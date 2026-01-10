跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
信義房屋助員工圓夢 六度獲幸福企業金獎
[NOWnews今日新聞] 1111人力銀行揭曉2025幸福企業評選名單，從超過4000家企業中，選出562家金獎企業，信義房屋更是第六度獲得金獎肯定。面對少子化、缺工等挑戰，信義房屋以職涯圓夢、安家圓夢、樂活圓夢「三大支柱」，支持員工在各方面訂下目標、勇敢逐夢，希望員工與公司都能一起成長，成為推動產業與社會正向進步的重要力量。
1111人力銀行指出，台灣人才短缺情況日益嚴重，為激勵企業提供更好的福利與願景，吸引更多優秀人才，透過網路票選與秘密客評比，選出幸福企業獲獎名單；有鑑於少子化國安問題，今年評比更加著重「生育獎勵及育兒支持」的面向，以行動守護家庭、厚植人才韌性。
信義房屋人才發展部執行經理陳哲緯則表示，透過持續深化以人為核心的人才策略，「從選才到留才，打造讓人才安心發光的職涯舞台」，期待每一位加入信義的夥伴不只是找到一份工作，而是能在這裡累積專業發揮所長，並在公司的支持下一圓自己的夢想。
信義房屋透過「三大支柱」支持員工築夢踏實。職涯圓夢部分，除了新人期6個月提供線上線下完整教育訓練、保障月薪，紮實打下基礎；晉升轉正職後，也有明確的晉升制度，並提供多元跨域不動產發展路徑，無論是想在業務職持續經營、挑戰主管職務，抑或是轉戰集團旗下關係企業、海外仲介事業、觀光旅遊事業等，都有跨域、跨國的發展機會。
安家圓夢方面，信義房屋提供員工購屋優惠打造家業夢想、第一線業務同仁國定三節均休假、產假及陪產假皆優於法令、總公司幕僚部門彈性工時等；眾多福利中最受歡迎的彈性福利「信福幣」每年最高達1.5萬元價值，可用於支付子女托育及長照費用、親人健康檢查、居家服務補助等，另外，第二胎還享有12萬元生育津貼。種種友善家庭的舉措下，信義企業集團出生率達2%，高於整體台灣出生率。
而在樂活圓夢部分，則著重員工身心發展，鼓勵工作與生活平衡。信義房屋擁有超過100個員工自發組成的社團，由公司定期提供費用補助，涵蓋登山、烹飪、桌遊等不同項目，更有比照正規賽事規模的籃球、壘球、羽球聯賽；此外，信義房屋每年還有海外獎勵旅遊，達標者都有機會免費帶家人出國度假，近年足跡橫跨澳洲、日本等地。
陳哲緯強調，每一位夥伴來到信義房屋，都有想要達成的夢想，無論是職涯上挑戰自我，或是更有餘裕地照顧家庭，信義房屋將「支持員工圓夢」作為核心，與時俱進給予不同面向的支持，希望員工能與公司一起成長，打造「好工作、好生活」的友善幸福職場，進而推動產業與社會共好。
農曆年將至，信義房屋持續向優秀人才招手，現在面試錄取，可安排年後正式上班。詳情可上信義企業集團人才招募網（https://hr.sinyi.com.tw/）查詢。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／信義居家推永續專區 降低消費者選擇門檻
房市／小資家庭總價1500萬買北市門牌 北投高CP成首選
房市／深化永續鄰里關係 「嘉品」社區舉辦家具參訪
其他人也在看
《尋秦記》演員片酬曝光古天樂收零蚊 一女星片酬係林峯8倍
電影《尋秦記》票房大收旺場，業界分析有望衝破一億港元大關，甚至有機會挑戰香港票房冠軍紀錄。近日有內地網站披露了演員的片酬表，其中一位演員以天價片酬遠超眾人，而作為電影投資方之一的古天樂更是零片酬演出，引起熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
