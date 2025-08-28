信義房屋以社區服務深化信任 守護客戶資產

▲捷運站附近的社區如「站前凱悅」，規劃有小坪數的產品。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普的關稅政策牽動國際經濟局勢，台灣無法置身其外，許多民眾更著重資產配置，分散風險，而房地產是資產配置的重要一環，找到值得信任、提供保障的房仲業者更是關鍵。信義房屋長期深耕「社區服務」，以實際行動守護居民生活品質，不僅為商圈注入新活力，更成為客戶在房產買賣與資產配置上的最安心選擇。

以高雄建工店長何柏勲為例，他憑藉著敏銳觀察力與真誠服務精神，「時時思考如何讓住戶的生活環境更好」，過去在河堤店服務時，他曾發現社區住戶後陽台水龍頭損壞，便主動協助統一找工修繕，為住戶解決生活不便。

又如面對客戶嫌棄社區大廳老舊，他積極運用分店經費，與管委會合作翻新12棟社區大樓公設，讓居民生活品質提升，也建立起強大的信任感。靠著這份細膩服務，許多客戶信任他，專業的房地產顧問。

同樣在高雄，中都店經理施智邦也展現「以人為本」的精神。一次拜訪里長時，他得知社區流浪動物缺乏棲身之所，便主動協助打造五座「動物共融基地」，以不鏽鋼與防水帆布製作耐用的小屋，讓流浪動物有遮風避雨的地方，避免餵食造成環境髒亂。此舉不僅獲得居民肯定，更促成社區、動保協會與信義房屋三方合作，讓人與動物共融共好。

除此之外，施智邦也帶領同仁化身社區志工，協助清掃街道、排水溝，甚至在颱風後第一時間投入清理落葉，減少積水風險。因著這些長期而穩定的付出，居民每每遇見團隊，都會主動打招呼並表示：「有需要買賣房子，一定找信義房屋！」這份信賴正是房仲服務的核心價值。

信義房屋表示，服務的獨特價值正是不僅止於買賣房屋，更深刻理解「家」對客戶的意義。尤其在國際政經局勢變化快速的當下，許多客戶更加重視資產配置的穩健性。房地產作為多數家庭最重要的資產之一，無論是首購、換屋或長期置產，都是人生中僅有的珍貴資源。信義房屋憑藉著完善的社區服務網絡與真誠行動，不僅協助居民解決生活問題，更在關鍵時刻守護客戶的資產安全。

信義房屋強調，唯有長期深耕社區，才能真正理解居民需求，進而在交易過程中提供更多安心感。當資產成為家庭最重要的依靠，客戶應慎選值得信賴的房仲品牌，才能在動盪的時代中，穩定、安心的守護資產。

