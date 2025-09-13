信義房屋租賃服務表現優 獲新莊地所表揚

▲新莊地政事務所來訪信義房屋，表揚表現優異的租賃申報業者，並交流實務做法。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 信義房屋日前因租賃申報量、正確性、零逾期率、查核配合度等指標表現優異，獲得新北市新莊地政事務所114年不動產經紀業者評鑑優良申報實績獎；信義房屋強調，未來將持續深化產官合作，致力資訊正確性與服務品質，協助租賃市場邁向更透明、安全與健全的環境。

新北市新莊地政事務所為確保租賃實價登錄申報制度能更順利推展，今年首創「租賃服務共好行動」，依據近兩年轄內申報量、正確性、零逾期率及查核配合度等指標，評選出多家表現優異的租賃申報業者。

▲信義房屋業務服務部協理陳世強(右)代表領獎狀。（圖／信義房屋提供）

新莊地政事務所表示，自112年租賃實價登錄新制上路後，不僅將轉租案件納入申報，還新增多項欄位以提高資訊透明度，其中社會住宅包租代管案件更需註明租金減免計算方式，對業者而言是一大挑戰，提醒業者，租賃契約須於簽訂當日起30日內完成申報，地所網站首頁也設有「實登申報隨我行」快捷鍵，並提供「申報小幫手」及「業者社宅強化版」等工具，協助業者快速掌握相關資訊。

信義房屋此次獲選為優良業者，除展現長期配合的高度正確率與效率外，也積極回饋實務經驗。信義房屋客服部指出，租賃市場常見糾紛包括承租人積欠租金、雙方無正當理由不願續租，以及因契約條款引發的提前解約爭議等，透過正確申報與契約明確化，不僅能降低糾紛發生，也有助保障雙方權益。

在實價登錄執行面上，信義房屋業服部則分享實務觀察。他們表示，多數案件申報流程已相對順利，但因各地政事務所對細節規範仍存差異，例如「租金是否含稅」等備註欄位，不同地所可能有不同要求，這在實務上易產生混淆，若能進一步統一規範，將更有助提升整體申報品質。

在更正方式上，業服部肯定現行大部分案件已開放線上更正，但少數地所仍採紙本作業，需郵寄或送件，流程冗長且不環保，信義房屋建議，全面採線上化不僅能加快進度，也能減少紙張浪費，更符合永續趨勢。

信義房屋強調，感謝新莊地政事務所的支持，指出每當遇到特殊狀況或疑義，承辦同仁總能耐心協助並快速回應，讓業者更有信心處理租賃實價登錄。隨著租賃市場持續發展，信義房屋將持續深化產官合作，不僅在制度執行上精準落實，也會持續提出優化建議，推動申報流程更便利。



