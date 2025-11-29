精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
信義房屋攜手曾虛白新聞獎 鼓勵地方創生
[NOWnews今日新聞] 新聞界最高榮譽獎項-曾虛白先生新聞獎第51屆頒獎典禮於28日舉行，來自北中南各地新聞從業人員製播的數百件優質內容經過激烈選拔，現場揭曉8 個獎項得主。其中「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」由鏡電視以「地方創生障礙賽」獲獎。信義房屋副總經理信泓浚表示，信義房屋支持在地社區營造已超過20餘年，希望和民眾共創永續好生活，也鼓勵媒體報導、紀錄這些充滿量能的社區故事與行動，讓台灣深刻鮮明的人情脈絡被看見。
「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」今年入圍作品包括：民視「搶救菜市仔 青年救市」、三冠王有線電視「惡地下的銀色竹夢」、台視「創生夢 60+的第二人生」，以及鏡電視「地方創生障礙賽」與「在書海裡找到家鄉」。議題橫跨南北與年齡，顯見不分青年或銀髮，都以不同的方式攜手關懷土地、翻轉家鄉，展現台灣地方強韌的生命力。
獲獎團隊鏡電視以作品「地方創生障礙賽」獲得評審團青睞。作品報導地方創生政策的推動願景、現況，與第一線實施者面臨的困境；然而未來補助更將面臨高壓績效，實施者又將有什麼挑戰與因應，引起反思。獲獎團隊表示，地方創生的溫暖故事有非常多，此次報導創作動機是，在這些返鄉青年的眼中看見光芒與無奈。政策的立意良善，希望透過對此的適當檢視，給這些團隊希望跟支持。
信義房屋副總經理信泓浚表示，信義房屋致力於永續發展，推動社區一家全民社造計畫希望帶動大眾為家鄉投注心力，迄今已超過20年，投入超過5億、協助超過3000個社區圓夢；同時也推動地方創生，透過資源對接與培訓，讓具有發展潛力的社區能建立起自己的商業發展模式。
信泓浚提到，希望透過「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」，鼓勵媒體人報導相關議題，讓這些充滿量能的社區故事與行動能夠被記錄下來、讓台灣的良善與信任被看見，也讓大眾知道，社區營造其實與你我息息相關，也企盼大家共同攜手打造更好的台灣、共創永續好生活。相關資訊可於曾虛白先生新聞獎基金會網站查詢https://www.cna.com.tw/project/thp_award/。