陳詩欣與蔡嘉欣等好友慶生 嫁有米老公生活幾級跳 曾大曬名牌收藏被封「拜金KOL」
前TVB小花陳詩欣（Eunice）於去年7月為有米老公誕下兒子，並分享生B前後嘅過程及BB誕生一刻。陳詩欣產後極速修身，於3個月成功減掉15磅，好快就回復生產前狀態。日前，陳詩欣與好友何依婷、蔡嘉欣和譚嘉儀到餐廳食飯慶祝33歲生日，眾人為陳詩欣送上生日蛋糕及飛吻。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
爆一爆｜「楚撚記」老闆 引導投資者晋身發展商 慘！（Louise）
近日報章報導樂風集團（Lofter Group）老闆周佩賢（Carol）被一眾投資者「插」。 呢班專業投資者爆seed都算爆得遲了。地產市場上嘅波仔、倫仔、File湯、以至受哥及岳少早已被磚頭砸到抖唔到氣，何況樂風旗下地產項目係靠呢班持份者集資呢？Yahoo財經專欄 ・ 19 小時前
網上熱話｜銅鑼灣酒店「無主孤魂」神主牌遭內地網紅偷走 網民：唔怕有報應？
著名香港靈異節目主持潘紹聰，周五（9日）去到銅鑼灣一間酒店後樓梯的著名靈異地點，發現被稱為「無主孤魂」的神主牌被盜。懷疑是在內地抖音平台，早前一名自稱「靈探」的男子，將神主牌檢走。am730 ・ 18 小時前
格陵蘭5政黨發聯合聲明 不願受美國統治
（法新社格陵蘭首府努克9日電） 格陵蘭議會中5個政黨的領袖今晚發布聯合聲明，表示「我們不想要當美國人」。不過，格陵蘭政黨領袖在聯合聲明中說：「我們不要當美國人，我們不要當丹麥人，我們要當格陵蘭人。法新社 ・ 13 小時前
60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練
李麗珍確是從小美到大，由小時Baby Fat的「珍妹」，到今個月「登六」，仍是漂亮的女士。桃花不絕，初出道就成為萬千觀眾的夢中情人，自認戀愛腦的她，在經歷離婚後，加多上了人生歷練，似乎獲得回首的勇氣，也得出更寶貴的戀愛觀，值得不同年紀的女性參考。Yahoo Style HK ・ 1 天前
日本旅遊不能穿花襯衫？友人急勸：沒事別穿！恐惹禍上身...網友一面倒吐槽
每個國家的文化習慣都不同，若沒有深入了解恐會觸犯一些禁忌。一名網友分享他在日本大阪旅遊時的經歷，他帶著花襯衫被同行的朋友勸阻，稱在市區附近可能會引起不必要的麻煩，讓他相當納悶，貼文曝光引起了網友的熱烈討論。Japhub日本集合 ・ 1 天前
華漢西澳潛水捕龍蝦失蹤 疑遇鯊襲頭顱沖上沙灘
【on.cc東網專訊】內媒周五（9日）報道，一名中國男子上周四（1日）元旦在澳洲西澳省一個海灘潛水捕撈小龍蝦時失蹤，數日後頭顱被沖上另一海灘。警方排除刑事案件，懷疑他遭鯊魚襲擊。on.cc 東網 ・ 18 小時前
謝婷婷一家四口低調回港 入住5五星級酒店飽覽維港靚景
現年43歲嘅謝婷婷（Jennifer），曾跟隨父母及哥哥謝霆鋒加入娛樂圈，佢喺2019年突然宣布已秘密誕下女兒Sara，之後便淡出幕前移居加拿大溫哥華低調生活，專心享受湊女生活。去年5月，Jennifer上載與男友Mathew合照，宣布再度懷孕，7月順利誕下囝囝Brooklyn Milne，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蘇玉華與潘燦良再度環遊世界！相愛逾30年甜蜜如昔，互相欣賞過幸福小日子：我愛嘅係愛佢所有嘢
蘇玉華與潘燦良再度環繞地球一圈，逾 30 年愛情跑比蜜月期更甜蜜！蘇玉華與潘燦良於 2023 年時曾花 108 日環遊世界，近日再度選擇南半球路線，由去年 12 月起程持續至 4 月中，再度環繞地球一周。Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳妍希搣甩「小籠包」污名 成功還原15年前「沈佳宜」
