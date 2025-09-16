信義房屋詹博詠自學洗沙發 讓家具重獲新生

▲信義房屋四號公園店主任詹博詠卻自學清潔技巧，提供客戶免費的沙發和床墊清潔服務，讓原本要被客戶汰換的家具重獲新生。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 一般大眾的眼中，房仲的工作常被認為只是買賣房屋，信義房屋四號公園店主任詹博詠卻自學清潔技巧，提供客戶免費的沙發和床墊清潔服務，讓原本要被客戶汰換的家具重獲新生，延長使用壽命並實踐永續循環，還將這項服務擴大到社區居民，用不一樣的暖心服務，打動客戶的心。他也曾協助客戶清理堆積雜物數十年的老屋並順利成交，展現專業房仲解決難題的價值。

入行9年多的詹博詠，擔任房仲前原本是名活動企劃，也因為這份工作的影響，培養了他的觀察力和創意度，平常就熱心服務社區的他，今年初在協助客戶處理屋況時看到功能良好卻因髒汙被丟棄的沙發與床墊，一問之下才知道因為專業的家具清潔服務通常要價數千元，幾經考量後客戶選擇丟棄一途。看到這一幕，詹博詠覺得相當可惜，決定自掏腰包購買要價上萬元的專業織物清洗機，並透過網路自學清掃知識與注意事項，主動為客戶清潔沙發與床墊，他還堅持使用原廠清潔錠，確保不損害客戶心愛的家具。

▲詹博詠讓一張張沙發與床墊重獲新生，以房仲身份為社區永續的行動作出貢獻。（圖／信義房屋提供）

「起心動念只是想幫助客戶，也希望找到對環境更友善的解決方法。」詹博詠說，從今年2月至今，他已經免費協助10多組客戶和有需求的社區民眾，雖然每次都要耗費兩個多小時細心清掃，但是這樣能解決客戶與民眾的困擾，延長家具使用壽命，減少不必要的丟棄，不只實踐循環經濟的概念，也拉近了大家和他的距離。

除了沙發與床墊，他也曾因專業細心的玻璃窗擦拭服務，進一步獲得客戶信任，甚至被委託處理一間堆積三十多年的老屋。「我沒看過如此恐怖的房子，老鼠有五十幾隻、蟑螂上百隻亂竄。」詹博詠花了好幾天前前後後清理出50大袋垃圾，再找人油漆整理，房子回到煥然一新的狀態，最後只花一週就順利成交。

詹博詠說，房屋買賣對於大家來說是件一輩子的大事，一般都會委請最值得信任的房仲服務，提供清掃服務雖然賺不到錢，但賺到的是更珍貴的「信任」，透過升級的服務，解決了客戶和社區的煩惱外，也獲得大家的認同，無形中也創造了好口碑。

四號公園店店長李宗唐表示，詹博詠平日除了致力於工作外，也非常熱衷社區服務，無論是中元普渡、紗窗修繕、幫社區辦活動等，都可以看到他的身影，他除了自費買沙發床墊清潔機外，還買過窗戶清掃機、電鑽工具組，只要觀察到客戶有需求，詹博詠都很願意付出來協助。他的努力讓人看見房仲不只是房屋買賣的橋梁，更是社區共好的推手。

詹博詠讓一張張沙發與床墊的重獲新生，也以房仲身份為社區永續的行動有所貢獻。信義房屋也期盼，藉由同仁的努力，讓「房仲」變成大家生活中的好鄰居，除了買賣房屋的專業，也延伸到社區服務面向，落實永續共好。

