小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
信義房屋獲5永續獎項！接軌全球永續競爭力
[NOWnews今日新聞] ESG 年度盛事2025「台灣企業永續獎（TCSA）」與「全球企業永續獎（GCSA）」頒獎典禮26日在台北圓山大飯店登場，逾 743家企業與組織角逐最高榮譽。信義房屋在治理、環境與社會面向展現長期深耕成果，第 11 度獲得 TCSA「台灣十大永續典範企業（服務業）」，並抱回「年度最佳報告書（服務業）」獎項。公司於 GCSA第8度獲獎，今年獲得「永續報告書獎（Sustainability Reporting Award）Gold Class」，更拿下「最佳案例獎（Best Practices Award）Outstanding Class」，另得到 BSI ESG 永續發展獎「領航獎」，成為本屆備受關注的永續標竿企業。
本屆獎項中，信義房屋同時獲得 TCSA「年度最佳報告書（服務業）」與 GCSA「永續報告書獎 Gold Class」。信義房屋表示，報告書遵循 GRI 與 SASB 國際準則並通過第三方查證，資訊架構、財務重要性與揭露透明度全面與國際永續資訊趨勢接軌。此外，公司也獨立發行 TCFD 與 TNFD 報告書，從氣候到自然風險皆有系統化揭露，TCFD報告書更通過第三方符合性查核獲5+優秀等級，確保公司在氣候相關風險與機會的治理、策略、風險管理及指標設定之揭露品質。
綜合永續績效方面，信義房屋再獲 TCSA「台灣十大永續典範企業（服務業）」。公司連續 11 年蟬聯公司治理評鑑前 5%，資訊透明度與治理成熟度極具指標性。公司董事會獨立董事席次過半，強化專業多元標準；七位董事於 2024 年度合計進修 75 小時，確保決策專業且具前瞻性。此外，信義房屋連續 31 年穩居《天下》2000 大企業調查房仲業營收第一。永續制度與卓越經營成果相互支持，樹立房仲服務業典範。
在環境層面，信義房屋完成 SBTi 1.5°C 減碳目標審查，採用科學減碳路徑與全球升溫控制一致。公司推動自然碳匯行動，與林業及自然保育署合作在台東復育 2.14 公頃森林，結合在地原住民工班與社區力量，被視為氣候治理與生物多樣性並行的示範作法。公司在核心業務導入 ISO 14067 服務碳足跡查證，以國際標準計算並公開揭露服務碳排放，為台灣房仲產業中唯一完成查證並對外公布者。2024 年溫室氣體（範疇1+2）排放量較前一年減少13.7%，再生能源使用率提升至 22%。信義房屋在2024年CDP 評比中獲 A 級領導等級。
社會面向，信義房屋延續「以人為本」制度基礎，包括新人保障薪資、師徒制培訓、平均 51.32 小時訓練時數與性別平等措施，形塑具包容性的工作環境。社會影響力方面，除了長期推動社區共好的「社區一家」計畫已邁入 21 年，持續推動社區共好；旗下信義公益基金會則長期聚焦高齡照顧、弱勢扶助與社區投入等面向，形成具系統性的公益推動方向。基金會以活躍老化理念為基礎，協助長者延續能力與生活自主性，同時針對弱勢病童與急難家庭提供必要支持，逐步建構跨世代的陪伴網絡，成為本次獲獎的重要基礎。
在此基礎上，「銀閃閃服務計畫」以長者自主與社區參與為設計核心，獲 GCSA「最佳案例獎Outstanding Class」。計畫採兩階段接力模式，累計服務超過 13.1 萬人次，成為推動跨齡參與的示範案例。其中，67 歲的黃銘通先生參與計畫後持續精進技能，開啟退休後第二曲線，取得丙級攀樹教練資格，並以所學帶領其他銀髮族群安全體驗攀樹活動，展現「長者自主」的實踐成果。
此外，信義房屋獲得 BSI ESG 永續發展獎「領航獎」，這份殊榮由全球最大的標準制定與驗證機構之一的英國標準協會（BSI）頒發，專門肯定企業在永續治理架構與管理流程上的高度成熟度與系統化表現。該獎項的肯定，直接反映了信義房屋在永續管理制度建立上的長期投資與嚴謹成果，確立了其在業界的領航地位。
信義房屋表示，永續已成為企業文化的一部分，未來公司將持續以「企業倫理」為核心，深化氣候治理、人本文化與供應鏈責任，邁向「以企業倫理共創永續好生活，成為世界級服務業」的願景，陪伴社會邁向更好的未來。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／台積電中科新廠動工！信義房屋：台中台灣大道生活軸線成形
房市／自住需求高！新北林口不畏少子化 將新設國小
房市／2025天光威購節 信義房屋一起同樂
其他人也在看
大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人
大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 44 死有消防員殉職 279 人失聯 警拘三人涉誤殺｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑五級火警，截至周四早上 6 時，火警已造成 44 人死亡，包括一名消防員。警拘捕三人涉誤殺。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
宏福苑五級火｜港姐謝嘉怡祖母家遭火燒：令人痛心的一天
