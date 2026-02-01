宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
信義房屋「信義學堂」音樂會 看見成長陪伴
[NOWnews今日新聞] 大提琴溫暖、沉穩；爵士鼓自由而奔放，看似迥異的兩個樂器，同時出現在信義學堂日前舉辦的「2026新年音樂會：讓陪伴成為最動聽的樂章」中，交織出一曲名為「陪伴」的跨世代樂章。
音樂會最大亮點，來自平均年齡僅10歲的小小音樂家們。其中，擔任演出主軸的陳時悠，學習大提琴4年，此次獨挑大樑，從巴哈無伴奏大提琴獨奏揭開序幕，接續與父親爵士鼓手米奇合奏，再與曾獲多項國際鋼琴比賽肯定的鋼琴家賴彥辰合作演出，最後與音樂夥伴組成的「UWU之聲」演出弦樂四重奏。
演出形式由獨奏到合奏依序展開，呈現多元豐富的音樂層次。爵士鼓手爸爸米奇，同時也是知名品牌麻辣火鍋營運經理，當天以「療癒的音樂時光——在音樂裡親子共同成長」為題分享短講。他形容：學習音樂要打造讓孩子感到安全的空間，台下的觀眾願意專注欣賞與聆聽就能形成共鳴，孩子感受到，便能安心投入演奏，完整展現情感與技巧。他也以做料理為比喻，指出合奏如同分工合作，有人顧火、有人顧味，彼此配合，音樂才能成立。
談到家長在孩子學習樂器過程中常出現的焦慮與情緒壓力，米奇表示，這樣的心情可以理解，但過度急於修正孩子的表現，反而容易讓孩子承受壓力，影響學習狀態。他認為，陪伴的關鍵在於穩定，當孩子知道即使失誤也能被接住，才有勇氣持續嘗試享受音樂，而非因害怕犯錯而退縮。
音樂會的最後，則以弦樂四重奏「UWU之聲」「女人香」（Por Una Cabeza），將演出帶向高潮。團員們從小一起學琴、團練與演出，也從一起吃飯、聊天到放學後打電動，高度的默契是日常相處中自然培養而來的。小提琴演奏者蕭邑紋與陳禹安分享，這次演出氣氛輕鬆，和以往參加比賽的場合很不一樣，能享受當下演奏；中提琴徐之珩則說，這是四人首次在這樣的舞台演出，場地與觀眾距離近，能體驗不同於正統音樂會的演出感受，也希望未來有機會做更多嘗試。
信義學堂長期以學習與交流為核心，透過打造開放的學習場域，讓不同年齡與背景的人能在對話中累積學習經驗。本次活動以音樂為媒介，邀請大眾重新看見陪伴在成長過程中的角色，孩子也能在演出中自在呈現情緒與狀態。
信義學堂2011年由信義房屋成立，至今邁入第16年，累計舉辦逾千場講座活動，參與人次超過15.6萬，議題涵蓋企業倫理、人文生活、幸福家庭、居住空間環境與社區關懷等六大系列。未來信義學堂將持續以多元形式舉辦講座與活動，邀請社會大眾一起來到這溫暖的場域學習與交流。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／信義企業集團MA計畫 打造高潛力職涯
房市／信義房屋匡鴻誌扎實服務 社區指名度攀升
房市／「社區幫」APP整合服務 協助社區啟動修繕
其他人也在看
黃日華千人前激罕回應與關寶慧真實關係 曾承諾已故太太「終身不娶」
黃日華自2014年與港視（HKTV）約滿，已甚少參與幕前演出；日前，黃日華出席活動時宣布自己現時已冇晒戲癮，基本上係退出娛樂圈，唔會再接任何影視嘅演出，又指自己知自己唔會去返以前顛峰狀態，寧願留啲美好印象畀觀眾，以及畀時間自己去做自己喜歡嘅事情。黃日華希望遠離鎂光燈，卻因好友任達華喺TVB節目《一周星星》上嘅一句玩笑，令黃日華與59歲女星關寶慧嘅緋聞再次成為焦點。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新加坡CEO偷食風波︱網紅地產代理爆婚外情 網民大規模起底 創辦人與副總裁雙雙請辭︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新加坡知名房地產代理公司 PropertyLimBrothers（PLB）爆出高層醜聞，創辦人兼行政總裁林煒傑（Melvin Lim）與策略副總裁 Grayce Tan 在網上流傳兩人婚外情的傳言後，已於 1 月底雙雙辭職並即時生效。公司隨後委任原營運副總裁 Marc Chan 出任臨時行政總裁，以接替相關職務。Yahoo新聞 ・ 1 天前
銀價驚現單日暴跌46年來最慘烈 分析師：所有人同時搶著出場
白銀驚現單日暴跌行情，寫下 46 年來最慘烈紀錄，美國總統特朗普提名沃什 (Kevin Warsh) 出任聯準會 (Fed) 主席，市場解讀相較其他人選不利於降息，引發貴金屬賣壓，分析師以「所有人同時搶著出場」形容這波行情。鉅亨網 ・ 19 小時前
麥美恩台慶主持被飛雪藏傳聞滿天飛 本尊：鬼妹唔怕凍！
昨晚（30日）無綫電視城拍攝《新春保良迎金馬》錄影節目，出席嘉賓有草蜢、陳松伶、應屆港姐陳詠詩、施宇琪、袁文靜、中年好聲音歌手周吉佩和張與辰...東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
未成年小媽媽成為日本社會現象 原因讓人很吃驚
一張表單在日本引起很大的話題，這是一張未滿14歲懷孕生子的原因表單， 裡面調查了為什麼小學女生會懷孕生子，懷孕的原因讓人覺得震驚且難過...Japhub日本集合 ・ 1 天前
回流當紅歌手被揞名爆喺加拿大借錢唔還 疑似債主幫手發聲「我嗰筆已還清」
