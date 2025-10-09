信義房屋助花蓮！百萬捐款超人小隊馳援光復

▲信義企業集團員工發揮信義精神，自發組成信義超人小隊前往光復災區協助。（圖／信義房屋）

[NOWnews今日新聞] 9月23日花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流遭受重創，全台民眾紛紛獻愛心，有錢出錢、有力出力。針對此一天災，信義集團也發起員工募資捐款，由員工自主響應，除了現金，同仁專屬的彈性福利幣亦可作為捐助款，短短一周多達1450位信義人響應；集團也宣布，凡員工捐多少、信義同步捐多少，攜手同仁將愛放大，累積捐款金額共$3,669,484元。此外，不少信義企業集團員工亦自發組隊化身「鏟子超人」前往災區。

信義企業集團以社會企業為己任，秉持創辦人周俊吉為他人著想、成為「為社會帶來幸福的企業」的初心，在花蓮洪災需各界馳援之時，發起內部員工募捐鼓勵有餘裕、有意願的同仁一同協助災後復原，而集團也同步捐出相同金額，攜手同仁幫助受災家庭度過難關，雙方總計捐款金額共$3,669,484元。響應此次捐款行動的員工表示，雖然沒能去災區協助，但是很願意跟著公司一起為災區盡一份心力，因此在公司發起捐款當下就選擇加入。

▲曾是急診護理師的信義房屋中都店劉嫻嫻以過往專業到光復災區為現場民眾進行緊急傷口護理。（圖／信義房屋）

除了集團送暖，全台信義人亦自發捲起袖子組隊前往災區協助，自災害發生以來已有數百位「信義超人」前往光復揮汗、協助災民清理家園，為支持同仁義舉，信義集團也宣布，即日起至10月底止，同仁前往花蓮災區可協助納入志工假認定範圍，若當年度尚未使用者皆可申請。

其中，為數最龐大的以信義君子共榮會長、仁愛店專案執行協理吳正義發動的「花蓮光復Sinyi can help」，數天內便募集超過百位、遍布北中南的信義夥伴，集體奔赴花蓮救災。吳正義表示，會有這想法是因為看到當地受災消息，想著是否能多做些什麼？沒想到和其他信義夥伴們討論，發現大家都有一樣的想法，便很快的凝聚共識、一起組隊前往。問到如何能在短時間內號召百位同仁響應？吳正義謙虛地說，「其實是全台的信義人早就想這麼做，我只是剛好把大家連結在一起而已。」

信義房屋專案經理、同時也是花蓮子弟的林順惪表示，自己有許多師長都是光復人，看到當地受創的訊息便動身前往支援，希望為同為花蓮的鄉親們盡一份心力，便在連假間前往協助，對面目全非的光復鄉飛揚的塵土、堅硬的泥沙以及開始出現的臭味印象深刻。實際上林順惪的老家在颱風期間同樣也遭受風災，但在返鄉清理、解決狀況後，決定偕同母親一起前往光復獻力。

全台信義人除了熱血獻力之外，也以不同形式為災區付出；包括林順惪與母親無償提供花蓮老家，給前往支援的信義夥伴落腳；曾是急診護理師的中都店專員劉嫻嫻，在身上掛起「我是護理師，受傷請找我」牌子，自費購買基礎醫療用品，在災區協助民眾外傷的緊急處理；永康分店同仁則是自主用團體獎金購買上百張「永保安康」車票送給現場的民眾，希望將溫暖傳遞到災區、祝福大家長久安康。

信義企業集團「以人為本」，善待員工、客戶、社會等六大利害關係人，不僅提供房地產買賣服務，也走入社區提供志工服務、贊助在地活動，秉持「先義後利」的精神從事「社區服務」、善盡企業社會責任。希望以企業良善的態度凝聚社區情感，使社區人情味變濃、幸福感放大，進而形成一個永續發展的良善力量，達成信義人、信義公司、信義社會的價值願景，促進善的循環。

