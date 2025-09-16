信義房屋詹博詠自學洗沙發 讓家具重獲新生

娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
[NOWnews今日新聞] 一般大眾的眼中，房仲的工作常被認為只是買賣房屋，信義房屋四號公園店主任詹博詠卻自學清潔技巧，提供客戶免費的沙發和床墊清潔服務，讓原本要被客戶汰換的家具重獲新生，延長使用壽命並實踐永續循環，還將這項服務擴大到社區居民，用不一樣的暖心服務，打動客戶的心。他也曾協助客戶清理堆積雜物數十年的老屋並順利成交，展現專業房仲解決難題的價值。
入行9年多的詹博詠，擔任房仲前原本是名活動企劃，也因為這份工作的影響，培養了他的觀察力和創意度，平常就熱心服務社區的他，今年初在協助客戶處理屋況時看到功能良好卻因髒汙被丟棄的沙發與床墊，一問之下才知道因為專業的家具清潔服務通常要價數千元，幾經考量後客戶選擇丟棄一途。看到這一幕，詹博詠覺得相當可惜，決定自掏腰包購買要價上萬元的專業織物清洗機，並透過網路自學清掃知識與注意事項，主動為客戶清潔沙發與床墊，他還堅持使用原廠清潔錠，確保不損害客戶心愛的家具。
「起心動念只是想幫助客戶，也希望找到對環境更友善的解決方法。」詹博詠說，從今年2月至今，他已經免費協助10多組客戶和有需求的社區民眾，雖然每次都要耗費兩個多小時細心清掃，但是這樣能解決客戶與民眾的困擾，延長家具使用壽命，減少不必要的丟棄，不只實踐循環經濟的概念，也拉近了大家和他的距離。
除了沙發與床墊，他也曾因專業細心的玻璃窗擦拭服務，進一步獲得客戶信任，甚至被委託處理一間堆積三十多年的老屋。「我沒看過如此恐怖的房子，老鼠有五十幾隻、蟑螂上百隻亂竄。」詹博詠花了好幾天前前後後清理出50大袋垃圾，再找人油漆整理，房子回到煥然一新的狀態，最後只花一週就順利成交。
詹博詠說，房屋買賣對於大家來說是件一輩子的大事，一般都會委請最值得信任的房仲服務，提供清掃服務雖然賺不到錢，但賺到的是更珍貴的「信任」，透過升級的服務，解決了客戶和社區的煩惱外，也獲得大家的認同，無形中也創造了好口碑。
四號公園店店長李宗唐表示，詹博詠平日除了致力於工作外，也非常熱衷社區服務，無論是中元普渡、紗窗修繕、幫社區辦活動等，都可以看到他的身影，他除了自費買沙發床墊清潔機外，還買過窗戶清掃機、電鑽工具組，只要觀察到客戶有需求，詹博詠都很願意付出來協助。他的努力讓人看見房仲不只是房屋買賣的橋梁，更是社區共好的推手。
詹博詠讓一張張沙發與床墊的重獲新生，也以房仲身份為社區永續的行動有所貢獻。信義房屋也期盼，藉由同仁的努力，讓「房仲」變成大家生活中的好鄰居，除了買賣房屋的專業，也延伸到社區服務面向，落實永續共好。
袁嘉敏回流香港拍港島新居開箱片 透露人妻朋友拒聚會感傷心：女人之間比較很愚蠢
袁嘉敏（Candy）曾於2022年公開怒斥鍾培生及其父曾向佢提出古怪要求，「鍾袁大戰」引起全城熱議。2023年底，袁嘉敏移英展開新生活，表示希望可以融入當地生活，和來自歐洲或不同國家嘅人交流，尋找另一半，因而冇選擇市郊香港人較多嘅社區居住，而係選擇住喺倫敦Zone 1南肯辛頓，又自爆玩交友app，激讚app內嘅男性高質，同時課金500英鎊（約4,800港元）出席「富豪飯局」。不過，袁嘉敏喺今年2月宣布回流香港，重返港島南區成長地段居住。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」
TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》尋晚播出大結局，5位女神葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie）情歸何處終於有答案Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
特朗普親信佔據聯儲局多數席次 大放水時代將至？
美國聯儲局 (Fed) 下周三 (17 日) 將做出最新利率決議，市場普遍預測此會將宣布降息 1 碼，但多位華爾街分析師指出，相較於可能出現的貨幣政策典範轉移，這點調整不過是序曲。鉅亨網 ・ 1 天前
消委會面膜｜Watsons只需$79性價比高媲美Chanel？逾9成樣本檢出重金屬（附泥狀清潔面膜五星名單）
夏日油脂分泌旺盛，加上空氣中的污染物很容易堵塞毛孔，不少人會購入泥狀清潔面膜去除皮膚中多餘油脂與污垢。消委會今次測試市面上30款泥狀清潔面膜，測試發現有兩款面膜重金屬檢測超出內地及美國的標準上限，長期使用會累積重金屬，或對身體健康造成影響；有4款樣本檢出1至4種香料致敏物，皮膚敏感或患有濕疹人士需要小心留意。最後，只需$79的Watsons與$590的Chanel同列於五星名單中，價差達6倍，主要成分同是高嶺土（Kaolin），還有9款泥狀面膜也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 19 小時前
艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星
艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？Yahoo Style HK ・ 19 小時前
