信義房屋獲金手指與電電公會 雙大獎肯定

[NOWnews今日新聞] 信義房屋持續以AI與數據驅動創新，重塑房地產交易的價值，亮眼表現屢獲各界肯定：其數位轉型核心工程「AI數據共創平台」，近一個月接連獲得「金手指獎」技術創新應用與AI整合行銷應用雙獎項肯定，在技術創新應用獎更摘下金獎殊榮，以及「台灣區電機電子工業同業公會」頒發的「數位轉型楷模獎應用創新獎」。
「AI數據共創平台」讓數據發揮最大的價值，整合並標準化數據應用，形同渡化累積近45年，超過千兆的「數據業障」，並提升全員工作效率與決策速度，精準服務客戶，更催生出維護不動產交易安全的「不動產廣告AI審查服務」，該服務亦獲今年金手指獎肯定，展現信義房屋在落實數據治理與推動房地產業數位轉型的堅強實力。
信義房屋AI應用發展部協理張玄江指出，龐大的房地產資料雖珍貴，卻因分散各系統、格式不一而難以發揮效益。為讓海量資料真正成為企業資產，信義房屋以AI、BI、Cloud、Data、Empowerment五大策略為基礎，打造「AI數據共創平台」，讓非技術人員也能運用AI分析資料，轉化為決策與創新的力量。
信義房屋的內部運作，也在導入AI等數位科技協作後產生質變，AI能從最基礎的會議自動摘要、報告生成，到流程建議給予有效協助。根據內部統計，超過四成同仁日常使用AI輔助工作，公司每月因此節省兩千小時行政工時，公司也因AI整合逾十個部門、三百個Power BI儀表板，管理層能即時透過數據掌握市場變化，可快速做出精準決策。
在業務端， AI也成為開發創新服務的依據，「我家有多夯」協助屋主即時掌握社區熱度與市場流通度，「SuperAgent」讓業務以AI預測潛在買賣方行為、主動發掘商機；最新推出的「Ai一鍵清除」則可快速清除房屋照片中的雜物，減少買賣雙方的理解落差；透過AI的運算與建議，業務得以提供更準確、有憑據的資訊，也更能專注在服務上，實現幫助客戶「用數據找到理想的家」。
同時， AI技術亦延伸至不動產交易安全層面，開發「不動產廣告AI審查服務」，結合自然語言與圖像辨識技術，以AI強化不動產資訊的正確性與透明度。這項技術既提升內部作業效率，更成為維護不動產市場交易安全與信任的重要機制，也在今年的金手指獎獲得技術創新應用獎的肯定。
信義房屋導入AI，啟動數位轉型，不僅是技術創新，更是大數據整合、智慧決策到不動產交易安全的提升，重塑了房地產業的價值，也讓每一位同仁以科技實踐專業。未來，信義房屋也將持續深化數據治理，持續推動創新與人機協作的永續轉型，讓科技成為守護信任的後盾，成為驅動房地產產業的未來。
