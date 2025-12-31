《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
信義房屋內湖實驗店 開創服務新模式
[NOWnews今日新聞] 面對人口結構與居住型態轉變，以及線上行為改變房市資訊取得方式、AI 技術加速應用等環境變遷，過去一年，信義房屋啟動實驗門市計畫，以內湖店作為實驗門市，嘗試重新定義房仲門市在社區中的角色，驗證房仲服務是否透過社區連結、人才培育與科技輔助，逐步轉型為以長期關係與社區服務為核心的整合服務模式，試營運以來，內湖實驗店平均每日自然來客是一般房仲門市的七倍，另外，實驗店首批 4 位新人亦於 6 個月內全數通過考核。
信義房屋表示，此一布局為品牌長期策略思考的一環。隨著消費者多已在線上完成資訊蒐集，現行房仲門市以交易為導向，將難以回應未來的服務需求。信義房屋累積近 45 年全台直營經驗，體認到房仲服務的核心始終是「人」，因此透過實驗門市，重新調整門市角色，從單純交易節點走向長期關係的經營，提供具專業陪伴的服務角色。
在多方評估後，信義房屋選定內湖路二段作為首個實驗場域。該區域同時涵蓋高屋齡社區、重劃區與都更議題，居住型態多元，且家戶數持續增加，具備高度代表性，有助於觀察不同世代與居住需求變化下，門市服務如何回應社區實際需要。
在實驗設計上，內湖實驗店首先從融入社區著手，結合線上與線下的調整。門市重新規劃空間，設置「想享時光」共享場域，提供管委會會議、都更說明會及社區活動使用。自 2025 年起，門市固定舉辦生活講座與交流活動，至今已累積近 20 場，讓居民在非交易情境下也能自然走進門市，逐步建立互動關係，融入居民的日常。
同時，內湖實驗店也透過 Facebook 社群「內湖好鄰居－共創美好社區」，持續分享社區關懷與在地議題，讓門市從實體空間延伸至線上社群，逐步轉型為居民願意主動接近的生活節點。試營運以來，內湖實驗店平均每日自然來客是一般房仲門市的七倍。
在人力培育方面，內湖實驗店首批業務同仁皆為房仲新人，由具多年門市與管理經驗的店長程紹幃，帶領團隊落實第一線服務的基本功，相關培育方式，來自信義房屋長期重視的人才培育制度與一線歷練累積。實驗店改以團隊服務與社區經營為核心，讓新人在實際服務與互動中累積經驗與信任。在此基礎上，首批 4 位新人於 6 個月內全數通過考核，顯示以基本功為核心、融入社區經營的培育方式，有助於提升服務穩定度與人才留任。
在既有培育基礎上，內湖實驗店導入 AI 對練等數位輔助工具，模擬實際服務情境，協助新人反覆練習說明與應對方式，並嘗試將資深店長的教學經驗，整理為可複製的人才培育模式，作為未來訓練參考。同時，門市亦逐步導入沉浸式生活圈導覽、AI 知識流與實驗型機器人助理等數位應用，其中生活圈導覽透過 3D 視覺化方式，協助客戶理解內湖整體生活機能與區域脈絡；AI 知識流則作為資訊對話輔助，協助初步整理客戶關注的稅務與市場重點；實驗型機器人助理則設置於門市入口，提供稅務查詢、物件初步篩選與傳單列印等服務，作為輔助第一線同仁服務的系統化工具。
信義房屋轉型辦公室協理張雅翕指出，內湖實驗店是一間「以成果驗證理念」的實驗場域，透過實際營運，持續檢視門市在客戶體驗、作業流程與管理模式上的調整方向，並作為未來門市與線上、社群經營整合的參考基礎。信義房屋期望透過此類實驗，逐步深化門市與社區的連結，回應產業與服務型態的轉變。
信義房屋長期秉持「以人為本」的經營理念，持續投入房產創新與人才培育，並以產業領航者之姿，致力打造更美好的居住體驗。同時，我們也用心支持每一位夥伴的成長與夢想實現，誠摯邀請優秀人才加入信義行列。更多資訊請至信義集團徵才網站：（https://hr.sinyi.com.tw/）查詢。
