信義房屋助員工圓夢 六度獲幸福企業金獎

[NOWnews今日新聞] 1111人力銀行揭曉2025幸福企業評選名單，從超過4000家企業中，選出562家金獎企業，信義房屋更是第六度獲得金獎肯定。面對少子化、缺工等挑戰，信義房屋以職涯圓夢、安家圓夢、樂活圓夢「三大支柱」，支持員工在各方面訂下目標、勇敢逐夢，希望員工與公司都能一起成長，成為推動產業與社會正向進步的重要力量。

1111人力銀行指出，台灣人才短缺情況日益嚴重，為激勵企業提供更好的福利與願景，吸引更多優秀人才，透過網路票選與秘密客評比，選出幸福企業獲獎名單；有鑑於少子化國安問題，今年評比更加著重「生育獎勵及育兒支持」的面向，以行動守護家庭、厚植人才韌性。

信義房屋人才發展部執行經理陳哲緯則表示，透過持續深化以人為核心的人才策略，「從選才到留才，打造讓人才安心發光的職涯舞台」，期待每一位加入信義的夥伴不只是找到一份工作，而是能在這裡累積專業發揮所長，並在公司的支持下一圓自己的夢想。

信義房屋透過「三大支柱」支持員工築夢踏實。職涯圓夢部分，除了新人期6個月提供線上線下完整教育訓練、保障月薪，紮實打下基礎；晉升轉正職後，也有明確的晉升制度，並提供多元跨域不動產發展路徑，無論是想在業務職持續經營、挑戰主管職務，抑或是轉戰集團旗下關係企業、海外仲介事業、觀光旅遊事業等，都有跨域、跨國的發展機會。

安家圓夢方面，信義房屋提供員工購屋優惠打造家業夢想、第一線業務同仁國定三節均休假、產假及陪產假皆優於法令、總公司幕僚部門彈性工時等；眾多福利中最受歡迎的彈性福利「信福幣」每年最高達1.5萬元價值，可用於支付子女托育及長照費用、親人健康檢查、居家服務補助等，另外，第二胎還享有12萬元生育津貼。種種友善家庭的舉措下，信義企業集團出生率達2%，高於整體台灣出生率。

而在樂活圓夢部分，則著重員工身心發展，鼓勵工作與生活平衡。信義房屋擁有超過100個員工自發組成的社團，由公司定期提供費用補助，涵蓋登山、烹飪、桌遊等不同項目，更有比照正規賽事規模的籃球、壘球、羽球聯賽；此外，信義房屋每年還有海外獎勵旅遊，達標者都有機會免費帶家人出國度假，近年足跡橫跨澳洲、日本等地。

陳哲緯強調，每一位夥伴來到信義房屋，都有想要達成的夢想，無論是職涯上挑戰自我，或是更有餘裕地照顧家庭，信義房屋將「支持員工圓夢」作為核心，與時俱進給予不同面向的支持，希望員工能與公司一起成長，打造「好工作、好生活」的友善幸福職場，進而推動產業與社會共好。

農曆年將至，信義房屋持續向優秀人才招手，現在面試錄取，可安排年後正式上班。詳情可上信義企業集團人才招募網（https://hr.sinyi.com.tw/）查詢。



