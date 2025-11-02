信義房屋社區一家21年 見證在地社造成長

▲社區一家歷屆提案者展現豐沛創意與洞察，從環境保育、文史傳承、藝術共融到高齡參與、物品循環，皆反映社區多樣的生命力。本圖為伯拉罕共生照顧勞動合作社「文化照顧大旅社」計畫中，「友雞生活」特色照護模式，是全台少見的照顧模式。（圖／伯拉罕共生照顧勞動合作社）

[NOWnews今日新聞] 如果改變社區只需要一個人的想法、一群人的行動，那「社區一家」便是讓這些可能實現的平台。自2004年啟動以來，這項由信義房屋發起的計畫已邁入第21年，迄今投入5.2億元，陪伴無數社區實現改變生活的夢想，被視為企業投入時間最長、影響最深的社區行動之一，並持續邀請各地夥伴以行動參與。

計畫推行至今，鼓勵全民參與地方人文教育、環境生態、社福醫療、產業發展與文化傳承等多元領域，推動地方發展、凝聚人心。參與對象不分年齡與國籍，只要對公共事務懷抱熱忱，皆可成為提案者。

回顧發展脈絡，2004年首屆「社區一家贊助計畫」以凝聚人心為核心，開放個人提案，開啟社造的新頁。2009年轉型為「社區一家幸福行動計畫」，倡議共學「向社區學習」；2015年則進入第三階段「社區一家全民社造行動計畫」，新增校園組別，鼓勵師生參與並串聯公私部門，2021年更讓在地行動與聯合國永續發展目標（SDGs）接軌。

隨著規模擴大與理念深化，社區一家的角色也從贊助者轉為推動者。2017年獲頒總統文化獎「在地希望獎」，成為首家獲獎民間企業；2019年累積提案突破萬件；2021年推動「永續共榮生態圈」，並支持成立台灣地方創生基金會；2022年，全台鄉鎮市區提案覆蓋率達100%，展現社造能量的廣度與深度。

信義企業集團創辦人暨社區一家發起人周俊吉先生表示，一路走來，社區一家已經擴散到全台各地，不僅是單一民間企業投入時間最長、投入金額最多的社造行動，也協助台灣3464個社區圓夢，全台鄉鎮市區的提案涵蓋率更達100%，社區一家已經成為台灣一場寧靜而深遠的社會改造工程。

目前計畫共分為三大組別：「築夢個人類」鼓勵個人以創意實踐改變，最高獎助20萬元；「幸福社區類」支持團體投入，最高獎助50萬元；「深耕校園類」讓學生從學習走入社區，最高獎助15萬元。此外，另設種子獎鼓勵夢想萌芽，每年度總獎金超過1500萬元，成為全台社區天使投資人，持續為社區行動注入能量。

信義房屋指出，歷屆提案者展現豐沛創意與洞察，從環境保育、文史傳承、藝術共融到高齡參與、物品循環，皆反映社區多樣的生命力，透過社區一家，讓更多人加入社造行動，讓地方有溫度，成為台灣永續的力量，當改變從你我開始，美好就能無限永續。

