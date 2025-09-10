信義房屋協助社區中元普渡 加碼「平安米」

▲信義房屋今年提供創意平安米，拉近與社區住戶之間的距離。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 信義房屋長期深耕地方，陪伴社區已逾20年，每年協助社區舉辦中元普渡活動，不僅贊助帳篷等硬體資源，還由分店同仁親自協助，凝聚社區居民的向心力。今年也推出創意「平安米」，將傳統祭拜融入趣味性諧音與祝福，讓中元文化更貼近年輕世代。

信義房屋協助社區中元普渡的經驗已超過20年，今年預估協助3000多個社區，並提供租借帳篷近5000頂。此外，今年更準備了約50000包平安米，部分社區分店還主動加訂，顯示社區居民與委員對此創意小物的高度喜愛。

信義房屋表示，舉辦中元普渡與製作「平安米」的初衷，除了協助社區解決普渡籌辦上的實務困難，也希望透過寓教於樂的巧思，讓居民在參與過程中增添更多互動。

今年「平安米」設計以中元節祭祀流程為基礎，搭配俏皮的流行語諧音，推出四款祝福語，分別是「在普通和普信之間，選擇了普渡」、「在忌口和計算之間，選擇了祭拜」、「在關係和體系之間，選擇了佛系」以及「在平凡和瓶頸之間，選擇了平安」，不僅符合傳統氛圍，更展現現代語感的趣味性。

這項設計也呼應聯合國永續發展目標SDGs中的「第11項：永續鄉鎮」及「第17項：永續發展夥伴關係」。信義房屋期望藉由活動，串連起分店、社區、里民及客戶之間的多元連結，深化社區的共好氛圍，讓傳統節慶轉化為現代社會的凝聚力量。

多年來，信義房屋與在地社區的合作關係愈發緊密，許多社區委員甚至會在中元前主動詢問，期待信義房屋能再次協助活動順利進行。不論是帳篷搭設、流程支援，或是奉茶飲品等細節安排，都讓居民感受「有信義，真放心」的在地陪伴。

信義房屋同仁的參與感受也很正面，他們認為協助社區不僅是支援一場活動，更是一次與社區居民互動、建立信任的機會。看到居民安心完成普渡，甚至因為平安米而展露笑容，讓他們覺得付出很有價值，「認同自身角色不僅是房仲，更是社區的好夥伴。」

信義房屋強調，公司在推動社區服務上的最大優勢，結合全台直營門市的人力與資源，長期投入在地，建立深厚信任感，不僅止於活動支援，從日常生活細節著手，例如協助紗窗修繕維護、小學交通導護等，都是真實陪伴居民的行動。普渡只是服務的一環，背後展現的則是對社區的長期承諾與關懷。

未來，信義房屋也將持續透過多元社區服務，深化「在地好厝邊」的角色，陪伴社區走過每一個重要時刻，讓居民不僅住得安心，更能感受滿滿溫情。

