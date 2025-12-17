Trip.com年尾優惠一口價機票$399起
信義房屋挺員工 獲頒友善家庭職場獎
[NOWnews今日新聞] 今年，台灣新生兒人數再創新低，全年恐跌破13萬；《親子天下》調查發現，政府近年陸續推出各式育兒支持政策，「最後一哩路」仍需靠企業打造友善職場文化。《親子天下》友善家庭職場獎16日表揚全台標竿企業，信義房屋為房仲業唯一獲獎，與台達電、聯發科、鴻海等企業一起入列。
蕭美琴副總統致詞時指出，少子化是國安問題，友善家庭職場的推動，不只增加員工生兒育女的誘因，且員工不需要在家庭與職場之間「做痛苦的抉擇」，而在科技與AI快速變遷與突破的時代，企業也需要有經驗、不斷成長的員工，一個友善家庭的職場對企業留才也是非常有幫助的。透過《親子天下》友善家庭職場獎的頒發，希望讓百工百業更能體會友善家庭職場的重要性與必要性。
《親子天下》專案副主編李佩璇則分享，此次共169家企業角逐獎項，最終由55家獲獎，在獲獎的企業中，2025年已有9542名新生兒誕生，占全台灣7%，而這些企業更有82%的育嬰留停復職率，象徵員工能夠申請留停並且願意回任，這都是非常關鍵的指標。《親子天下》執行長何琦瑜強調，「希望有一天這個獎可以被消滅」，表示每一家企業都是友善職場，而現在，透過企業先行者的作為，希望其他企業也能燃起「有為者亦若是」的想法。
信義房屋此次獲得大型企業服務業組友善家庭職場獎，主辦單位評分結果顯示，信義房屋2024年非擔任主管職務之員工平均年薪為124.7萬元，其他服務業平均年薪則為95.7萬元，高出約3成；另2024年平均薪資調幅介於3%~5%，且設有員工長期財務性獎酬制度。在勤假等福利面部分，信義房屋有優於法規的14天家庭照顧假，並提供第二胎12萬元等相關婚育補助，同時，也透過彈性上班制度、彈性福利政策，打造友善職場，使信義企業集團出生率高達2%，大於整體台灣出生率。
信義房屋中山東路店專案經理蔡岳伶「二寶」剛滿11個月，她認為，職涯與育兒並不是二選一，在信義房屋，公司無論制度或氛圍都很家庭友善，即便從事業務工作，只要時間分配得宜、高效率輸出，仍能兼顧業績與家庭。她產前一舉拿下公司桃園地區成交件數第四名殊榮，產後申請了半年育嬰留停，前陣子才回歸職場，「無論是工時、工作內容，都銜接得很順利！」
蔡岳伶笑說，扣除例行的值班與有突發狀況需協助客戶處理，平時她都替自己早、中、晚各訂一個鬧鐘，按表操課、按部就班完成工作，這樣的習慣甚至影響分店夥伴，同時公司也鼓勵並提供相關作業系統，方便大家能將物件梳理清楚、預排行程，全員一起打造「Work-Life Balance」職場，釋放更多的時間完成自己的圓夢計畫。
在總公司幕僚部門，信義居家主任陳紀叡則對公司從產前到育嬰留停復職後的「一條龍」照顧印象深刻。她指出，對有懷孕計畫的女性來說，最擔心被公司被迫離開職場，或是無法兼顧工作與家庭；但在信義房屋，不僅不會刁難申請育嬰留停，且人資部門會協助一站式申請好相關津貼、保留勞健保等，十分方便，主管與同事更展現包容與支持，營造友善的工作環境。
陳紀叡也說，信義房屋幕僚部門提供「彈性工時」，上午7點半到10點之間都可以打卡上班，家有幼兒的員工非常方便規劃時間；此外，還有優於法規的14天家庭照顧假。彈性福利「信福幣」部分，每年有最高1.5萬元額度，懷孕期間可補助產婦及配偶打自費疫苗，省下一筆支出；孩子出生後，對家中環境要求更高，可用來補助信義居家網站上提供的各式生活服務與家居設備，包括居家清潔、冷氣清洗、裝隱形鐵窗和防霾紗窗等；子女長大後，還可用來支付托育費用，是很實際且能貼近員工需求的福利。
信義房屋表示，從福利制度到工作彈性，希望以多元、貼心的方式，鼓勵員工「不僅幫助客戶圓夢成家，自己也能安心成家！」信義房屋也強調，未來將持續打造「好工作、好生活」，多元、共融、成長的職場環境；新年將至，集團也持續向有志加入的優秀人才招手，現在面試還可安排年後上班，詳情都可上信義企業集團人才招募網站（https://hr.sinyi.com.tw/）查詢。
