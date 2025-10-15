信義房屋蔡聰敏 助客戶單月成交3間房

▲信義房屋東寧店專案經理蔡聰敏因用心服務，在業務生涯屢創佳績，深受客戶與公司肯定。（圖／信義房屋）

[NOWnews今日新聞] 在房市氛圍低迷的市況下，信義房屋東寧店專案經理蔡聰敏，憑藉深耕多年的經驗與紮實的專業，協助屋主在一個月內順利成交三戶物件，更實現了「打造友鄰社區、找到志同道合鄰居」的初衷，這段用心服務的歷程，也再次印證信義房屋以信任為核心、以人為本的品牌價值。

成交案件來自一位自地自建的屋主蔡先生。起初，蔡先生只是想打造一個讓家人與摯友同住的社區，共度退休後的第二人生。從建築設計到為社區命名，他事事親力親為，只是人生計畫難免有變，最後留下三戶空屋需要出售。

屋主蔡先生表示，雖然計畫改變，但同樣希望用心設計的房子能找到好住戶，他同時委託多家仲介，最後三戶都在一個月內由蔡聰敏成交，蔡先生表示，「這段時間房市不算好，但聰敏非常用心、積極，很多細節都提前幫我想到、處理好，也包含未來入住後，會面對到的社區事務，如區權會、中秋活動等等。信義房屋不但幫我成交三間房子，也幫我找到了志同道合的好鄰居，整個過程中感受到團隊的滿滿用心與信任感。」

蔡聰敏坦言，這個物件包含所在地段、硬體條件都很好，但因為沒有管理員等社區設施，並非目前市場的熱門產品，但他精準擬定銷售策略，並依靠平日就和團隊建立起的默契，主動串聯周邊的分店夥伴共同尋找合適的買家，大幅提升能見度，最後在一個月內就將三間房子順利售出，也圓滿了屋主找「好鄰居」的願望。

蔡聰敏在民國96年加入信義房屋，坦言一開始不太順利，他回憶，當年房屋仲介行業仍背負不少刻板印象，但他每天印三百張派報單、站在商圈派發，認識在地民眾，靠著堅持，逐漸建立客戶對他的信任感。也因如此，他始終相信練好基本功，是做好業務工作的根本，他也因用心、負責的服務，在業務生涯屢創佳績，更曾榮獲年度服務品質獎， 象徵其服務深受客戶與公司的肯定。

他表示，每一份委託背後都是客戶的人生規劃，他始終本著「用心服務」的信念，認真看待、全力以赴，唯有如此，才能不辜負客戶給予的這份信任。

