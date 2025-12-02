騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
信義房屋攜手林保署 台東造林、記錄物種
[NOWnews今日新聞] 農業部林業及自然保育署1日舉辦「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」成果發表會，公布去年首批11件企業的合作成果。信義房屋與林保署台東分署合作推動ESG造林行動，在台東金峰鄉復育2.14公頃森林，一年來透過生態調查記錄逾60種動植物。今年新增14件媒合案，讓自然碳匯與生物多樣性保育的行動在全台持續擴大。
台東金峰鄉的山坡上，有片約三個足球場大的坡地，是信義房屋與林保署台東分署合作推動的自然碳匯與生物多樣性造林專案場域，這項合作從2024年起持續20年，也是台東地區首批企業參與的ESG林業行動。
林保署自去年啟動「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」，讓企業實際參與自然資源管理與生態保育。信義房屋加入後，與台東分署合作復育中低海拔森林，一年來已完成第一階段造林，新種的紅檜與台灣肖楠正向陽生長，並同步展開長期生態調查，掌握復育區內的動植物變化。
造林地分兩塊區域進行，第一塊已完成人工整地與植樹，選用適地適種的紅檜與台灣肖楠，並安排每三個月定期維護。第二塊地勢較陡，經評估後劃為林木經營區、生態保育區與水土保持區，只在經營區種樹，其餘區域保留原始林相，今年10月起開始整地，預計年底完成新植作業。
除了種樹，信義房屋也委託專業團隊進行生態監測，目前已完成四次調查。團隊透過自動相機與穿越線調查觀測山林活動，記錄到超過60種動植物，包括花翅山椒鳥、朱鸝、藍腹鷴、台灣山羌、水鹿、食蟹獴與黃喉貂等保育物種。兩棲爬蟲類方面，調查更記錄到兩種二級保育類物種：橙腹樹蛙與百步蛇。這些資料成為了解森林健康的重要依據，也為後續復育策略提供參考。
近一年的調查中，台灣山羌仍為最常出沒的哺乳類，而以草生地為主的地貌，也吸引大型哺乳類台灣水鹿頻繁現身。特別的是，團隊在自動相機畫面中記錄到三級保育類的黃喉貂追捕山羌的罕見場景。此外，造林地亦出現穿山甲蹤跡，這項重要保育指標顯示環境經造林後逐步恢復，生態鏈正重新活化。
信義房屋表示，造林與維護工作由當地原住民工班負責，他們熟悉地形與氣候，讓整地與植樹更貼近土地的節奏，這樣的合作也創造了地方就業機會，讓青年能夠返鄉參與。生態調查團隊則來自屏東，以專業技術結合在地經驗並與地方居民定期交流調查成果，協助社區理解棲地變化與物種分布，逐步形成在地參與的保育網絡。
未來三年，信義房屋將持續進行補植與刈草，建立長期監測資料，強化山坡地防災與森林復育韌性，公司也參照COP15「30x30」目標，設定2030年前讓營運面積30%達成生物多樣性有效保護，期望在推動淨零排放、聚焦於自然碳匯的同時，也能促進生物多樣性的保育與共榮。
一株株樹苗在金峰鄉的山林間紮根，儲存碳匯，也串起地方社區與自然的連結。隨著更多企業透過ESG專案媒合平台投入行動，企業、政府與社區的合作網絡正逐步擴展。信義房屋表示，ESG不應停留在報告文字，而要從自然保育到企業治理全面實踐，讓永續的綠苗穩定成長。
