信義房屋實習 體驗不動產業還有望飛環灘島

▲信義房屋近年跨足觀光旅遊產業，買下馬來西亞環灘島，希望藉由復育土地及生態，希望打造「永續旅遊零碳島」。（圖／信義房屋）

[NOWnews今日新聞] 暑期實習不只是坐辦公室，更有機會飛往沙巴「環灘島」展開「永續之旅」！為深耕質優大專院校吸引更多優秀學子加入，也讓不動產業能與年輕世代有更多連結，信義企業集團積極舉辦產學合作計畫，包含台大台灣引路人計畫、政大商學院信義書院、台北教育大學永續實習生計畫、業務及幕僚實習與校園贊助等；其中，暑期幕僚實習生計畫提供優渥薪資，個人專案成果優勝者，更有機會前往馬來西亞沙巴「環灘島」實地參訪信義集團實踐ESG的作為。

廣告 廣告

為期兩個月的幕僚實習生計畫，主要招募大三以上學子，提供大學33K、碩士35K月薪。擁有專屬職場教練及學長姐指導，並依個人志願及所長分配至不同部門見習，實際了解職場工作方式、專案管理技巧，甚至有機會與高層主管面對面交流；每週包括不動產領域及永續領域等不同面向多元學習課程。而信義企業集團近年跨足觀光旅遊產業，買下馬來西亞環灘島，希望藉由復育土地及生態，未來打造出「永續旅遊零碳島」，今年起也安排幕僚實習生個人專案成果優勝者前往環灘島參訪。

▲信義房屋幕僚實習生主要在總公司幕僚部門學習，有專屬職場教練及學長姐，也能實際參與體驗部門職場運作日常。（圖／信義房屋）

在客戶服務部實習的政治大學地政系陳柔安，幼時就很喜歡流連房仲門店外看「美美的房子照片」，當時只有信義企業集團同仁熱情的招呼她，把她請進店內遞名片、介紹物件，讓她直呼「那天我超開心、好感動！」也對信義企業集團品牌好感度大增，進而興起參加信義實習計畫的念頭。

實際到公司實習後，陳柔安從實務角度更了解房地產買賣流程，也有機會和第一線房仲同仁互動、一窺業務的工作；實習期間，令她收穫最多的，莫過於從課堂範圍跨足業界，實際學習很多不動產課程，也體驗到代銷案場參觀，成為「不動產小達人」，更看到了跨足多元面向的信義企業集團。陳柔安笑說，今年即將畢業的她，因為這次的實習及認同信義企業集團經營理念，未來求職也決定將以信義企業集團為第一志願。

台灣大學生物產業傳播暨發展系林蕓靜則在企業倫理暨永續推動辦公室、公益事業組實習。林蕓靜說，原以為企業倫理「很有距離、很抽象」，但實際參與企業倫理教師營，並替活動撰寫文案及視覺設計等，讓她沉浸式學習，了解企業倫理如何具體落實在不同的企業決策情境及教學場景中；另一個讓她印象深刻的是「參觀預售屋案場及中古屋銷售物件」，對於不曾接觸過房地產買賣的大學生而言，真的是非常難得且超棒的體驗！

信義企業集團人資長黃吉良指出，信義之所以願意投入比業界更多的資源推動產學合作，關鍵在於深信「人才是企業最重要的資產」。因此，無論是實習保障、跨部門學習，或是志工體驗，希望能陪伴每一位同學在初入職場時，都能安心、順心的發展，並勇敢逐夢。

本屆幕僚實習計畫已於今年8月結訓，新一屆將於2026年3至5月校徵季展開招募，計畫詳情可上信義企業集團人才招募網站（https://hr.sinyi.com.tw/campus）或信義房屋人才招募粉絲團查詢。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

房市／大巨蛋效應發酵！東區房市轉型 商業街區變宜居生活圈？

房市／三大建設齊發！西華都更案單價上看200萬 聚焦民生重劃區

房市／及時救援！信義房屋房仲機警 救回中風倒臥3天老婦