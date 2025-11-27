信義房屋獲5永續獎項！接軌全球永續競爭力

宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
[NOWnews今日新聞] ESG 年度盛事2025「台灣企業永續獎（TCSA）」與「全球企業永續獎（GCSA）」頒獎典禮26日在台北圓山大飯店登場，逾 743家企業與組織角逐最高榮譽。信義房屋在治理、環境與社會面向展現長期深耕成果，第 11 度獲得 TCSA「台灣十大永續典範企業（服務業）」，並抱回「年度最佳報告書（服務業）」獎項。公司於 GCSA第8度獲獎，今年獲得「永續報告書獎（Sustainability Reporting Award）Gold Class」，更拿下「最佳案例獎（Best Practices Award）Outstanding Class」，另得到 BSI ESG 永續發展獎「領航獎」，成為本屆備受關注的永續標竿企業。
本屆獎項中，信義房屋同時獲得 TCSA「年度最佳報告書（服務業）」與 GCSA「永續報告書獎 Gold Class」。信義房屋表示，報告書遵循 GRI 與 SASB 國際準則並通過第三方查證，資訊架構、財務重要性與揭露透明度全面與國際永續資訊趨勢接軌。此外，公司也獨立發行 TCFD 與 TNFD 報告書，從氣候到自然風險皆有系統化揭露，TCFD報告書更通過第三方符合性查核獲5+優秀等級，確保公司在氣候相關風險與機會的治理、策略、風險管理及指標設定之揭露品質。
綜合永續績效方面，信義房屋再獲 TCSA「台灣十大永續典範企業（服務業）」。公司連續 11 年蟬聯公司治理評鑑前 5%，資訊透明度與治理成熟度極具指標性。公司董事會獨立董事席次過半，強化專業多元標準；七位董事於 2024 年度合計進修 75 小時，確保決策專業且具前瞻性。此外，信義房屋連續 31 年穩居《天下》2000 大企業調查房仲業營收第一。永續制度與卓越經營成果相互支持，樹立房仲服務業典範。
在環境層面，信義房屋完成 SBTi 1.5°C 減碳目標審查，採用科學減碳路徑與全球升溫控制一致。公司推動自然碳匯行動，與林業及自然保育署合作在台東復育 2.14 公頃森林，結合在地原住民工班與社區力量，被視為氣候治理與生物多樣性並行的示範作法。公司在核心業務導入 ISO 14067 服務碳足跡查證，以國際標準計算並公開揭露服務碳排放，為台灣房仲產業中唯一完成查證並對外公布者。2024 年溫室氣體（範疇1+2）排放量較前一年減少13.7%，再生能源使用率提升至 22%。信義房屋在2024年CDP 評比中獲 A 級領導等級。
社會面向，信義房屋延續「以人為本」制度基礎，包括新人保障薪資、師徒制培訓、平均 51.32 小時訓練時數與性別平等措施，形塑具包容性的工作環境。社會影響力方面，除了長期推動社區共好的「社區一家」計畫已邁入 21 年，持續推動社區共好；旗下信義公益基金會則長期聚焦高齡照顧、弱勢扶助與社區投入等面向，形成具系統性的公益推動方向。基金會以活躍老化理念為基礎，協助長者延續能力與生活自主性，同時針對弱勢病童與急難家庭提供必要支持，逐步建構跨世代的陪伴網絡，成為本次獲獎的重要基礎。
在此基礎上，「銀閃閃服務計畫」以長者自主與社區參與為設計核心，獲 GCSA「最佳案例獎Outstanding Class」。計畫採兩階段接力模式，累計服務超過 13.1 萬人次，成為推動跨齡參與的示範案例。其中，67 歲的黃銘通先生參與計畫後持續精進技能，開啟退休後第二曲線，取得丙級攀樹教練資格，並以所學帶領其他銀髮族群安全體驗攀樹活動，展現「長者自主」的實踐成果。
此外，信義房屋獲得 BSI ESG 永續發展獎「領航獎」，這份殊榮由全球最大的標準制定與驗證機構之一的英國標準協會（BSI）頒發，專門肯定企業在永續治理架構與管理流程上的高度成熟度與系統化表現。該獎項的肯定，直接反映了信義房屋在永續管理制度建立上的長期投資與嚴謹成果，確立了其在業界的領航地位。
信義房屋表示，永續已成為企業文化的一部分，未來公司將持續以「企業倫理」為核心，深化氣候治理、人本文化與供應鏈責任，邁向「以企業倫理共創永續好生活，成為世界級服務業」的願景，陪伴社會邁向更好的未來。