大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈。30歲前香港小姐冠軍謝嘉怡就表示，其祖母的房子也受到波及。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火升至五級，至少12死16傷，火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是08年嘉禾大廈火災，以及90年代釀40人死、80人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，徹夜未救熄，至少有 279 人失聯。有母親在 Threads 上持續發文求救，稱其六個月大女嬰何梓甄，以及梓甄的嫲嫲被困火場後失聯。《Yahoo 新聞》聯絡到事主，她心急如焚稱至今未有任何消息：「我個女得六個月大，已經唔見咗差唔多廿四個鐘，麻煩你哋可以就聯絡消防快啲去救佢啦！」Yahoo新聞 ・ 1 小時前
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
日本旅遊注意！一堆台人訪日後確診1病超崩潰，網友急呼：一定要戴口罩
隨著全球流感疫情持續升溫，鄰近國家日本正值流感高峰期，不少台灣民眾赴日旅遊後陸續出現感染症狀。近日一名網友分享從日本返台後確診A型流感的痛苦經歷，呼籲準備赴日的民眾務必做好防護措施，引發廣大網友討論並食尚玩家 ・ 52 分鐘前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 19 小時前
爆一爆｜豬肉佬傳奇 太興最後贏翠華（Louise）
太興集團（6811.HK）創辦人陳永安於本週一病逝，終年只有66歲。飲食界的行家都很傷感，據知陳永安早幾年患上肺癌，行家們都猜測會否因為他早年做燒味時，經常要對住個碳爐所致，近兩年他已鮮有出席飲食界的飯局，估計他在養病。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
高市早苗:日本根據和約放棄對台灣全部權限 維持非政府間關係
日本首相高市早苗在黨魁討論中，就她本月7日在國會答辯時，發表「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的言論，作出解釋，指是由於被問及具體事例，所以在那個範圍內做出誠實的回答。至於如何認定「存亡危機事態」，高市指，將根據實際發生的事態個別具體情況，綜合所有訊息進行判斷。對於台灣問題，高市指，日本根據《舊金山和約》，放棄對台灣全部權限，並無認定台灣法律地位的立場，會同台灣維持非政府間的實務關係。(ST)infocast ・ 18 小時前
不是茶葉、鳳梨酥！日本人來台狂買「1伴手禮」：輕巧耐用又好看
近年來台灣觀光產業蓬勃發展，各地特色商品成為外國遊客的熱門選擇。除了傳統的鳳梨酥、台灣茶葉等伴手禮外，一款被譽為「台灣LV」的茄芷袋意外成為日本觀光客的新寵。這個看似平凡的編織袋究竟有何魅力？一位旅居食尚玩家 ・ 1 天前
高市早苗強硬發言背後 暴露日本經濟尷尬困局
日本首相高市早苗近期的言行，不僅引發了國際關係波動，更將日本長久以來的地方經濟結構性問題和觀光立國政策的社會衝擊推向風口浪尖。分析指出，高市早苗的政治基礎來自於日本的「鐵鏽帶」，其立場正是地方經濟困境與隨之而來的排外情緒在政壇上的反映。鉅亨網 ・ 1 天前
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
新加坡總理黃循財談中日關係 遭批偏幫日方 《海峽時報》點名香港媒體涉帶風向｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中日就高市早苗「台灣有事」論關係緊張之際，新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）本月 19 日在當地舉行的彭博創新經濟論壇上談及中日關係，表示希望兩國找到緩和局勢的辦法，惟言論中觸及二戰，引發中國網民不滿，批其偏幫日方。新加坡《海峽時報》昨（25 日）點名指，部分香港媒體連日發表評論，疑曲解黃的言論，部分文章出現方式具協調性，或存在一定程度的策劃和刻意操控。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
57歲女星遭醫師誤診！耽誤黃金時間「左眼幾乎失明」 曝痛苦症狀：每天活在恐懼中
57歲前港星李婉華2003年結婚後淡出演藝圈，移居加拿大溫哥華，近年轉型經營YouTube與粉絲互動。她近日在直播與影片中透露，兩年前左眼曾因視網膜裂孔，陷入「近乎失明」狀態，長達半年只能靠微弱視力生活，讓大批網友相當震驚。姊妹淘 ・ 18 小時前
大埔宏福苑五級火 增至逾44名死者 警拘工程公司三人涉嚴重疏忽
香港大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，至周四早上6時仍有3座火勢仍未救熄，消防及警方舉行記者會，稱累計死亡人數增至逾44人，但強調相信大廈內仍有生還者，目前多座大廈搜救最高至23樓，滅火工作則進行至10樓以上。AASTOCKS ・ 3 小時前