出軌 親回：已經分開與分居
KOL雪兒日前被指於日本熱海花火祭企起身打燈打卡影響其他人觀賞煙花，更被指「影衰香港人」，掀起風波。除事件本身掀起爭議外，雪兒更意外被爆出與前微辣成員霍哥戀情，甚至爆出雪兒其實早已成婚，因此今次被爆與霍哥同遊外地，親密舉動再陷出軌「派帽」風波，今日（10日）雪兒再於社交平台發文道歉，兼解釋自身感情狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位 代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理
大埔宏福苑早前發生五級火，至今僅兩星期，受影響居民仍在重整生活之際，區內卻傳出有神秘買家四出尋盤，開出遠低於火災前市價的「撈底價」，惹來前線代理批評，指其做法「極不道德」，形容是「喺居民傷口上灑鹽」。28Hse.com ・ 1 天前
邱澤、許瑋甯4個月大兒子長超帥！ 陳美鳳驚豔「基因好」：真的可以多生幾個
明星夫妻邱澤、許瑋甯結婚4年，已育有1個可愛的兒子，日前才剛盛大補辦婚禮，成為娛樂版面焦點。陳美鳳近日分享跟兩人私下聚會的照片，聊起婚禮仍相當開心，也大讚夫妻倆基因超好，生下長得帥、愛笑又可愛的寶寶：「他們真的可以再多生幾個，一定是超優的爸媽！」姊妹淘 ・ 19 小時前
一路繁花2｜張柏芝認為小朋友人生太順並非好事 育兒觀念獲網民讚好
內地熱播綜藝《一路繁花2》匯聚娛樂圈眾多巨星，除咗來自香港嘅劉嘉玲和張柏芝，更有內地實力演員寧靜及金雞影后何賽飛。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
容天佑迎娶富家女五星級酒店筵開23席 新娘晒巨型龍鳳鈪氣派十足
現年30歲嘅TVB小生容天佑，憑劇集《法言人》飾演見習師爺「Tony仔」而備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國賭贏了？RISC-V全球晶片市佔率突破25%
最新數據顯示，RISC-V 架構在全球晶片市場佔有率已突破 25%，形成與 ARM、X86 三足鼎立之勢，中國工程院院士倪光南此前的預言或許有望成真。鉅亨網 ・ 22 小時前
【7-11】指定分店限時4天 買滿$100即享8折（即日起至13/12）
由即日起至12月13日，一連4日到指定7仔買滿$100即享8折優惠！有齊各款精選零食雪糕、啤酒汽水等等，趁有優惠快啲叫齊家人朋友一齊嚟7仔入貨！YAHOO著數 ・ 17 小時前
大埔宏福苑五級火｜兩餸飯老闆急停業，動員兩舖狂製300餐送災區，霸氣拒收錢：走呀！快D車過去！
大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅令許多市民痛失家園，更將前線消防員和救護員們推向了體力和精神的極限。泰極星食品公司老闆在當日傍晚時收到消息，指災區急需大量熟食飯盒。有消息指特別是前線消防員和救護員仍未有飯開，情況並不樂觀。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：泰極星食品公司Medical Inspire 醫．思維 ・ 21 小時前
被野放郊野公園牛牛突失蹤 附近村屋屋頂驚現疑似牛腳
