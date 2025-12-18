信義房屋分享數位轉型：人際溫暖為根基

▲信義房屋轉型辦公室協理施閔堯分享數位轉型辦公室的實務經驗 （圖／記者朱永強攝影）

[NOWnews今日新聞] 隨著科技發展，房子買賣市場、物價資訊恐不再是房仲獨佔資訊，但在房市交易中「人」仍是重要一環。國內房屋買賣仲介龍頭信義房屋多年來啟動「數位轉型辦公室」計畫，以人際溫暖為根基，同時發展更高的生產力。但數位轉型說得很輕鬆，做起來卻是挑戰重重，負責這項專案的信義房屋轉型辦公室協理施閔堯今（18）日在台灣數位資產協會舉辦的「轉型的力量：企業數位進化與價值創造」論壇中分享就說：「想像很豐滿，現實是很骨感！」不過這些年來，信義房屋攜手麥肯錫合作下，轉型辦公室順利運轉，讓同仁有更多時間把買賣節點向外延伸，創造居住生活生態圈。

信義房屋數位轉型 以人際溫暖為根基出發

施閔堯表示，房仲是人的產業，而在信義房屋轉型的核心命題是「客戶為什麼要選擇我們？」當客戶買房時雖然帶有感性、衝動，想要更好的生活、交換不一樣的人生階段，但因為買房金額極大，因此客戶會細緻檢視每一個環節，因此延伸到每一個同仁。

然而，隨著數位時代來臨資訊流通、AI發展，房仲服務的全段價值面臨改變。施閔堯指出，買賣資訊、客戶需求等服務內容可能會被大幅度弱化，而交易搓合的緩衝、法令稅務等也可能漸漸被取代，但買到好的居住生活跟周延交易保障，卻是房仲服務中長期不變的存在，因此啟動轉型希望留住核心的人際溫暖，讓同仁空出時間，往前往後延伸打造居住生活生態圈。

說，轉型基礎是凝聚願景，以信義房屋來看就是「生產力」，以此為引擎驅動整個轉型之路，同時導入「L-gates」轉型方法，確認步伐一致、設有檢核點並了解此方向往下走的風險。再者，要建構固定推進節奏，並拆分成不同任務型態的模組，各分組設有轉型長（CTO），同時推出數位工具，讓推動可以規模化。

指出，最後從成效端著手，數位轉型後所有東西都可以從數字端檢視，並且要把轉型工作部署到分店跟其他部門中。他強調，要成功推動不需要靠一支全壘打，一次次安打推進一樣也可以贏球。

▲麥肯錫副董事合夥人張捷分享數位轉型辦公室的實務經驗，指出轉型不是單純的數位化專案，而是一場為應對根本性產業變局所精心設計的組織進化。（圖／記者朱永強攝影）

此外，醫揚科技總經理莊富鈞也在論壇分享數位醫療發展轉型的三階段。第一階段是在電子病歷導入，醫療療程沒改進，造成臨床反彈；第二階段則是物聯網導入，但多是以消費性科技導入，過度強調「取代」現有流程但又不了解醫療現況，因此仍無法落地。目前走到第三階段，AI介入後，數位醫療變成增強輔助專業人員，落地速度極快，並且是由臨床主動表達使用醫院，以替未來醫療生態帶來更多想像空間。

▲醫揚科技總經理莊富鈞指出，醫療資料、數位身份與授權機制正逐步轉化為可治理的數位資產，AI成為智慧醫療數位轉型成功的關鍵，並為未來醫療生態帶來更多想像空間。（圖／記者朱永強攝影）

