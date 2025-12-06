精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
信義房屋攜手新北家扶 贊助歲末園遊會帳棚
[NOWnews今日新聞] 新北家扶中心日前於板橋第一運動場前廣場舉辦「復古童年祭 無窮新未來」歲末園遊會，以跨世代共好與永續精神為主軸，結合懷舊嘉年華意象，信義房屋贊助 150 頂活動帳棚，協助園遊會搭建舒適的空間，陪伴近千戶家庭，共享暖心時光。
新北家扶中心長年深耕新北地區，提供近1850戶、近3000 名弱勢兒少與家庭多面向的服務。今年受國內多起天災影響，社會捐款大量轉往賑災，因此家扶中心仍有約3成經費缺口。即便如此，仍為孩子們打造一場期待已久的溫暖盛會，希望讓家長得以喘息、孩子創造與家人共享的美好記憶。
今年園遊會以「復古童年祭，無窮新未來」為核心概念，讓孩子與家長透過體驗遊戲、音樂表演、親子互動，在歡笑中了解永續與共好的精神。現場也安排由家扶兒少組成的「魅影舞團」、「Sparkle木箱鼓隊」輪番演出，展現孩子們一年來透過舞蹈與音樂找到自信的努力成果。
信義房屋近年持續投入弱勢支持與社區公益，包括多年參與家扶園遊會、兒保宣傳等活動，也曾投入社區防災、韌性社區培育、社區一家計畫等長期行動。此次再度挹注資源，協助家扶在場地搭建與攤位設施上更完善，盼能讓弱勢兒少與家庭擁有更安心的互動與休憩區域。
信義房屋新板特區執行經理陳奕仁代表出席並接受主辦單位表揚。他表示，信義房屋常年做社區服務，與家扶中心都是陪伴者的角色，希望在歲末時刻，讓孩子和家庭感受到支持就在身邊，能與家扶一起打造更有溫度的活動空間。
信義房屋表示，未來將持續以企業力量投入社會公益，攜手更多夥伴讓社會更友善，為台灣孩子打造更具韌性與希望的未來。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／2025 GRESB年會 揭露建築淨零最新藍圖
房市／信義房屋3店長 奪「傑出店長」殊榮
房市／安信建經獲信託業公會 創新推廣獎勵肯定
其他人也在看
土耳其南部客運巴士撞上聯結車 釀7死11傷
（法新社伊斯坦堡6日電） 土耳其南部奧斯曼尼耶省（Osmaniye）今天清晨發生1起高速公路車禍，1輛往返於城市間的載客巴士撞上1輛聯結車。土耳其國家通訊社安納杜魯社（Anadolu）報導，這起事故發生在連接阿達那（Adana）和加濟安泰普（Gaziantep）的高速公路上位於加濟安泰普西方約90公里處，1輛因爆胎而停在路上的聯結車在天亮前遭到1輛巴士撞上。法新社 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱捐贈物資被丟棄 民政：破損有污漬 街坊引述清潔工：有啲望落好新︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（11月26日）發生五級火後，不少熱心市民自發捐贈物資支援，支援受影響災民。惟日前社交平台流傳，政府將大批存放於大埔大元社區會堂的捐贈物資，「當垃圾咁清晒佢」，掀起熱議，被質疑浪費。民政事務總署隨即在社交平台澄清，「有關言論並非事實」，指部份二手衣服鞋襪滿佈污跡、破爛不堪，基於安全和衞生考慮，所以另行處理。有目擊事件的街坊向《Yahoo新聞》表示，丟棄的物資盛滿一斗車。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜災民搬至新田過渡屋 今早再走火警
大埔宏福苑五級火導致至少159人死亡，大批居民亦痛失家園。其中，已搬至新田過渡屋居住的災民指今早再走火警，慶幸無人受傷。am730 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜災民指可接受照樣舉辦聖誕活動 指「冇需要全世界陪我慘」
大埔宏福苑五級火造成至少159人死亡，全城悲痛。近日有學生不滿學校取消聖誕活動，有災民發文指覺得可以如常舉辦聖誕活動，只要不要不尊重災民。 有災民在社交平台Threads發文，指不能代表所有災民，但作為其中一個災民，對於聖誕派對、聖誕舞會，就算參加者玩得開心，只要不是不尊重災民，例如是扮演災民，他是可以接受如常舉am730 ・ 1 天前
銅鑼灣執紙皮女子被墮下鐵通擊中 頭部受傷命危
