信義房屋蔡翠燁 真誠陪伴客戶走過人生風景

[NOWnews今日新聞] 兩年前，信義房屋復興民生店專案執行協理蔡翠燁接下一筆龍潭委託案。客戶一開始懷疑她能否賣遠地物件，她親自多次往返，勘查、研究行情、製作簡報、帶看議價，全程投入。雖然最終物件由客戶自行完成交易，她依然不氣餒：「做久了總可能會遇到做白工，但只要客戶需要我、信賴我，我就會全力以赴去做。」這樣的態度，也讓她連續五年業績破千萬。

自民國90年加入信義房屋，蔡翠燁深耕民生復興商圈24年。她笑說自己不擅開發新客，但靠真誠與細心，讓客戶一再回頭。「有客戶因要出國十幾天會把鑰匙寄放給我，請我幫忙看房；也有客戶長居海外，遇到颱風或地震我都會主動幫忙巡視，讓他們就算人在海外也能安心。」

三年前，一位老客戶為籌醫療費突然決定賣房。當下很急迫，但客戶依舊專任委託蔡翠燁售屋，她知道那筆錢關乎孩子的治療，接下委託後用最快的速度做好案件可售的事前準備、即刻約看所有符合條件的買方，順利兩天內迅速成交。客戶的孩子也順利痊癒，但後來又病情復發遺憾離世，她陪伴客戶走過艱難時期，後續處理資產與租賃，並定期關心他們近況。今年初客戶帶來好消息，即將迎來第二個孩子，再度找她看房。「能陪伴客戶一起走過人生路途，就是這份工作的意義。」

回望當初入行，她笑說原本學建築，卻在面試時發現自己沒天分不適合走設計，「既然不能設計好的房子，賣好房子也不錯。」當年信義房屋提供保障底薪與宿舍，她便決定嘗試北上就業，沒想到一做就是二十多年。

蔡翠燁認為，成交後服務才是真正開始。她熟悉各類廠商資源，從水電、清潔到設計裝修，只要客戶有需要，她都主動協助。「我做的都是小事，但這些細節讓我與客戶的關係更緊密。」有客戶一家三代都找她買房，也有學生時期設戶籍的孩子，成年後再度成為她的客戶。「房子會換、需求會變，但我希望他們想到買賣房子時，第一個想到我。」

今年，她當選信義房屋「菁英會」會長。這個由公司全台3000多位房仲業務中，僅有約80位業績優異經紀人所組成的組織，象徵專業與服務的最高榮譽。菁英會除交流業務經驗，也投入偏鄉教育、志工服務與捐血活動，推動善的循環。「被大家推選為會長，是責任也是榮耀。我希望串聯成員力量，讓服務的價值延伸到社會。」

從建築系畢業生成為千萬經紀人、從成交者成為陪伴者，蔡翠燁始終相信，房仲除了促成交易，更是客戶人生旅途中的夥伴。「只要客戶還記得我，我就會繼續努力，讓他們覺得，在信義房屋，有個值得信賴的人一直都在。」



