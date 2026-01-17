信義房屋祭「555卡位金」 有感轉職方案

▲信義房屋宣布推出期間限定「555卡位金」招募方案，針對雙北、桃園、新竹地區廣邀優秀人才加入。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 想轉職卻擔心收入空窗期、適應不良、甚至做不久？看見人才市場轉職痛點，信義房屋宣布推出期間限定「555卡位金」招募方案，針對雙北、桃園、新竹地區廣邀優秀人才加入。即日起至1月31日前投遞履歷、並於2月10日前完成報到，不僅可享原有「前半年月薪保障5萬元」與「30天工作鑑賞期不適應離職，提供5萬元轉職金」，再加碼「5萬元卡位金」，「實質補貼」求職者因年前轉職所產生的隱形成本，讓人才不需在原職與提早投入新職涯間兩難。

廣告 廣告

信義房屋指出，「555卡位金」方案設計的核心，是協助轉職者降低風險、安心投入學習。首先，新人到職前半年保障月薪5萬元，建立穩定基本盤；30天工作鑑賞期制度，新人滿30天不適應選擇離職者，提供 5萬元轉職金，降低轉職焦慮；最後一道保護網則是此次卡位金，期間限定年前報到並符合完成新人訓練等條件者，加碼5萬元，讓轉職的機會成本直接轉化為最實質的支持。

除了以薪獎制度協助新人度過轉職磨合期，信義房屋更以180天業界優良師資群打造新人訓練，從入門到上手、從個人戰力到長期職涯的完整培育路徑，讓新人在半年內建立可複製的成交能力與專業基礎，包括「700分鐘的線上＋線下」整合式培訓，涵蓋產權知識、交易流程、商圈認識、客戶需求解析等基礎，線下則透過分店實戰、店長帶領與師徒制陪跑，讓新人把知識直接轉成可落地的服務與業績成果；此外，不同階段對應不同訓練內容與能力檢核，幫助新人知道「現在該學什麼、下一步怎麼走」，降低摸索成本、提升成長效率。

而相較於傳統「單一路徑」的業務工作，信義房屋強調的是「長期職涯可擴張」的職涯路徑。信義房屋指出，新人從第一線交易實務出發，累積市場判斷、客戶經營與顧問式服務能力後，後續可依個人志向與專長，朝管理職、專業職或跨域發展前進，內部提供不同職涯發展路徑，包括店長、主管職、商用不動產、代銷、鑑價與相關不動產服務領域；同時，信義企業集團的資源版圖涵蓋多元事業與海外佈局，讓有企圖心的人才不必受限於單一角色，而是能在不動產產業鏈中持續拓展視野，甚至有機會累積海內外不動產實務經驗，打造更寬廣的職涯選擇。

信義房屋也提供「制度與品牌」雙重支撐，全直營體系建立管理與培育制度的品質與一致性，新人在全台不同據點都能享有標準化訓練與資源；信義房屋長期也以企業倫理與透明制度深耕市場，累積消費者信任，讓同仁在服務客戶時更能站在可靠的品牌基礎上，建立長期客戶關係與個人口碑。

信義房屋強調，人才是服務業的核心，透過期間限定的「555卡位金」方案與 180 天培訓，期望吸引更多轉職者加入，也讓在職夥伴在更充足的人力與更高的人才密度下，能以更穩健的節奏提供高品質服務，共同成就更好的工作與生活。詳細資訊，歡迎至信義企業集團人才招募網查詢：https://hr.sinyi.com.tw/



更多 NOWnews 今日新聞 報導

房市／成長看得見 信義房屋發長期發展獎金8.5億

房市／信義代銷攜手國際六獎建築團隊 台中水湳登場

房市／AI擴廠需求支撐有限 2025年商用市場年減22%