四大飲食平台網購優惠碼大放送！
信義房屋評榮星花園生活圈 被低估的宜居處
[NOWnews今日新聞] 台北市榮星花園商圈過去為較少關注的生活圈，商圈內第一殯儀館拆除後，消費者詢問度增加，信義房屋專家表示，榮星花園為北市僅次於大安森林公園的大型綠地，不僅周邊居住氛圍悠閒，也有大型傳統市場，採買方便，交通到台北市各區都四通八達，十分宜居。
信義房屋復北民權店主任陳炯全表示，榮星花園商圈過去為北市購屋族群較少關注的生活圈，主因為有第一殯儀館居住抗性，外區的購屋族群普遍有刻板印象，去年殯儀館拆除後，客戶接受度明顯增加，詢問度成長約2成。
陳炯全表示，區域內榮星花園是台北市佔地僅次於大安森林公園的休憩去處，占地2萬坪，為台北地區少見的大片綠地、球場、兒童遊樂區、螢火蟲保護區、里民活動中心，鄰近有濱江市場、傳統市場，食衣住行都很便利。
此外，民權東路上公車路線四通八達，可到內湖、南港、大同、萬華、信義、大安各區，車程約15分鐘可達，並有建國高架橋往北連接國道一號，也有中山國中捷運站，開車或大眾運輸皆很便利。
陳炯全表示，榮星花園商圈房價相對鄰近的大安區、松山區、內湖區有競爭力，每坪單價有10-20萬的差距。公寓單價65-75萬，屋齡40年左右的電梯華廈，單價75-85萬，正對榮星花園的中古大樓單價85-95萬，區域內有少數屋齡10年內的電梯大樓，單價95-110萬，
不過，區域內新成屋建案不多，因為部分地段靠近機場，有限建考量，因此都更效益不大，購屋族若想找尋房價更親民物件，可往濱江市場周邊找尋，公寓單價行情，單價位於60-65萬之間，因靠近市場，生活環境接受程度見仁見智。
陳炯全觀察，購屋族群以首購族居多，佔約7成，換屋族約3成，有地緣關係的首購族，可能在鄰近北市行政區工作，由租轉買，選擇在房價相對低基期的榮星花園商圈購屋。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／信義房屋許文政 從精品一哥成千萬經紀人
房市／交通建設再+1 信義房屋：青埔增利多
房市／Chill Go品牌共融論壇 信義房屋展示數位服務
其他人也在看
本地｜綠置居2024下周三起揀樓
房委會宣布，綠置居綠置居2024將於下周三(26日)開始選樓，當局將根據申請類別的優先次序，分批發信或電郵邀請合資格申請者，在指定時間前往觀塘房委會綠置居銷售小組辦事處選購單位。Fortune Insight ・ 2 小時前
蔡天鳳遺產解凍｜曼克頓山豪宅3800萬易手 「譚仔五哥」七年前轉讓 新香港人接貨
已故名媛蔡天鳳（Abby Choi）離世近兩年，其名下遺產陸續獲法院批出解凍並重回市場。消息指出，蔡天鳳生前持有的荔枝角曼克頓山單位，最近成功售出，以3,800萬元易手；連同早前售出的兩個車位，三項遺產物業合共套現約4,160萬元。28Hse.com ・ 1 天前
頒令破產｜長實入稟追收「撻訂」 追新盤買家1700萬 三人被頒令破產
根據本地媒體報道，發展商長實（1113）入稟追討八名撻訂買家重售單位的差價，涉及款項合共1,765萬元，單位分別位於「#LYOS」及「名日・九肚山」兩個樓盤。根據法庭資料顯示，有三名買家因為未能支付欠款，被法庭頒令破產，於本港歷年樓市罕見。BossMind ・ 5 小時前
杏花邨3房$738萬沽出 是次轉手帳面獲利約$68萬 (另有本日最新成交)
杏花邨3房$738萬沽出 是次轉手帳面獲利約$68萬 美聯物業-李聖智董事表示，該行剛促成杏花邨26座一個低層1室單位成交，實用面積約614平方呎，3房間隔，客飯廳方正分明，單位望內街，環境清靜，由於單位樓價合理，屋苑交通方便，租務潛力亦相當不俗，故獲長線投資客垂青，並以$738萬承接，實用面積平均呎價約為$12,019。原業主於2014年以約$670萬購入物業，是次轉手帳面獲利約$68萬。 延伸閱讀: 杏花邨 日出康城緻藍天2L座高層4房戶 區內客「租轉買」以$1,180萬入市 美聯物業 - 黃麗貞經理表示，該行新近促成日出康城緻藍天2L座高層B室的二手成交，單位實用面積約942平方呎，屬4房間隔，區內客「租轉買」以$1,180萬入市，折合實用呎價為$12,527，屬於市價成交。 黃麗貞指，單位以$1,200萬放盤，放盤約3個月，近期獲區內租客洽詢，買家心儀單位位處高層，景觀開揚，故決定承接單位自住。經議價，業主讓步$20萬促成交易，減幅約1.7%。原業主於2015年4月以約$909萬購入上述單位，持貨約10年，是次轉手帳面賺約$271萬，升幅約29.8%。 延伸閱讀: 日出康城 大28Hse.com ・ 1 小時前
天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度 天文台預料冬季寒冷日數 9 至 17 日屬正常水平｜Yahoo
受強烈東北季候風影響，今日（18 日）本港天氣顯著轉涼。天文台署理助理台長謝淑媚今早在電台節目表示，周三及周四（19 及 20 日）市區最低氣溫在 14 度左右，新界部分地區寒冷。長者安居協會行政總裁王虹虹在同一節目表示，已經預留足夠人手應付長者在天氣轉涼期間的求助來電需要，她並指上個冬季共收到 14 萬個「一線通平安鐘」求助電話，預計數字在今個冬季會相若。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
