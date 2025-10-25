信義房屋旗下信義居家辦講座 守護樂齡

▲信義居家透過舉行「居住好生活」系列講座，邀約2025信義居家認證合作專業廠商，陪伴樂齡長者面對生活的不同面向課題。（圖／信義房屋）

[NOWnews今日新聞] 台灣於2025年邁入超高齡社會，每5人中就有1人年逾65歲，高齡社會來臨，退休族面臨的不僅是如何「安居」，更要如何「保財」，信義居家長期關注樂齡族群的生活品質，透過「居住好生活」系列講座，邀約2025信義居家認證合作專業廠商，陪伴長者面對高齡生活的不同課題，在九月分別與中國信託商業銀行及臺北市樂齡學習示範中心合作，舉辦「防詐信託」與「防水修繕」兩場主題講座，透過實際講座串聯金融制度、生活知識與社區行動，陪伴樂齡族群將「安居保財」落實於日常生活。

廣告 廣告

在「樂齡信託防詐講座」中，信義居家邀請2025認證合作夥伴中國信託商業銀行，分享高齡者常見的三大財務風險：詐騙陷阱、退休資產管理與繼承紛爭，如詐騙集團常看準高齡者希望完善財務規劃或因獨居、認知退化的弱點，以「熟人推薦」、「高報酬投資」等話術拐騙資金，建議長輩需常保防詐意識，並強化人際連結，更可透過「制度性防線」來預防風險，例如信託或監察人制度等，讓銀行依法代管資金，確保資產用途明確與流向透明。

信義居家也指出，善用第三方機制，能有效管控財務，倘若未來身心狀況轉變，仍能保有穩定的生活來源，而妥善的財務規劃也有助於降低家庭財務爭議，為長者建立完善的財務安全網。

而「防水修繕與浴室翻修」講座中，則是請2025信義居家認證合作廠商琥凱爾工程行，分享老舊社區或住宅在多雨的季節可能會遇到的滲漏問題與防水維護要點，並說明如何進行初步居家檢查與預防：許多漏水問題，來自於排水口的淤塞，因此定期檢查、清理陽台及屋頂等排水口，能夠有效避免淤積風險；而老舊的矽利康、地磚與牆壁的裂縫，也可能讓雨水滲入，若能定期檢查窗框、窗戶矽利康密合度，以及家中與社區的地磚、牆壁有無裂縫，皆能有效預防；此外，社區地下室及低樓層的排水系統，抽水馬達等設備能否正常運作，也都是在大量降雨或進水時能協助災情降到最低的關鍵。

信義居家指出，住宅的結構維護屬於財務管理的重要環節，滲水問題可能因輕忽或延宕，造成居家環境損壞或醫療開銷，衍生為生活中的財務風險，須謹慎以對。

信義居家表示，「居住好生活」系列講座的初衷，是讓民眾從日常議題理解居住安全的多重面向，從金融知識到房屋維護，皆是生活品質的重要基礎。此次與中國信託商業銀行及臺北市樂齡學習示範中心的合作，讓金融教育與生活知識走進社區，展現信義企業集團以行動實踐關懷，陪伴更多人建立居住生活的安全意識。未來，信義居家將持續與各領域夥伴合作，從居住安全、健康照護到財務規劃，打造更完整的樂齡生活生態圈，實踐「共創永續好生活」的願景。

信義居家首頁：https://livinglife.com.tw/



「居住好生活」系列講座：https://livinglife.com.tw/olmkt/livinglife-lecture



更多 NOWnews 今日新聞 報導

房市／SOGO敦化館熄燈 在地客仍強撐東區住宅需求

房市／台南市「這路段」房價中位數510萬！信義房屋分析市況

房市／建設加持鳳山房市 信義房屋建議自住「這樣買」