信義房屋首創房仲體驗日 半天了解房仲工作

▲信義房屋今年首創「先玩再說！信義房仲體驗日」，邀請對房仲職涯感興趣的青年用半天時間，沉浸式體驗房仲工作日常。（圖／信義房屋）

[NOWnews今日新聞] 在人才競爭激烈的時代，許多青年對未來職涯選擇充滿疑慮，特別是不動產與業務性質的工作，雖然薪酬與發展潛力具吸引力，卻因陌生感與高挑戰度，常讓年輕人卻步。因此，信義房屋今年首創「先玩再說！信義房仲體驗日」，以「先體驗，再決定」為核心理念，邀請對房仲職涯感興趣的青年用半天時間，沉浸式體驗房仲「銷售」、「AI工具應用」、「商圈開發」等真實工作日常。

「先玩再說！信義房仲體驗日」除了模擬真實銷售情境，搭配房仲專屬AI工具演練實戰操作，其他活動單元也超滿挑戰與趣味，包括房產知識王挑戰，從專業到生活化的題目，邊玩邊累積不動產知識，「商圈Bingo大作戰」則分組走訪商圈，實地進行人脈建立與情報蒐集工作。完成上述任務後，不僅能直接預約安排面試，直通職涯機會，還可以獲得體驗證書與精美禮品，將「挑戰的榮耀」帶回家。

同時，信義房屋在數位轉型上持續領先業界，將AI工具應用於客戶服務上，如DiNDON 智能賞屋、Ai一鍵清空、生活圈找屋等，另外還有AI智能配案，更加貼近客戶需求。信義房屋強調，「不是用科技取代人」，而是讓AI成為服務的助手，幫助業務快速提升效率，因此，體驗日活動中，也特別安排參加者親手操作，讓「AI神隊友」真實展現在銷售場景中。

信義房屋自創立以來，堅持「無房仲經驗可加入」，透過完善的教育訓練、師徒制與透明獎酬機制，讓新人從零開始也能厚植實力。此次「房仲體驗日」不限參與者畢業科系，只要對業務工作有興趣、對收入成就有渴望，都歡迎參加。名額有限，報名從速，詳細資訊與報名方式，請至信義房屋人才招募官網查詢：https://hr.sinyi.com.tw/，即刻報名請洽：https://lihi3.me/ravOy

活動資訊

日期：2025/10/29（三）、2025/11/1 （六） 兩場次任選

時間：13:00 – 17:00

地點：信義房屋 台北市內湖區門店（報名後會再告知實際地點）

參加對象：不限科系、不需房仲經驗，對不動產及業務工作有興趣的青年

活動回饋：體驗證書、精美禮品、面對面招募交流機會

