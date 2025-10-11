信義房屋志工 助台南鹿耳社區災後修繕

▲鹿耳社區景觀與安全皆受衝擊，社區發展協會也面臨龐大壓力。日前來自台南各分店的信義同仁以「自己的家鄉自己來」為號召，走入社區展開修繕行動。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 台南鹿耳社區在今年七、八月的風災中受創嚴重，多處公共設施損毀，卻因人手不足、修復進度緩慢，居民生活長期受到影響。為協助社區重建，信義房屋台南區九月下旬號召八十餘位同仁，以志工身份進入鹿耳社區，協助修繕公共設施、清理環境，並探訪獨居長者，陪伴度過佳節。

風災過後，鹿耳社區景觀與安全皆受衝擊，社區發展協會也面臨龐大壓力。日前來自台南各分店的信義同仁以「自己的家鄉自己來」為號召，走入社區展開修繕行動，包含整建活動中心、修剪草木、清理河道垃圾，並將佳節禮盒親送到獨居長輩家中，傳遞溫暖祝福。

鹿耳社區發展協會曾於2007與2011年獲得「社區一家」計畫肯定，但社區長期面臨人口外移，獨居長者比例偏高，加上早期汞污染問題，居民健康與照護需求始終存在挑戰。

協會理事長蔡登進表示，社區與信義房屋已經合作多年，從計畫經費到志工服務，對地方建設有實際助益。他提到，除了疫情期間，近十年來信義志工夥伴從不缺席，協助改善設施與環境，能在最需要的時刻出現，且持續進行讓他們非常感動。

當天，鹿耳社區的環境煥然一新，周邊環境也重現整潔、安全的風貌。而最動人的時刻，是志工們走進台鹽舊宿舍，陪伴長輩話家常、關心生活狀況。首次參與志工活動的信義同仁分享，自己之所以第一時間報名，是因為小時候常跟阿公在鹿耳社區附近活動，「能在熟悉的地方盡一份心力，特別有意義。」

信義房屋開元店、海安文元店與安平店的店長，也分別帶領店內同仁投入這次行動。他們觀察到，同一個區域內，豪宅與弱勢家庭形成強烈對比，這次的志工服務讓他們更看見需要幫助的人，也提醒自己珍惜眼前生活。

信義房屋南二區主管林家正協理則指出，台南區同仁幾乎每年都會投入志工行動，今年風災影響特別嚴重，因此決定號召全體同仁一起投入，「這是我們共同的家鄉，理當一起守護。」

信義房屋長期關注地方需求，志工行動除了改善環境、協助修繕，更透過面對面的陪伴與互動，加深與居民的情感連結。多年累積下來，這份關懷已融入社區日常，信義房屋的同仁盡力而為，把「信義」二字化作陪伴居民的心意，成為社區的力量之一。



