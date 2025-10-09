「生蛇針」未納政府接種計劃 盧寵茂：正分析成本效益
信義房屋助花蓮！百萬捐款超人小隊馳援光復
[NOWnews今日新聞] 9月23日花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流遭受重創，全台民眾紛紛獻愛心，有錢出錢、有力出力。針對此一天災，信義集團也發起員工募資捐款，由員工自主響應，除了現金，同仁專屬的彈性福利幣亦可作為捐助款，短短一周多達1450位信義人響應；集團也宣布，凡員工捐多少、信義同步捐多少，攜手同仁將愛放大，累積捐款金額共$3,669,484元。此外，不少信義企業集團員工亦自發組隊化身「鏟子超人」前往災區。
信義企業集團以社會企業為己任，秉持創辦人周俊吉為他人著想、成為「為社會帶來幸福的企業」的初心，在花蓮洪災需各界馳援之時，發起內部員工募捐鼓勵有餘裕、有意願的同仁一同協助災後復原，而集團也同步捐出相同金額，攜手同仁幫助受災家庭度過難關，雙方總計捐款金額共$3,669,484元。響應此次捐款行動的員工表示，雖然沒能去災區協助，但是很願意跟著公司一起為災區盡一份心力，因此在公司發起捐款當下就選擇加入。
除了集團送暖，全台信義人亦自發捲起袖子組隊前往災區協助，自災害發生以來已有數百位「信義超人」前往光復揮汗、協助災民清理家園，為支持同仁義舉，信義集團也宣布，即日起至10月底止，同仁前往花蓮災區可協助納入志工假認定範圍，若當年度尚未使用者皆可申請。
其中，為數最龐大的以信義君子共榮會長、仁愛店專案執行協理吳正義發動的「花蓮光復Sinyi can help」，數天內便募集超過百位、遍布北中南的信義夥伴，集體奔赴花蓮救災。吳正義表示，會有這想法是因為看到當地受災消息，想著是否能多做些什麼？沒想到和其他信義夥伴們討論，發現大家都有一樣的想法，便很快的凝聚共識、一起組隊前往。問到如何能在短時間內號召百位同仁響應？吳正義謙虛地說，「其實是全台的信義人早就想這麼做，我只是剛好把大家連結在一起而已。」
信義房屋專案經理、同時也是花蓮子弟的林順惪表示，自己有許多師長都是光復人，看到當地受創的訊息便動身前往支援，希望為同為花蓮的鄉親們盡一份心力，便在連假間前往協助，對面目全非的光復鄉飛揚的塵土、堅硬的泥沙以及開始出現的臭味印象深刻。實際上林順惪的老家在颱風期間同樣也遭受風災，但在返鄉清理、解決狀況後，決定偕同母親一起前往光復獻力。
全台信義人除了熱血獻力之外，也以不同形式為災區付出；包括林順惪與母親無償提供花蓮老家，給前往支援的信義夥伴落腳；曾是急診護理師的中都店專員劉嫻嫻，在身上掛起「我是護理師，受傷請找我」牌子，自費購買基礎醫療用品，在災區協助民眾外傷的緊急處理；永康分店同仁則是自主用團體獎金購買上百張「永保安康」車票送給現場的民眾，希望將溫暖傳遞到災區、祝福大家長久安康。
信義企業集團「以人為本」，善待員工、客戶、社會等六大利害關係人，不僅提供房地產買賣服務，也走入社區提供志工服務、贊助在地活動，秉持「先義後利」的精神從事「社區服務」、善盡企業社會責任。希望以企業良善的態度凝聚社區情感，使社區人情味變濃、幸福感放大，進而形成一個永續發展的良善力量，達成信義人、信義公司、信義社會的價值願景，促進善的循環。