《港樓》據報長實(01113.HK)兩新盤8名「撻訂」買家被追差價 3人被頒令破產
《香港01》報道指，長實集團(01113.HK)旗下兩新盤洪水橋「#LYOS」及沙田「名日-九肚山」最少有8位「撻訂」買家被入稟追討重售單位的差價，合共約1,765萬元，其中3位買家因未能付清欠款已被頒令破產，屬樓市多年來罕見。 報道提及，上述8宗被追差價的個案，5宗是涉及在2022年落成的名日-九肚山，3宗是在2023年落成的洪水橋新盤#LYOS。8名撻訂的買家都是2021年的樓市高峰期購入單位，當時5名撻訂的名日-九肚山買家購入價格介乎於1,289萬元至2,760萬元；3名撻訂的#LYOS買家購入價格介乎於445萬元至733萬元。8名買家共被沒收861萬元訂金。 長實最早在2024年1月已入稟追討5名名日-九肚山撻訂買家，追討的差價介乎在59萬元至740萬元；集團並在今年4月起追討3名#LYOS買家，追討的差價介乎在55萬元至140萬元。 當中3名名日-九肚山撻訂買家更被頒令破產，各分別被追討216萬、272萬及740萬元，屬被追討款項最多的三人，合共1,228萬元。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
鰂魚涌地標｜《變形金剛》取景地益發大廈16伙3000萬易手 新買家陳洪楷：低水逾4成
沒有現代化玻璃幕牆，沒有華麗堂皇的裝置，但傳統獨特的設計、港式的味道，一套《變形金剛》令這幢大廈蜚聲國際。這裡...BossMind ・ 7 小時前
許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢
人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲。今日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
澳門第十九年派錢 岑浩輝宣佈合資格永久居民明年獲發一萬元
澳門行政長官岑浩輝今日（18 日）在立法會發表題為「銳意改革提效能，聚力攻堅促多元」的 2026 年施政報告。幾乎已成指定動作的「現金分享計劃」明年繼續，合資格永久性居民獲發一萬元、合資格非永久性居民六千元。敬老金維持每年一萬元，養老金每月 3,900 元，結婚津貼則調升至四千元。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
長實入稟追討差價 撻訂跳船會飯碗不保？
洪水橋盤「#LYOS」年前驚現撻訂潮，當時長實高層已強調如重售後成交價低於撻訂價，將會向買家追討差價。事隔近一年，原來長實已啟動追差價，更有三名買家遭頒令破產。按現時破產規定，一個撻訂跳船的決定，或會令買家失落專業資格、無職升甚至無咗份工。Yahoo 地產 ・ 4 小時前
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
南山區潮人必去！萬象天地：港人熱捧嘅「街區式」購物天堂
萬象天地位於深圳南山區，擁有 300 多間商店，深受港人歡迎！想知道有哪些必逛亮點？別急，Trip.com 小編已準備好帶你一一探索！Trip.com ・ 6 小時前
港姐亞軍施宇琪突宣布轉做財經主播 直言：做藝人我顏值不夠
應屆香港小姐亞軍施宇琪（Angela）擁有超強學歷，小學和初中就讀於香港頂尖名校，高中因父親工作關係搬到新加坡，於國際學校讀IB，以45/45滿分畢業，其後入讀英國劍橋大學，並以一級榮譽畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
最新「美食沙漠」出爐 啟德跑道區「800米零餐廳」最慘 白石角、掃管笏冇得救？
最新「美食沙漠」排名出爐，當中啟德跑道區 800 米內無餐廳最極端，白石角、掃管笏亦長期欠缺餐飲配套，屬結構性問題難見改善。Yahoo 地產 ・ 11 小時前
閃兵案︱王大陸當庭鞠躬認罪稱「無知犯錯」 陳柏霖等藝人遭求重判
【on.cc東網專訊】台灣藝人王大陸早前曾因涉嫌花360萬新台幣（下同，約90萬港元），透過「逃兵集團」偽造文書逃兵役遭逮捕，佢依家按規定服一年替代役；同時，案件牽扯出另外多位男藝人包括修杰楷、陳柏霖、張書偉、謝坤達及廖允杰5人同涉閃兵。王大陸今日（18日）現身東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
湯文亮姐弟散貨 有樓必賺神話破滅 紀惠年內套現17億 物業待售達90億
工商物業成為樓市大跌的風眼，近年不少投資財團或老牌收租家族頻沽貨套現。創立近半世紀的老牌收租家族紀惠集團亦是其中之一，但其沽貨行動卻更為市場矚目，皆因該集團除了賣出自用總部之外，經常評論樓市而廣為大眾認識的集團行政總裁湯文亮竟連自住的物業都割愛出讓轉為租住單位，以至近期連集團背後真正話事人廖湯慧靄都出售名下物業。信報財經新聞 ・ 15 小時前