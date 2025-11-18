黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
信義房屋評榮星花園生活圈 被低估的宜居處
[NOWnews今日新聞] 台北市榮星花園商圈過去為較少關注的生活圈，商圈內第一殯儀館拆除後，消費者詢問度增加，信義房屋專家表示，榮星花園為北市僅次於大安森林公園的大型綠地，不僅周邊居住氛圍悠閒，也有大型傳統市場，採買方便，交通到台北市各區都四通八達，十分宜居。
信義房屋復北民權店主任陳炯全表示，榮星花園商圈過去為北市購屋族群較少關注的生活圈，主因為有第一殯儀館居住抗性，外區的購屋族群普遍有刻板印象，去年殯儀館拆除後，客戶接受度明顯增加，詢問度成長約2成。
陳炯全表示，區域內榮星花園是台北市佔地僅次於大安森林公園的休憩去處，占地2萬坪，為台北地區少見的大片綠地、球場、兒童遊樂區、螢火蟲保護區、里民活動中心，鄰近有濱江市場、傳統市場，食衣住行都很便利。
此外，民權東路上公車路線四通八達，可到內湖、南港、大同、萬華、信義、大安各區，車程約15分鐘可達，並有建國高架橋往北連接國道一號，也有中山國中捷運站，開車或大眾運輸皆很便利。
陳炯全表示，榮星花園商圈房價相對鄰近的大安區、松山區、內湖區有競爭力，每坪單價有10-20萬的差距。公寓單價65-75萬，屋齡40年左右的電梯華廈，單價75-85萬，正對榮星花園的中古大樓單價85-95萬，區域內有少數屋齡10年內的電梯大樓，單價95-110萬，
不過，區域內新成屋建案不多，因為部分地段靠近機場，有限建考量，因此都更效益不大，購屋族若想找尋房價更親民物件，可往濱江市場周邊找尋，公寓單價行情，單價位於60-65萬之間，因靠近市場，生活環境接受程度見仁見智。
陳炯全觀察，購屋族群以首購族居多，佔約7成，換屋族約3成，有地緣關係的首購族，可能在鄰近北市行政區工作，由租轉買，選擇在房價相對低基期的榮星花園商圈購屋。