【on.cc東網專訊】台灣女星陳妍希主演的內地劇集《狙擊蝴蝶》口碑、收視不俗，連帶人氣亦攀升，這陣子不時接活動密密賺的她，日前以紅噹噹裝束出席護膚品牌晚宴活動的她，事後社交平台PO了多張美照，一身紅白旗袍晚禮服示人的她，配以長辮盤繞造型優雅脫俗，引發網民熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
別儲錢退休？馬斯克：未來人人要乜有乜
據《商業內幕》周五報導，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克日前表示，若他對未來的預測成真，為退休存錢將變得「毫無意義」。他預言 AI 將幫助創造資源「富足」的世界，人們可以擁有任何想要的東西，並享有優質醫療和教育服務。鉅亨網 ・ 1 天前
網上熱話｜父親愛車任兒子塗鴉 網民稱「好欣賞你嘅豁達」 車主有回應
不少車主一直擔心自己的愛車被劃花刮傷，惟若成為「塗鴉畫板」，會否當場震怒？近日有網民在街頭發現一架紅色私家車被黑色箱頭筆畫滿公仔、圖案及文字，疑是車主被家中小童塗鴉。有關照片被上傳於社交平台Threads，樓主直言「想同呢位爸爸講聲好欣賞你嘅豁達」，及後有疑似車主「現身」向樓主回應，後者代為發言「佢話只要一對仔仔開心就am730 ・ 1 天前
2026年可能引發美股下跌的3大事件
據《Investing.com》，美股在 2026 年開局時延續了去年推動市場上漲的動能，但 Sevens Report 警告，投資人不應假設這波漲勢會無限延續。Sevens 點出三項可能推動股市走低的發展。鉅亨網 ・ 18 小時前
據報日本首相高市早苗擬考慮解散眾議院 圓匯急跌
日本《讀賣新聞》周五報道，首相高市早苗周五開始研究解散眾議院的可能性。若成事，眾議院選舉料於2月上旬至中旬舉行投票。AASTOCKS ・ 1 天前
蘇民峰2026馬年生肖運程總覽：犯太歲化解增運建議、寒熱平命人運勢、吉凶星分析
2026年馬年運勢，12生肖運勢又是如何呢？由蘇民峰師傅為大家一一分析，犯太歲生肖、有吉星、凶星該如何應對，讓各位準備好迎接馬年，一切心想事成，行個靚運！Yahoo Style HK ・ 1 天前
港鐵老翁揮拳案｜事主期望法律懲罰 獲親友支持勇敢尋公義 據了解72歲男落網｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】港鐵列車日前發生一宗老翁揮拳襲擊女乘客事件。事主李小姐向《Yahoo 新聞》表示，今日（9日）下午 3 時許致電黃大仙警署查詢案件進度時，獲悉涉事通緝人士已歸案。據了解，一名 72 歲男子今日到警署自首。Yahoo新聞 ・ 1 天前
特朗普：不管格陵蘭願不願意 美國都會採取行動
據《CNBC》報導，美國總統特朗普周五 (9 日) 表示，其政府將對格陵蘭採取行動，「不管他們喜不喜歡」，進一步升高他為替美國取得這塊丹麥領土所發出的強硬言論。鉅亨網 ・ 22 小時前
油麗邨財困男墮樓 倒臥行人路當場身亡
【on.cc東網專訊】油塘有人墮樓亡。今日(10日)中午12時06分，有途人報案，指一名男子懷疑由高處墮下，倒臥在油麗邨頤麗樓對開行人路上。救護員接報到場，經檢驗證實該名姓黃(42歲)男子當場死亡，遂以帳篷遮蓋遺體。警員其後查出事主是上址住戶，懷疑他從單位墮樓，on.cc 東網 ・ 18 小時前
【UNIQLO】春色新裝 保暖單品低至 $79（即日起至15/01）
Uniqlo今期限定優惠春色新裝，男女都可以著嘅防風外套、長褲，同埋一家大細嘅HEATTECH極暖系列，與大家溫暖過冬！YAHOO著數 ・ 1 天前