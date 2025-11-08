信義房屋社區一家 21年投5.2億 提案創新高

▲社區一家計畫評審團指出，今年的提案數量創紀錄，展現出跨越世代與界線的共同行動力。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 邁入第21年的信義房屋「社區一家計畫」，是由台灣民間企業打造，規模最大、歷時最長的社造創新計畫。在2023、2024連續兩年提案件數破千件後，今年再創新高，總提案數達1422件，刷新歷年紀錄。特別值得一提的是，今年個人類提案數成長43%，而大專青年組數量更翻倍成長，為去年兩倍，顯示青世代參與公共議題、投身社區行動的熱情正持續升溫。

社區一家計畫評審團指出，今年的提案數量創紀錄，展現出跨越世代與界線的共同行動力。「在當前社會追求個人化與為自己而活的氛圍中，社區一家計畫仍能吸引一群願意服務他人、建構人與人之間優質關係的提案者，這正是它最動人的地方。」評審團強調，這些行動除了實踐社區改善，更透過教育、藝術、健康、文化的多元面向，編織一張溫暖堅韌的社會網絡。

今年的提案展現出前所未有的社會活力，《築夢個人類》與《深耕校園類》的大專青年組的提案數大幅成長，青年世代以創意與行動力投入公共議題，展現對社會的熱血關懷與責任。區域分布上，台北、台中、高雄都會區為前三大；而從議題面向觀察，「社會關懷」、「多元教育」及「人文藝術」仍為主流，卻也可見「地方產業發展」與「銀髮關懷」的提案顯著增加，反映社會需求的即時回應與轉型。

今年五個首獎得主，具體展現「社區一家」如何凝聚人心、串起社會溫度。今年最大獎，「幸福社區類」首獎得主，由台灣展臂閱讀協會以《閱讀處方箋守護孩童健康發展》榮獲。由陳宥達醫師發起，致力於從平等醫療與教育學習的角度推動親子共讀，連結社會各領域的專業團隊與資源，共同支持第一線醫療單位的閱讀處方箋。陳宥達醫師表示：「這份榮耀不僅屬於協會，也讓所有相信『一本書能改變一個孩子、一個家庭』的夥伴備受鼓舞。謝謝信義房屋長期推動社區一家，讓閱讀的溫度在社區之間持續擴散。」

第一次參加就獲首獎肯定的藝術創作者林信成，以《月球一家～月在地月國際的藝術＋行動》獲得「築夢個人類」首獎。他將高雄田寮月世界的自然地景化為創作場域，結合在地居民與學校共建裝置藝術，讓土地成為社群共融的舞台。林信成感動表示：「想把最深的敬意與掌聲獻給每位參與『社區一家』的夥伴。社區除了是生活場域，還是彼此連結、互助互信的家的延伸，型塑這份情感與牽絆，成為社區一家最有力量的核心。」

在《深耕校園類》，彰化縣南郭國小資優班以《作伙踅菜市仔2.0》榮獲國小師生組首獎。師生透過節氣飲食走入市場、走進社區，讓孩子從食材中認識文化，從共煮共食中認識地方。南郭國小表示：「我們從認識食材開始，讓教育與傳統共生，並回應孩子真實的好奇與需求。感謝信義房屋社區一家的支持，讓這份行動得以延續與深化。」

嘉義縣義竹國中以《義起耕讀•農村新視界》獲得中學師生組首獎。學生從服務學習出發，逐步深化為結合食農教育與文化傳承的計畫行動，體會「為他人服務」的價值，並在與長輩共學的過程中體會地方文化。

七度獲得社區一家肯定的輔仁大學文善志工隊，今年以《文善•愛在瑞芳》奪得大專青年組首獎。團隊13年來長期陪伴偏鄉孩童，用創新的教學設計與關懷的心，讓學習不再是單向給予，而是雙向的啟發與成長。他們的堅持，展現了年輕世代以行動回應社會的力量。

信義房屋表示，「社區一家」自2004年推動以來，以投入逾5.2億元支持社區圓夢，這項計畫從社區走入校園，從地方延伸到產業，串起無數人心，讓「共好」從口號轉為日常行動。未來信義房屋將持續攜手公民夥伴，讓「社區一家」成為凝聚人心、串聯社會的永續力量。



