信義房屋圓夢行動 伴客戶完成家的夢想

▲信義房屋圓夢行動為期10周，邀請消費者周周看屋抽好禮。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 想買房、換屋，現在多了一份「看房小確幸」！信義房屋即日起至明年1月4日推出「信義圓夢行動，幸福就從家開始」活動，為期10周，邀請消費者周周看屋抽好禮。凡活動期間至全台信義房屋門市賞屋，就有機會抽中價值500元的好禮即享券，可於16個品牌通用，總獎額高達5000份，成交買賣方客戶還能再抽10萬元的圓夢祝賀金，讓賞屋的每一步，都充滿期待與幸福感。

「信義圓夢行動」以「幸福就從家開始」為主軸，象徵信義房屋陪伴每一位客戶，實現屬於自己的家。不論是第一次擁有自己的家，或是為家人尋找更舒適的住所，每一場房屋買賣，都是人生夢想的延續。信義房屋希望以誠信、專業與溫度，讓每一位買方都能「因為信任，找到理想的家」，讓每一位賣方「將信任化為更多人的幸福」。

廣告 廣告

▲信義房屋圓夢行動邀請消費者周周看屋抽好禮。（圖／信義房屋）

信義房屋表示，這次活動不僅是一場回饋顧客的行動，更是對「圓夢」精神的實踐。過去40多年來，信義房屋秉持「先義後利」的理念，以專業與誠信服務每一位客戶。如今，透過「信義圓夢行動」，希望讓更多人感受到：買房不只是交易，更是一段充滿信任與陪伴的旅程。

在眾多房仲品牌中，信義房屋的不同之處，在於「買的不只是房子，而是一份安心的保障」。信義以SinyiCare十大守護為核心，打造業界最高規格的購屋體驗。

從資訊透明、科技加值，到交易安全與屋況保障，信義房屋運用AI智能配案、3D賞屋技術與即時行情分析，讓找屋決策更準確。免費提供履約保證價金信託，確保交易安全，並針對漏水、蟲蛀、海砂屋、輻射屋與凶宅等問題設有保障，讓客戶買得更放心。同時，全台直營的經營模式以一致的專業服務與品牌誠信，守護每一位客戶的幸福。

信義房屋強調，唯有以「信任」為起點，幸福才能延續，並鼓勵更多人走進信義房屋全台近500家分店，體驗專業、誠信與科技整合的全新找屋旅程。詳情請上網頁連結: https://lihi3.me/MO5qI

更多 NOWnews 今日新聞 報導

房市／公益路登台中最強景點 信義房屋揭房市現況

房市／北大台北校區BOT啟動！「這商圈」5年內滿血回歸

房市／信義嘉學美食DIY小聚 凝聚鄰里情誼