信義房屋祭42K月薪 廣招業務實習生
[NOWnews今日新聞] 信義房屋「不動產業務實習計畫」邁入第十年，培育出許多新秀獎、百萬經紀人、店主管。為鼓勵更多立志挑戰房仲業務工作的大四學子提前布局職涯，信義房屋在實習薪資、福利及培訓上，皆提供高規格待遇，包括月薪42K且畢業後順利轉正，最高可領48K獎學金，且享有與正職員工相同福利，今年每月更多增加一天休假；此外，今年起也增設行政類的實習機會，包括業務助理與秘書，歡迎應屆畢業學子多加把握與職涯接軌機會！
信義房屋指出，為期六個月的實習計畫，不是要找學生來「打工」，而是透過完善的薪資與福利及一整套實戰體驗，從建立不動產專業知識、了解公司經營理念與事業版圖、與實習生前輩及高階主管面對面互動，再到業務工作實戰，希望讓學生從校園就與職場無縫銜接，一開始就站在專業職涯的跑道上，以有系統性方式逐步累積不動產實務經驗與專業，成為一起為客戶實現家業夢想的生力軍。
成功漢神店專案經理許育綺2023年參與實習生計畫，「我不把自己當實習生，而是提前開始經營事業」，就讀不動產經營系的她對職涯規劃明確，大四加入信義房屋就立下25歲前要買房的目標，抱持這樣的心態與目標面對房仲日常工作，加上店長、分店學長姐都很願意給予新人試錯空間，願意手把手教學，她不僅在實習期間就拿到新秀獎，也順利在23歲圓夢、買到心儀的房子。
有趣的是，已經一圓買房夢，許育綺的下一個目標竟是「希望遇到更多困難」！她笑說，遇到困難，才能有所成長，也才會學到新知識，希望自己能遇到更多困難的案件，累積更多專業與經驗，協助更多客戶。而這也是她認為信義房屋給予新人最大支持的地方，因全台直營，如果第一線業務人員遇到比較棘手、未曾處理過的案件狀況，店長、總公司法務等單位，都能提供建議與協助，再加上前半年42K的底薪保障及充足的公司物件、行銷資源，讓新人能免去高單價開發客戶的徬徨感，更能沒有後顧之憂的投入工作。
「給自己機會，比沒有嘗試過好」，許育綺勉勵正在觀望房仲業的在學生、社會新鮮人，不妨把握機會嘗試，替自己打造薪水、發展沒有天花板的職涯。
信義房屋即日起將展開2026年度不動產業務實習計畫，實習期間為2026年2月至8月，包含不動產業務實習生月薪42K、業務助理及分店秘書月薪32K，轉正再享有獎學金。值得一提的是，信義房屋不動產業務實習生享有與正職員工相同福利，是過去歷屆實習生最喜愛計畫亮點之一，今年信義房屋還多增加每月一天休假、月休達8天，同時持續舉辦集團參訪、高階主管互動式課程等設計，讓實習過程如同開啟不動產業的眼界之旅。歡迎全台大專院校大四學生12月31日前投遞履歷，為畢業後的求職路搶先布局。
計畫詳情可上招募計畫網站（https://hr.sinyi.com.tw/campus/sales-intern）查詢；為讓更多學子了解計畫內容，信義房屋將在11月13日舉辦僅此一場線上說明會，完整說明計畫內容也能線上與HR近距離進行QA，同時也邀請實習生學長姊分享實習心得，歡迎報名參加。