【on.cc東網專訊】昨晨(5日)11時許，一名姓彭(51歲)女子在銅鑼灣渣甸街54至58號一間餐廳後巷執紙皮期間，懷疑一支鐵通由高處墮下，頭部被擊中受傷，倒臥地上，途人見狀報案。事主由救護車送往瑪麗醫院救治，現時情況危殆。現場遺下血漬及紙皮，警員經調查案件列作on.cc 東網 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級大火｜國安處拘71歲男 涉助查後公開內容「通風報信」 消息指為評論人王岸然
警方國安處今日拘捕1名71歲男子，涉嫌就大埔宏福苑大火發表煽動言論，及披露與警方國安處的協查調查內容。消息指，被捕人為時事評論員王岸然（原名黃覺岸）；日前，王接受國安處調查會面後，隨即在其YouTube的個人帳戶上載片段，披露會面流程及提問內容等，片長接近一小時。 警方國安處總警司李桂華就案件作簡報，表示在宏福苑am730 ・ 1 天前
銅鑼灣天降定滑輪 51歲執紙皮內地婦遭擊傷命危 大判二判被捕
銅鑼灣發生墮物傷人案。警方周六（6日）早上9時許，接獲一名51歲姓彭內地女子的胞姊報案，指彭女周五（5日）在怡和街48號大廈後巷，懷疑被高處墮下的定滑輪擊中頭部，受傷暈倒地上，現場遺下一灘血迹。救護員其後將昏迷事主送往瑪麗醫院治理。據了解，受傷女子持雙程證來港，事發時正於上址執紙皮，現場是渣甸街和怡和街之間後巷，定滑輪am730 ・ 13 小時前
華航海家途經巴布亞新幾內亞海域遇劫 帆船嚴重損毀
【on.cc東網專訊】中國航海家翟墨正在進行帆船環航南極洲活動，翟墨國際航海中心周五（5日）指在航經巴布亞新幾內亞海域時遇劫，帆船完全喪失航行能力，原定本年度完成的南極環航計劃將被迫調整。on.cc 東網 ・ 1 天前
荃灣中心單位起火 逾百名居民疏散
【Now新聞台】荃灣中心凌晨有單位起火，過百名住戶疏散，無人受傷。 涉事單位外牆被熏黑，消防員在場戒備。凌晨3時許，荃景圍87號荃灣中心北京樓一個單位發生火警，消防接報到場開喉灌救，約二十分鐘後將火救熄，過百名居民自行疏散到地下，起火原因有待調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
珍惜生命｜鑽石山15歲少女遭鎅刀傷手 同齡女友人涉助自殘被捕
周六(6日)晚上11時許，警方接獲一名男子報案，指其15歲女兒同日下午5時許，在鑽石山荷里活廣場內，遭人用鎅刀割傷手部，留有大約3厘米傷。女事主清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警方調查後，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕另一名15歲少女，現正被扣留調查。案件交由黃大仙警區刑事調查隊第八隊跟進。 據報女事主與被捕am730 ・ 13 小時前
嘉華集團支援大埔災後重建 再捐1207萬港元
嘉華集團持續關注大埔災後的社區需要,期望為受影響居民與相關的善後及復原工作提供適切支援。繼早前集團及集團主席呂耀東以個人名義合共捐出1000萬港元,上周五集團宣布,將原定用於「共建未來.感謝有您」商界同盟全城大抽獎的獎金合共1207萬港元,全數捐贈至香港特區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」。此外,集團旗下多間公司亦一起展現同心守望的精神,向員工發起募捐賑災,當中亦包括銀河娛樂集團(00027.HK)的澳門員工,不僅設立了專屬賬戶及捐款箱,以便利有心的同事自願參與,為進一步支持員工善舉,集團更推行一對一等額配對捐款,按員工所捐出的善款金額提供等額配對,連同員工的相關善款全數捐贈至「大埔宏福苑援助基金」,與員工合力向受災社區加強支援,擴大援助成效。集團主席呂耀東表示:「我們再次向受災居民及其家人致以最誠摯的慰問。嘉華集團札根香港,多年來秉持以心為善的精神,與社區同舟共濟。在此困難時刻,我們期望凝聚集團上下的力量,化愛心與關懷為行動,更進一步積極支援受影響居民及社區的相關復原工作。」(BC)#嘉華 #銀娛 #呂耀東 #大埔 #宏福苑infocast ・ 2 小時前
啟德住宅單位淪毒品工場檢125萬元貨 16歲女涉製毒被捕
警方表示，秀茂坪警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，於上周五（5日）晚上展開打擊毒品行動。 人員在啟德承豐里一住宅單位外截查一名形跡可疑的女子，隨後搜查該名女子在上址的住所，並在單位內檢獲約803克霹靂可卡因、636克可卡因，以及一批用作包裝及製造毒品的材料及工具。該名16歲本地少女涉嫌「製造危險藥物」被捕am730 ・ 10 小時前
