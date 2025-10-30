屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
信義房屋張芷薇 讓自己與客戶「共好」
[NOWnews今日新聞] 35歲的信義房屋鳳山文山店專案經理張芷薇，畢業於嘉義大學應用經濟系，曾到海外打工度假也在證券業擔任營業員，為了尋求個人成長，她選擇加入信義房屋，迎接高挑戰；9年來她耐心陪伴客戶成就家業夢想，積極社區服務，自己也買了房子、為家人換車，圓夢成就更好的自己，並獲得高雄市114年優良不動產經紀人員肯定。
張芷薇說，大學畢業後，先到海外打工度假兩年，回台後進入金融業三年，負責股票、期貨及選擇權交易，「當時環境保守，我是部門裡最年輕的一個，同事多是長輩，學習有限。」且僅3、4萬元的月薪，讓她仍想突破與成長。
從小家裡開建材行，讓張芷薇對房地產業有興趣，她也考了室內設計證照，一次偶然的契機，弟弟報名信義房屋面試，她陪同一同投遞履歷，就此展開房仲人生。
剛入行時被分發到高雄復興四維商圈，地段鄰近市政府，客戶群多為高資產族群。年僅26歲的她，常被質疑「這麼年輕能處理大案子嗎？」初期雖受挫，但她選擇轉念，「不被年齡定義專業」，透過不斷學習與實踐，逐漸建立口碑。多年後，他已能獨立成交四千萬以上的大樓物件，並獲客戶口耳相傳轉介紹。
張芷薇回想，印象最深刻的，是一段長達數年的服務緣分。還是新人時期，她在假日街頭發名片，接觸一名客戶，進一步得知客戶家中有身心障礙孩子，需要長時間照護。當時他們居住在南高雄，工作地卻在北高雄，每天通勤耗時兩小時，需要回家照顧小孩，且因為每天舟車勞頓，住家凌亂沒有餘裕整理，生活品質不佳。
「那張名片，改變了他們下半輩子的生活，也改變了我對這份工作的定義。」張芷薇先積極協助客戶在北高雄租屋，再賣掉南高雄的老屋，買入北高雄的電梯大樓，歷時2-3年的陪伴，終於讓一家人能住進鄰近工作地點的新家。
張芷薇感動的說，從租屋到買屋，從陌生到如家人般的信任，她陪伴客戶渡過難關、解決稅務與貸款問題，甚至節日問候、生活關懷從不間斷。「房仲不只是買賣，更是能真正幫助別人的工作。」
除了服務客戶，她也熱衷參與信義房屋的社區服務活動，如中元普渡、寫春聯等，透過行動與社區連結。她也主動採訪區域內的五間分店，蒐集各店普渡活動的故事，並整理成經驗分享，帶動同仁投入在地服務。「我們做的不只是短暫的曝光，而是長期陪伴社區。」
談及房仲生涯最大的成就感，她笑說，「可以讓家裡生活更好，買房、幫爸媽換車，最重要的是讓他們放心。」如今，父母把她的名片盒擺在家中建材行櫃檯，逢人便驕傲地介紹，也會幫忙引薦客戶。
入行九年多，張芷薇不僅持續創造亮眼業績，也積極培育新人。她常提醒後輩，「不要和別人比，要和昨天的自己比。」未來，她也希望成為店主管，以親身經驗引導新人成長。
信義房屋為業界上市、全直營房仲，憑藉深耕台灣逾40年經驗，掌握脈動、市場觀察並提出產業分析；並由專業地產顧問提供一條龍服務，以SinyiCare十大守護，包括最高規漏水保障、履約保證價金信託、AI配案等以及居家服務，保障消費者的房產交易安全。本業之外，近20年來著力於社區營造，推動「社區一家」計畫，幫助超過3000個社區圓夢，獲得總統文化獎肯定，並進一步推動「地方創生」，貫徹企業社會責任打造永續發展的共好生活。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／鴻海投159億蓋亞灣旗艦總部 專家看好周邊發展
房市／信義房屋挺員工愛運動 四度獲「運動企業」認證
房市／從苦練到專業 信義房屋黃光宏贏得屋主信任
其他人也在看
孩子管超嚴！張柏芝自爆「最怕大兒子」 Lucas監督吃飯、甜蜜安慰：媽媽有我呢