【動物專訊】漁護署於11月19日將原本在西貢十四鄉居住的牛牛「羅蘭」、「六嬸」和「Mike」搬到西貢的郊野公園，有牛義工定期探望他們，但他們今日去探望牛牛時，卻發現Mike不見蹤影，更恐怖的是他們在一間村屋屋頂，竟發現兩隻切口齊整的疑似牛腳，令義工擔心Mike已經遇害。義工已經報警、漁護署及愛護動物協會，直言不應有任何非法屠宰牛隻的事件發生。 牛義工祁小姐表示，他們今日去探望該3隻牛牛時，發現3隻牛牛均不知所蹤，更驚見屋頂有兩隻疑似牛腳，後來義工找到羅蘭和六嬸，卻一直沒找到Mike，令他們擔心Mike已遇害。 義工已即時報漁護署、報警及愛護動物協會，祁小姐表示，從義工的經驗，那雙腳很明顯是牛腳，又指即使不是Mike遇害，都不能容許有人非法殺害及屠宰牛隻。 Mike、六嬸和羅蘭原本在十四鄉生活，後來被漁護署捕捉，並於11月19日送到郊野公園，義工們隨即向漁護署申請許可去探望牛牛們。 如有任何Mike或今次事件的線索，請與「原居牛在十四鄉」Facebook專頁（ https://www.facebook.com/profile.php?id=61578338054462 ）聯絡。 The香港動物報 ・ 2 天前
中伏餐廳｜網民批評foodie們熱捧餐廳中伏！標榜前酒店大廚主理 畫碟慶生餐廳
foodie們熱捧餐廳有伏？有網民近日在Threads上出post，投訴一間有很多Foodie和KOL推介，並標榜由前酒店大廚主理的餐廳，除了食物質素一般，店員亦不專業，最重要的是賣點之一的免費畫碟服務居然讓人失望。Yahoo Food ・ 18 小時前
【話題】拋棄疲累失溫女友於零下20度山峰凍死 男友被控過失殺人
來自奧地利的 33 歲的女生 Kerstin Gurtner 在奧地利最高峰格羅斯格洛克納峰 Grossglockner 距離峰頂僅 4,600 公尺時不幸喪生，當時氣溫驟降至攝氏零下 20 度。她的...運動筆記 ・ 1 天前
許紹雄死因曝光揭未留下遺言 龍嬿而與女兒許惠菁不滿被錢翰群外洩喪禮細節
資深藝人許紹雄（Benz雄）於10月28日凌晨離世，終年76歲。日前，遺孀龍嬿而與女兒許惠菁返回新加坡處理許紹雄後事，並與新加坡傳媒人紅姑邀約茶聚及接受訪問，大談許紹雄離世前嘅病況及最後死因。紅姑於社交平台分享與遺孀龍嬿而和許惠菁見面傾談嘅內容，龍嬿而表示去年9月許紹雄發現患腎癌後，已進行切除腫瘤手術，康復進度亦理想，直言許紹雄係一個非常乖嘅病人，留醫兩、三天出院後都有聽從醫生叮囑，按時食藥和覆診，但喺今年10月，許紹雄感身體不適，檢查後得知癌細胞擴散到肺部，最後因癌症擴散，身體受細菌感染，引發多重器官衰竭而病逝，坦言：「他沒有留下任何遺言，因為他根本就沒想到，自己會走得那麼快！」Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
女神KOL雪兒日本花火祭開燈打卡遭狠批「影衰香港人」 同霍哥同行曝光戀情？
大胃王網紅雪兒（Suet_e）經常拍片分享日常，早前佢分享到日本旅行，身穿浴衣現身熱海花火祭，更打卡拍下靚相。不過，有網民於Threads上載片段，指控雪兒當時於花火祭「全程開燈企起身拍片影相」，影響其他人觀賞花火祭，隨即引嚟網民直指雪兒「影衰香港人」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
朱孝天遭F4巡演除名！ 老婆心疼「他一個月狂減15公斤」：是真心想赴約
F4原訂12月在上海啟動合體巡演，未料活動尚未登場，成員朱孝天就被證實排除在外，四人重聚計畫正式破局。對此，朱孝天的妻子韓雯雯近日在直播中首度回應，語氣滿是不捨，坦言整件事讓她感到「非常揪心」。姊妹淘 ・ 1 天前
東京7.3級直下地震危機？ 840萬人無家後醫療點爆滿！
哎喲，日本的首都圈本該是高樓林立、櫻花滿街的繁華夢幻，誰知專家小組最新評估一出，7.3級直下地震最壞情況下，死傷1.8萬人、經濟損失高達83萬億日圓（約4.2萬億港幣），聽起來像災難片預告！小編刷到共同網頭條時心想，這不就是「地震版東京日劇」的續集嗎？來，咱們邊檢查地震包邊聊聊這份最新報告，保證不慌，只添點防災小撇步～Japhub日本集合 ・ 20 小時前