熱浪來襲 澳洲東岸數十起林火延燒
（法新社雪梨6日電） 澳洲東部沿海遭熱浪侵襲，今天有數十起叢林火災正在延燒，造成多棟房屋毀損。根據澳洲廣播公司（ABC）報導，雪梨北方一場野火已燒毀6棟房屋，新南威爾斯州中北部海岸有少數民宅在叢林火災中被毀。法新社 ・ 1 天前
筲箕灣東威大廈單位充電器過熱失火 兩老婦送院
筲箕灣有住宅發生火警。今日（7日）下午2時56分，警方接獲報案，指筲箕灣東大街59至99號東威大廈3座一單位冒出濃煙。消防到場約20分鐘後將火撲熄。火警中，約60人自行疏散到安全位置；一名78歲老婦走火警時吸入煙霧不適、另一名79歲老婦則胸口痛，二人清醒由救護車送往東區醫院治理。據悉傷者為大廈住戶，並非居於涉事單位。am730 ・ 6 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防處長楊恩健：宏昌閣1至2樓中間棚先起火 8座只有一座響火警鐘
大埔宏福苑五級大火，消防處處長楊恩健接受傳媒訪問指，感謝中央、國家消防救援局和廣東省消防救援總隊，對滅火救援行動的支持，特別是借出有熱成像分析功能的無人機，大為提升滅火救援效率，又指熱成像設備有助監察火災現場，幫助搜索待救人士的情況，下一步工作重點是關注火警調查，當局已經成立專案組，初步確定起火地點的大致位置，為於宏昌am730 ・ 12 小時前
大埔宏福苑五級火｜廣福休憩處悼念區今晚23:59關閉 物資分發不同機構
大埔宏福苑上月26日發生的五級大火，造成多人死傷，市民連日來往廣福休憩處獻花悼念，現場形成花海，亦有市民寫下心意卡及摺紙鶴悼念死難者。有義工周六（6日）在社交平台宣布，將於今日（7日）晚上11時59分「正式關閉花壇及留言亭」，並會將物資整合，並轉交至不同機構。am730 ・ 11 小時前
銀行業界麥永賢:用選票投出具毅力的實踐者
工銀亞洲執行委員會成員兼高級業務總監、工銀亞洲慈善基金董事麥永賢表示：「香港特別行政區第八屆立法會選舉今日舉行。值此關乎未來之關鍵時刻，本港銀行業界謹以行業之擔當，鄭重籲請全體登記選民，投下莊嚴神聖的一票，為香港之繁榮穩定貢獻心力，共繪香港繁榮新藍圖。憶及本港日前突遭火患，情勢迫在眉㫸。社會各界立即馳援紓困，共克時艱。本地銀行業界迅捷回應，緊急推出針對性金融應急措施，解受災民眾燃眉之急；高效聯動員工力量投身義工行列，身體力行；發起全行募捐行動，鼎力襄助善後重建。此時此刻，守望相助的香港精神盡顯無遺。然而，社區的重建與繁榮，更是一條需要毅力和遠見的漫長道路。香港百業待興、社稷攸關，比任何時刻都需要更多具備專業素養與為民情懷的賢能之士，代表香港市民進入立法機構，與香港特區政府官員同心同德、共策良謀，切實推動各項重建及長遠發展方針高效落實，惠澤社群。我們需要的，不是僅在災難時現身的同情者，而是能長期深耕、將關懷轉化為具體政策的建設者。12月7日，我們手中的選票，正是在為這條長路選擇最堅韌的同行者。我們或許無法親自參與每一項政策的辯論，但我們擁有一個決定性的起點：用投票選出那些最有可能堅持下去infocast ・ 8 小時前
氣旋迪特瓦襲擊斯里蘭卡增至607死 官方公布重建補助計畫
（法新社可倫坡6日電） 斯里蘭卡遭到氣旋迪特瓦引發的豪雨及洪水重創，官方證實死亡人數已攀升至607人，另有214人失蹤。氣旋迪特瓦（Ditwah）11月26日登陸斯里蘭卡，11月29日政府宣布進入緊急狀態，至今全國已有200多萬人受影響。法新社 ・ 1 天前
國安處拘71歲男 涉就宏福苑大火作煽動言論及披露受查內容
【Now新聞台】一名71歲男子被捕，他涉嫌發表煽動言論，被警方國安處邀請助查後，再在網上披露受查內容。 該名71歲男子周二被警方國安處邀請到旺角警署就一宗危害國家安全案件協助調查。警方指，即使警員已提醒不得披露調查內容，該男子事後仍於社交平台發放部分內容，涉嫌違反《維護國家安全條例》下的「妨礙調查危害國家安全罪行」，這次是警方首次動用該條條例。他又涉嫌干犯煽動意圖罪，在宏福苑大火後於社交平台發表言論，煽動市民對中央及特區政府的憎恨。警方國安處總警司李桂華：「我可以給些例子大家，例如他形容中央政府及特區政府才是以災亂港的始作俑者，這完全沒可能。另外，他又說中央政府對香港的災情支援只是做戲，這也很明顯是謊言及煽動行為。以我調查所見，我認為他的罪行是證據確鑿，我們會與律政司再商量，很有機會在調查後對他作出檢控。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前