林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還 真人挑機唇槍舌劍
【on.cc東網專訊】林作抽水無極限，又愛揭露「真相」！早前香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，當天受訪的一位媽媽句句到肉鬧爆主辦方，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，其社交網追蹤人數更由3萬急升至80多萬！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
港本周勢減息 存款邁向零利率
美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。信報財經新聞 ・ 1 天前
操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）
但佢身為國家領導層，批評淘寶賣假貨，不能小覷。筆者諗起5年前螞蟻上市被煞停一幕，筆者現時持有巴巴，當然唔想佢再喺得意時失意啦，如果閣下都有貨，做好風險管理吧！Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
直接對撼｜ 雷軍放話：要和蘋果正面迎戰 新旗艦手機跳過16 改名「小米17」提前亮相
蘋果新iPhone慣常在每年9月登場，繼早前華為早前高調宣佈截糊，搶先在蘋果 iPhone 17登場前，開發佈會推新款旗艦三摺機，同屬國產品牌的小米（1810）亦唔執輸，小米總裁盧偉冰發文指，為「對標iPhone」，將跳過「小米16」，直接將新旗盤手機改名為「小米17」，創辦人雷軍隨即轉發該帖文，並放話要和蘋果「正面迎戰」。BossMind ・ 16 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜ 專訪 葉蒨文Sophie重視承諾另一半要有邊界感 平常心面對人氣急升：可能花無百日紅
女神、Candy、曾太、港姐、新時代女性……都會令人聯想起TVB力捧小花葉蒨文（Sophie），除了鏡頭前性感美艷的一面，到底葉蒨文是一個怎樣的人？喜愛體驗人生的Sophie從經歷了9年的影視人生中獲得甚麼啟發？Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
銀債2025｜專家建議抽30手 多間銀行優惠一覽
銀債2025｜政府公布銀色債券2025（第10批銀色債券）認購詳情，包括發售日期、保證息率、最低認購金額等。銀債可為60歲及以上的長者，提供一個回報不錯又穩定可靠的投資選擇，同時亦可推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。政府表示，發行今次銀色債券後，本財政年度將不會發行其他零售債券。Yahoo財經 ・ 17 小時前
張智霖18歲兒子張慕童首公開正面照被指撞樣周嘉洛 曾與袁詠儀關係惡劣提出「換媽媽」
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），魔童現年已18歲，今年已從香港國際學校畢業，並往外國留學。向來低調嘅魔童日前於IG限時動態中罕有分享多段影片記錄海外留學嘅生活點滴，並首次公開正面自拍照，其靚仔外貌遺傳父母優良基因。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
內地人嘴上嫌棄 iPhone 17 身體很誠實瘋狂搶購？
蘋果推出新iPhone，早前市場意見兩極，內地甚至有人批評設計差、顏色醜，認為國產手機功能已經超越蘋果。不過最新市場趨勢顯示，新iPhone在中國預訂情況依然非常火爆，據報京東官方旗艦店在60秒內清空所有庫存，天貓亦瞬間售罄，發貨期排到10月。有傳蘋果未來半年還將推出另外10款產品，野心勃勃背後，可能與對中國市場有信心有關？Yahoo財經 ・ 18 小時前
銀色債券2025｜9.15起認購 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 18 小時前
Jennie改戴Ray-Ban！大框太陽眼鏡潮流要回來了嗎？「這裏」入手Ray-Ban低至半價、最平$790入手Aviator
「人間香奈兒」Jennie的一舉一動都吸引著大家的眼球！之前她佩戴的復古感十足Meller眼鏡，矩形鏡款框配上金屬鼻樑設計非常有個性，也瞬間讓這個小眾品牌紅遍全球，人人都想擁有一副同款！最近，Jennie一反常態，突然佩戴著Ray-Ban經典Wayfarer大黑框太陽眼鏡出現在活動現場，舉手投足都充滿女王氣質。也同時引起時尚潮人的注意，不少人都覺得大黑框黑超的潮流要強勢回歸了！想知道Jennie同款或者哪裡入手Ray-Ban、Meller最方便，不妨繼續看下去吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
反轉？Charlie Kirk槍擊案牽出美國神秘團體！
美國總統特朗普的政治盟友、保守派政治活動人士 Charlie Kirk 遭槍殺一案震驚全美。嫌疑人羅賓森（Taylor Robinson）已經被捕，然而他在現場留下的留言卻指向了一個神秘團體。鉅亨網 ・ 1 天前