港星張柏芝在實境節目《一路繁花2》中透露，自己誰都不怕，就怕大兒子Lucas，分享18歲長子對她的日常「嚴格管理」：從禁止她買便宜褲子、督促吃飯作息，到協助處理家務，母子間角色反轉的互動既逗趣又溫馨。姊妹淘 ・ 1 小時前
葉蒨文曾展望晒日本甜蜜旅行照 被眼利網民發現分床瞓 二人回應：中國人不能越界
葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）因TVB真人騷節目《女神配對計劃》成為情侶，更以情侶檔接Job搵真銀。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 分鐘前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 22 小時前
網上熱話｜港女北上住酒店 放枱飲品疑被執房員「加料」：成件事好恐怖
港人北上非常普遍，既有人想吃喝玩樂、享受一番，亦有打工者因工作需要，要「出trip」北上。近日社交平台就有人分享一次不安的北上經歷，事主表示，自己在本月因「出trip」北上住酒店，並與同行的同事每人一間房。然而，在本月17日下午，她吃了午飯後「跟手買咗杯廢水諗住上房飲，但由於拿錯細飲管，「索性（打開杯蓋）撕開嚟飲」；她am730 ・ 22 小時前
【Aeon】一連4日感謝日 會員照價95折（即日起至02/11）
即日起至11月2日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！YAHOO著數 ・ 4 小時前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 1 天前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 1 天前
直播靈接觸 ｜劉錫明揭塵封35年遠赴台灣之謎 ：唔可以喺香港係運
請來劉錫明擔任嘉賓，除唱歌做戲外，他竟然還曉算八字，更有「劉半仙」美譽。劉錫明自言對上一次返娘家TVB，已經是7年前Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
李明慧自爆離婚前遭受侮辱 下跪認錯 被擲雜物 訪問者呂校長被警告指「得罪樂壇天后屋企人」
1997年港姐亞軍李明慧上月現身法庭，皆因佢同老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 分鐘前
習近平與特朗普會晤歷時約1小時40分鐘後結束
《央視新聞》報道，國家主席習近平在南韓釜山與美國總統特朗普舉行會晤，歷時約1小時40分鐘。中美元首會晤結束後，特朗普已登機返回華盛頓，而習近平則繼續前往亞太經合組織(APEC)會議。 此前，特朗普稱，預計今次會晤將會非常成功，相信今日(30日)可能會簽署貿易協議。(mn/)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
國際｜特朗普：與習近平會談非常成功並解決涉稀土問題 明年將訪華
國家主席習近平與美國總統特朗普結束在南韓釜山的會晤後，特朗普乘坐空軍一號專機離開。 特朗普在機上向記者表示，會談作出多項決定，非常成功，中國將會立即購買美國大豆，雙方同意大力阻止芬太尼流入美國，並已經解決關於稀土的問題，不會再有任何障礙。特朗普說，對華關稅將會由原本的57%，下調至47%。 特朗普又說，將於明年4月到訪中國，習近平之後亦會回訪美國，雙方亦會共同解決烏克蘭問題。Fortune Insight ・ 1 小時前
鍾麗緹15歲細女Cayla仙氣爆發 配搭172cm model身材 網民高呼「陳喬恩2.0」
九十年代性感女神鍾麗緹同兩名前夫育有三名女兒，27歲大女張敏鈞（Yasmine）、16歲二女張思捷（Jaden）都長得婷婷玉立。15歲細女張凱琳（Cayla）童年時曾參與綜藝《爸爸去哪兒4》，唔少觀眾簡直係睇住佢大。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
