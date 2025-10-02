信義房屋社區一家 帶民眾體驗水草樂園魅力

▲信義房屋社區一家邀民眾走入高雄美濃見證社區營造連結生態復育的社造成果。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 信義房屋社區一家攜手社團法人高雄小鄉社造志業聯盟舉辦「社區一家生態小旅行」，日前在高雄美濃展開。此次活動以榮獲屋社區一家2023年《幸福社區類》首獎肯定的「美濃湖水雉棲地復育工作站」為核心場域，帶領民眾用視、聽、嗅、味和觸覺等五感來體驗水草樂園的魅力，活動一開放報名即秒殺，顯示生態教育與社造議題對大眾的高度吸引力。

活動場域原為美濃湖周邊的一處廢棄鱉池，在2023年獲得「社區一家」計畫的支持，以及地方組織和居民的共同努力，成功蛻變為如今生態多樣的水草樂園，目前已作為復育水雉的棲地，同時成為環境教育的重要場域。這項成功的社區轉型案例，讓外界得以看見社區營造如何連結生態、教育與產業。

當天活動行程豐富，一開始由水雉棲地工作站的青年導覽員蘇莉玲帶領民眾進行生態導覽，介紹廢棄鱉池的前世與今生，並解說水雉的棲息需求與生態價值。接著，參與民眾捲起褲管下水體驗採摘與清洗野蓮，在過程中加深對當地農產的理解，也認識社區如何兼顧生態保育與農產經濟。活動重頭戲之一是水草池浮潛，民眾不分年齡紛紛下水，清澈池水中各種台灣原生水草隨波搖曳，形成名副其實的水草樂園。

為讓參與者認識在地作物如何轉化為共享餐桌日常，中餐特別安排在「潤惠怡園」，食材皆為當地農產，由在地媽媽與新住民掌廚，端出在地野蓮創意料理與客家特色菜餚。餐後，民眾選購美濃米、高雄147號米、人字山下雞蛋；活動尾聲則走進「美濃未來超市」，從稻米加工品到青年文創商品一應俱全，內容打破外界對傳統農會超市的印象，帶動在地消費的同時，也讓大家看見地方農產與青創文創結合的活力。

從台中前來參加的民眾鄭惠鎂表示：「看到美濃有別於以往所接觸的社區工作，感受到用心和有溫度的環境生態經營，收穫非常多。」高雄市民賴杏眉則直言，雖常造訪美濃，卻是首次接觸如此獨特的生態場域，從不一樣的角度再次認識在地。

協辦單位小鄉社造總幹事陳昭宏觀察，本次有不少退休人士參與，在高齡化的現在，退休人士是重要的人力資本，藉由這樣的活動，這些夥伴通常不只單純旅遊，更願意消費，且有意願參與公共事務，未來期許可以跟大家更多連結。他補充，信義房屋社區一家多年來持續支持台灣各地社區發展，不僅提供經費，更重視永續與賦能，讓社區能夠自我成長，今天的美濃水雉棲地就是一個示範。

「社區一家」計畫自2004年啟動至今，已累積超過16,000件提案，遍布全臺所有鄉鎮市區，投入資源逾五億元，協助超過3,400個社區完成改造，是台灣社區營造歷程中持續時間最長、規模最大的企業贊助計畫。這次社區一家小旅行與美濃廢棄鱉池的改造，只是這條長期投入路上的其中一步。未來，信義房屋社區一家將持續作為地方的支持者與推動者，串連更多社區資源與公民能量，促使有心投入社造的民眾和社區，都有機會將構想變為實踐，讓在地走向永續共好。

