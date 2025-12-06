宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
信義房屋攜手新北家扶 贊助歲末園遊會帳棚
[NOWnews今日新聞] 新北家扶中心日前於板橋第一運動場前廣場舉辦「復古童年祭 無窮新未來」歲末園遊會，以跨世代共好與永續精神為主軸，結合懷舊嘉年華意象，信義房屋贊助 150 頂活動帳棚，協助園遊會搭建舒適的空間，陪伴近千戶家庭，共享暖心時光。
新北家扶中心長年深耕新北地區，提供近1850戶、近3000 名弱勢兒少與家庭多面向的服務。今年受國內多起天災影響，社會捐款大量轉往賑災，因此家扶中心仍有約3成經費缺口。即便如此，仍為孩子們打造一場期待已久的溫暖盛會，希望讓家長得以喘息、孩子創造與家人共享的美好記憶。
今年園遊會以「復古童年祭，無窮新未來」為核心概念，讓孩子與家長透過體驗遊戲、音樂表演、親子互動，在歡笑中了解永續與共好的精神。現場也安排由家扶兒少組成的「魅影舞團」、「Sparkle木箱鼓隊」輪番演出，展現孩子們一年來透過舞蹈與音樂找到自信的努力成果。
信義房屋近年持續投入弱勢支持與社區公益，包括多年參與家扶園遊會、兒保宣傳等活動，也曾投入社區防災、韌性社區培育、社區一家計畫等長期行動。此次再度挹注資源，協助家扶在場地搭建與攤位設施上更完善，盼能讓弱勢兒少與家庭擁有更安心的互動與休憩區域。
信義房屋新板特區執行經理陳奕仁代表出席並接受主辦單位表揚。他表示，信義房屋常年做社區服務，與家扶中心都是陪伴者的角色，希望在歲末時刻，讓孩子和家庭感受到支持就在身邊，能與家扶一起打造更有溫度的活動空間。
信義房屋表示，未來將持續以企業力量投入社會公益，攜手更多夥伴讓社會更友善，為台灣孩子打造更具韌性與希望的未來。