越南人比日本人肥胖率更低？4大秘密減肥瘦身習慣，全因「這東西」餐餐吃湯麵也不胖
在全球肥胖問題日益加劇的情況下，越南卻以其驚人的低體重過重比例而引發熱議，整體數據甚至遠遠低於同樣擁有低肥胖率的日本。到底越南人有什麼魔法，能在米飯和麵食為主的飲食中，依舊保持苗條身形呢？以下即揭開越南人4大秘密瘦身飲食習慣！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
93歲父風乾兩月成搖錢樹！ 聞臭破案養老金藏屍真相！
一切從芽室町的社工開始，她負責追蹤獨居長者安全，9月底打電話給成澤家，總聽到老爸那頭聲音怪怪的，約訪談又一拖再拖。原來是兒子成澤和也頂包，假裝父親接話，推說「身體不適，改天再說」。Japhub日本集合 ・ 1 天前
Stephy前度王子偷食人妻粿粿 范姜彥豐出身醫生世家
台灣男星范姜彥豐與前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）結婚3年，婚後育有一女「小粿醬」，一家三口幸福美滿。不過近來卻屢傳婚變，喺噚日（29日）范姜彥豐無預警喺IG出PO，上載一條以「道德淪喪，婚內出軌！」為題嘅9分鐘片段，痛斥老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
潘瑋柏瘦身秘訣曝光！直播狂吃肉+1招排水腫 網驚：一個月甩7公斤是真的
歌手潘瑋柏近日在新專輯直播中亮相，明顯消瘦不少。原來他靠著「高蛋白飲食」搭配排水方法，短短一個月就減下7公斤。粉絲發現他的飲食法並不複雜，只要「多吃肉、控制飯量」，還能適度享受碳水。姊妹淘 ・ 47 分鐘前
近7場輸6場 史洛：不是利物浦水平
【Now Sports】利物浦剛在英格蘭聯賽盃排弱陣情況下，以0:3被水晶宮大敗，是近7場比賽輸6場，領隊史洛賽後為自己的用人安排解話......與上輪英超兵敗賓福特的正選陣容相比，紅軍是役共作出10個調動，前線由長任後備的費達歷高基艾沙掛帥，主將諸如雲迪克及沙拿甚至沒列入大軍名單。「7場輸6場不是利物浦的水平。」領隊史洛賽後表示用人是受到頻密賽序及陣容所限：「如果你看接下來的一星期，這將是對我們、所有人及球會重大的一個星期。愈多球員可候命就愈好。」紅軍下輪聯賽是周末英超主場鬥阿士東維拉，然後是下周二歐聯迎擊皇家馬德里。若再數下去，是下月9日英超作客鬥曼城。「我只是讓過去一周出場時間較多的球員休息，就得到這麼樣的陣容。眼見重要的一周來臨，對我而言，這是我認為最佳的（用人）選擇。」史洛續說：「我們的陣容，也許不如人們所想像般鼎盛。」now.com 體育 ・ 6 小時前
袁文靜去東京旅行 和服Look獲正評
【on.cc東網專訊】應屆港姐季軍袁文靜打破港姐慣性傳統，自當選後獲得不少演出機會，先後拍攝中秋宣傳片及主持台慶綜藝《攻你上大學》，她在節目中施展廣東話Rap功，獲林盛斌封為「地球上最勁Rapper」。日前她趁放假到東京玩，在當地拍了一輯和服照，影到嘟嘴，近日剪東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
【759阿信屋】盤點優惠 會員全場貨品7折（29/10-02/11）
759阿信屋推出盤點優惠，於10月29至11月2日憑會員卡到購物可享全場貨品7折優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
京都嵐山竹林雙胞胎熊寶現身！佐渡島熊寶覓食暖化危機！
一切從24日傍晚拉開序幕，嵐山那片綠油油的竹林小徑，有人瞥見兩隻幼熊晃悠悠地鑽出來，毛茸茸的小身影像在玩捉迷藏。警方趕到時，熊寶已溜，目擊者直呼：「可愛但嚇人！」Japhub日本集合 ・ 1 天前