信義房屋推「社區一家，企業同行」共好平台
[NOWnews今日新聞] 「社區一家，企業同行」共好平台今日宣布成立，南山人壽為首家響應企業，現場多位貴賓蒞臨。左起信義房屋顧問謝英哲、 信義房屋董事長周耕宇、社區一家發起人暨信義企業集團創辦人周俊吉、文化部部長李遠、 原住民委員會社會福利處處長羅赫踛、南山人壽董事長尹崇堯、南山人壽總經理范文偉。（圖／信義房屋提供）
信義房屋9日宣布啟動「社區一家，企業同行」共好平台，透過制度化媒合機制，串聯企業資源投入在地社區行動，協助企業以長期、可持續的方式關注社會議題，成為企業實踐 ESG 的行動入口。平台今年將擴大邀請各方企業共襄盛舉，共同擴大永續影響力，南山人壽為首家響應企業，今日完成合作備忘錄（MOU）簽署，首案鎖定台中和平區的伯拉罕共生照顧勞動合作社。
「社區一家計畫」啟動 22 年來，已累積超過 16,000 件社區提案，投入逾 5.2 億元資源，支持超過 3,700 件社區計畫，行動遍及全台 368 個鄉鎮市區。社區一家發起人暨信義企業集團創辦人周俊吉表示，台灣仍有許多需要被持續看顧的角落，若能讓分散在各地的善意與企業資源彼此連結，將有助於形成穩定、可長期推進的社會支持力量。成立「社區一家，企業同行」共好平台，是希望讓更多企業有機會參與社區行動，企業不僅能投入資金，也能結合本業專業，讓資源更有效地回應在地需求，促進社區持續發展。他也表示，期待有更多企業運用平台機制投入行動，攜手推動台灣社會朝向永續與共好的方向前進。
文化部長李遠致詞時表示，他就任文化部長以後許多政策理念都源自於信義企業集團創辦人周俊吉及社區一家評審長柴松林，包含原來頒發給企業的文馨獎，從以捐贈金額為主的機制，擴展為以「文化影響力」為評選核心；再如去年在周俊吉及柴松林協助評審下，全臺徵選出110處的百大文化基地，也讓大家看見民間投入地方創生、社區營造、獨立書店經營等，進而帶動地方發展及希望的強大生命力及影響力。李遠說，「我們會持續追隨民間的腳步，讓文化不是空中閣樓」，期盼讓文化成為摸得到、看得到，甚至可以創造工作機會的產業。
社區營造面向多元，從高齡照護、文化保存到地方發展，往往需要不同角色在各自位置上長期投入、彼此銜接。「社區一家，企業同行」共好平台因此設計明確的合作機制，將從企業投入動機與背景、可運用資源、參與程度、實施影響力與永續性等五項面向進行評估，確保合作能夠循序推進、長期落實。企業投入形式不限於資金，也鼓勵顧問諮詢、互惠專案、定期物資支持與志工行動等多元資源，並以至少兩年合作時程作為承諾基礎。
信義房屋董事長周耕宇表示，希望將這份善意進一步擴大，讓社區行動不只仰賴單一企業投入，而能邀請更多志同道合的企業夥伴加入，集結不同專業與資源，成就更多在地好事。他也特別感謝南山人壽率先響應，共同陪伴台中和平區專注原鄉部落長照與文化傳承的伯拉罕共生照顧勞動合作社，回應原鄉長者照護的實際需求。
南山人壽董事長尹崇堯指出，南山人壽長期關注健康不平等議題，從2013年展開「南山慈善基金醫療關懷計畫」，透過全台合作的醫療院所，幫助經濟有困難的民眾能安心就醫，至今已協助超過4.7萬位經濟弱勢民眾；2023年南山人壽將醫療關懷延伸到原鄉，啟動「原鄉關懷列車」，三年下來，共前進15個原鄉、30個部落，動員逾600人次的義工，協助超過6萬人次的原鄉民眾接受義診及健康檢查，宣導健康生活與疾病預防，支持經濟有困難或高齡長者到醫院就醫等。在健康共好理念上與信義房屋相近，因此南山人壽支持2024年社區一家社區組楷模獎得主伯拉罕共生照顧勞動合作社的「北勢群部落共生計畫」，是南山人壽原鄉關懷列車的再升級，從健康促進與醫療關懷，擴大到人才培育、經濟發展與文化傳承。
作為本次首個社區合作單位，伯拉罕共生照顧勞動合作社理事主席林依瑩表示，合作內容涵蓋長照設備擴充、居服員保險保障提升、低碳旅遊深耕及長照人才培育等面向，藉由企業合作，讓部落需求得以被看見，也進一步強化民間攜手投入社區的 ESG 行動能量。
透過「社區一家，企業同行」共好平台，信義房屋將連結聯合國永續發展目標（SDGs）17 項指標，運用長年耕耘的在地網絡為具備資源的企業媒合與企業本業有連結的社區，以行動實踐 ESG，讓「里仁為美、社區共好」逐步成為各地的生活日常，攜手打造永續好生活。
