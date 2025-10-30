信義房屋挺員工愛運動 四度獲運動企業認證

專訪郭晉安｜稱《金式森林》與陳曉華「愛上」對方
[NOWnews今日新聞] 運動部表揚獲頒「運動企業」認證的逾百家企業，其中，信義房屋已是第四度獲得殊榮。在信義房屋，有數十個由員工自發籌組的運動社團，涵蓋籃球、壘球、羽球、登山、瑜珈等項目，甚至有比照正規賽事規模的球類聯賽，為鼓勵更多員工揮灑汗水，信義房屋更每季提供經費補助，給予實質支持。
信義房屋安康安德店王黛齡，從學生時期就熱愛籃球運動，體保生出身的她還曾拿過UBA大專籃球聯賽冠軍；加入信義房屋後，發現許多同事都愛打籃球，「想回饋自己的專業給公司、給夥伴」，於是從2015年開始，比照UBA的規格與規則，推動建立「信義房屋籃球聯賽」，只要是信義企業集團旗下單位員工、不限男女或年齡，都可以參賽。截至目前，每年都維持11至13支社團隊伍參與賽事。
王黛齡說，既然要辦比賽，就一定要「公平、安全」，才能讓所有參加的同事們好好享受比賽的樂趣；因此，採分組循環晉級制的信義房屋籃球聯賽，無論在哪一個縣市比賽，每場賽事都是承租室內場地、聘請2~3位籃協國家A級或B級等級的裁判，有專業的紀錄人員記錄每場賽事，確保參賽同仁在活動中的安全且能公平競爭，每年的冠亞軍決賽更邀請職籃DJ串場炒熱氣氛。除不斷提升高品質的比賽規格，更鼓勵雙北及桃竹中南高同事、主管們熱血參與，聯賽所有費用皆由公司全額補助，在在都是讓聯賽能持續推動逾10年的關鍵。
特別的是，因為信義房屋有許多不同種類的運動社團，除了籃球外，壘球、羽球也有聯賽，不少人不只參加一種賽事，王黛齡透露，為此，各聯賽召集人每年還會提前商議「如何錯開賽程」，盡量不撞期以鼓勵更多同仁參與不同賽事。
信義房屋中和景平店黃光宏從國中到大學都是籃球校隊，加入信義房屋後「沒想到籃球社團及聯賽這麼高規格！」因此他也把握機會加入。黃光宏笑說，每週三固定的籃球社團時光，不只讓人能全神貫注運動，紓解生活與工作的壓力，全隊專心一致「拚勝利」的過程，更讓他十分著迷，例如為了爭取年度冠軍，他加入的「Absolute不贏怎麼對」不分年資、年齡、職級，每位隊員對彼此的建言都很有接納風度，曾是校隊的他擔任教練，也總會回頭看比賽影片，為隊友分析其他球隊的特性及打法，希望透過情蒐來取勝，「沒想到當了房仲，還可以延續球員魂、籃球魂！」
信義房屋強調，健康的員工是企業永續發展的基石，透過致力打造「好工作、好生活」的職場環境，希望讓每一位同仁都能成為兼顧工作與生活的「樂活族」。因此，除了大力支持同仁籌組社團，信義房屋也設計了「信福幣」制度，讓員工彈性選擇使用項目，其中就包括可補助加入健身房、上運動中心課程、添購運動設備、報名參加運動賽事的費用。內部統計，2019年以來，相關項目的補助金額，已超過4000萬元，具體顯示信義房屋對員工健康的重視。
信義房屋目前熱烈招募房仲經紀人員，提供新人前半年保障月薪五萬元、完整的教育訓練，以及透明的升遷和獎金制度；為讓許多對房仲業不了解的應徵者，能對房仲業有初步認識，信義房屋也將於10月29日、11月1日舉辦「先玩再說！信義房仲體驗日」，邀請對房仲職涯感興趣者，用半天時間，沉浸式、遊戲式體驗銷售、AI工具應用、商圈開發等房仲工作日常。詳細資訊與報名方式，可至信義房屋人才招募官網https://hr.sinyi.com.tw/查詢，或即刻報名https://lihi3.me/ravOy。
