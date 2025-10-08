信義房屋旗下信義居家 「金融大館」啟用

▲信義居家金融大館正式啟用，攜手國內金融業者，提供旅遊、居家財務安全保障乃至資產規劃的相關服務。（圖／信義房屋）

[NOWnews今日新聞] 十月有三個國定假期，許多人規劃出國旅遊，信義房屋旗下信義居家提醒，民眾應提前做好風險轉嫁規劃，包括旅平險及旅遊不便險，以及出遊在外居家安全的保障，並宣布正式啟用「信義居家金融大館」，守護消費者食衣住行育樂全方位生活，攜手中國信託商業銀行、明台產險與富邦產險，提供旅遊、居家財務安全保障乃至資產規劃的相關服務，讓民眾從出門旅行到安心回家，都可以獲得全方位守護。

信義居家說明，金融大館中旅行平安保險方案多元，旅行平安險的保障核心是「人身安全」，而旅遊不便險則是保障「旅程風險」，此外也有廣泛保障的旅行綜合險。旅行保險幾乎都可線上投保，最晚在出發前一小時須投保完成。旅客們出國時可以依自身風險偏好挑選出符合需求的保險方案：如富邦產險的「旅行平安險+旅綜險」，保障內容包含法定傳染病的海外突發疾病、班機延誤、食品中毒、手機失竊與航班改降等意外狀況，同時也提供SOS 海外緊急救援服務；而台灣旅客最愛的日本行程，若是選擇投保A方案，5日行程保費僅312元；明台產險則擴大交通工具延誤的保障，涵蓋航空、水上與陸上公共運輸，針對國人最愛旅遊的日本，還可獲得線上中文就醫協助。

而信義居家也提醒，在購屋申請房貸時，銀行通常都要求要投保住宅火災地震險，但其實不只要保障「不動產」，也需要保障「家庭內動產」：如富邦產險提供的「美滿e家2.0」除了基本的火險地震險，也承保家庭災害費用補償保險、家庭日常生活責任保險、家庭財務竊盜損失及家事代勞費用，更有包含房東族群重視的特定事故房屋跌價補償與清理費用等等；明台產險的住宅火險方案則擴大保障至屋主工作地點或出差攜帶的動產，甚至涵蓋訪客財物損失與特定貴重物品理賠等等。

同時，中國信託商業銀行則透過金融服務串連保險產品，讓消費者可於「信義居家金融大館」一站式完成理財與保障配置，提升便利性與完整度。

信義居家宣布正式啟用「信義居家金融大館」，以生活服務專業，將居住視為生活的起點、旅行則是生活的延伸，攜手國內大型金融業者，共同提供消費者更輕鬆、更有保障的生活風險規劃，透過提供居家安全與旅程保障更實際的全方位守護策略，致力實現為每一個人打造「居住生活生態圈、共創永續好生活」的願景。

信義居家金融大館網頁：https://livinglife.com.tw/life-finance

產險方案網頁：https://livinglife.com.tw/mkt/property-insurance