娛圈向來有唔少「揞名爆」嘅八卦料，早前有網民就出post聲稱有位近年冒起嘅男歌手，過去喺加拿大生活嗰陣曾經借錢唔還，金額最高達港紙5位數，但到而家都冇還過。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
溫兆倫新片曝光重回巔峰狀態 曾封「女星殺手」情史多籮籮
【on.cc東網專訊】現年61歲的昔日無綫小生溫兆倫，90年代憑着經典劇集《義不容情》、《火玫瑰》、《老友鬼鬼》、《今生無悔》等成名，而《義》劇中「丁有康」這個人渣角色，心狠手辣，為求目的不擇手段，成為當年無綫的第一奸人，看得觀眾咬牙切齒，無綫多年來每次重播，都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鍾麗緹女兒Cayla天生弱視！5歲「右眼已近視千度」接近失明，兩年治療扭轉人生
近日，鍾麗緹在直播中首度詳細談到小女兒Cayla（考拉）的先天視力問題。她透露，考拉出生時右眼就有單眼弱視，但因為初期沒有明顯症狀，一直到5歲才發現，當時右眼度數已高達1000度，視力低於0.1，幾乎接近功能性失明，消息曝光後也引發不少家長關注。姊妹淘 ・ 1 天前
香港巴士安全帶風波：「強戴令」實施未一週即暫緩，新法例為何惹來爭議？
Paul Yeung/Bloomberg via Getty Images 強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例實施不足一周，引來社會巨大不滿，香港政府於週五（1月30日）、法例生效六日後宣佈暫緩推行。 在這一周內，因為強制佩戴安全帶，出現了一宗罕見的意外。 在週四，一名年約40多歲的男乘客，於上班途中乘搭公共巴士，但準備下車時發現無法解開安全帶，受困45分鐘，最終由十多名消防人員協助脫困，事後感不適送院治理。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
陳百祥寸鄧兆尊「靠父幹」才擁12億身家 兆尊：前輩講嘅嘢，我哋係會接受嘅
吳家樂、鄧兆尊一起在網台「娛樂好好玩」，談論娛樂圈發生的熱話，陳百祥近日出席活動時指鄧兆尊「靠父幹」才有這麼多身家，鄧兆尊於網台節目中回應事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美股日誌｜金挫11%銀瀉31% 三指數齊跌「贈慶」聯儲提名
美元下跌，納斯達克指數跌近1%，道瓊斯指數一度跌超過600點，尾市回穩。黃金和白銀經歷自1980年泡沫爆破後的最大單日跌幅，紐約期金急挫11%，期銀更暴瀉31%，美元急升。美國總統特朗普提名前聯儲局理事華殊執掌該局，市場視期為比較能獨立作出利率決策的人選，對局方受到特朗普操控而猛然減息的憂慮舒緩，金屬市場的避險情緒降溫，股市亦調節至較溫和的減息預期。總結一月，三大指數均報升，但納指升幅不足1%。經過星期五大跌幅，金價升幅全月約一成，較油價為小。Yahoo財經 ・ 1 天前
委內瑞拉臨時總統宣布大規模特赦
（法新社卡拉卡斯30日電） 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天宣布，將在全國推動大規模特赦，這是美軍突擊逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）數週後，羅德里格斯提出的最新重大改革。羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在委內瑞拉最高法院發表演說，現場有多位政府高階官員出席。法新社 ・ 15 小時前
歐聯 ｜英超6強晉級淘汰賽袋幾多獎金？
今季有六支英超球隊破紀錄參加歐聯，當中阿仙奴、利物浦、熱刺、車路士及曼城已鎖定16強席位，到底晉級淘汰賽可袋幾多獎金？Yahoo 體育 ・ 1 天前
何依婷上載囡囡學鋼琴短片 曝光豪宅開揚維港全海景
現年31歲嘅何依婷（Regina），2023年與圈外男友Cedric喺峇里島舉行浪漫婚禮，上年誕下B女Rosella，升呢做靚媽。日前佢喺IG限時動態分享囡囡學鋼琴嘅短片，曝光豪宅開揚維港全海景。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
非常檢控觀｜李成昌笑裡藏刀與馬德鐘隔空開火 睇到網民眼都唔敢眨：呢啲先叫戲
李成昌1979年畢業於TVB訓練班，之後就喺TVB拍劇到而家，即使三度被挖角都從未動搖過，去年更與TVB續約2年，加人工同時簽咗150個騷。李成昌從演以來，多被安排飾演奸角，因此有「御用奸角」之稱。日前，李成昌於熱播劇集《非常檢控觀》與馬德鐘單靠銳利眼神及笑容隔空開火，睇到網民大讚李成昌演技冇得彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭富城8歲女兒「跳BABYMONSTER女團舞」超有架勢！網驚豔：果然是舞王女兒
郭富城的妻子方媛28日在社群平台分享一段影片，8歲大女兒郭詠希熟練跳韓國女團BABYMONSTER熱門歌曲《PSYCHO》，動作流暢、節奏掌握得宜，立刻引起網友討論，不少人直呼「果然是舞王的女兒」。姊妹淘 ・ 1 天前
馬斯克與愛潑斯坦私密信件曝光！問「哪晚派對最瘋」、想「好好放縱一下」
美國司法部最新公開文件顯示，特斯拉與 SpaceX 執行長馬斯克曾於 2012 至 2013 年間，多次與性犯罪者愛潑斯坦透過電子郵件聯繫，討論造訪私人島嶼與派對行程，內容與馬斯克過去公開否認雙方往來的說法出現落差。鉅亨網 ・ 18 小時前
沃什獲提名掌儲局 猛減息無望
美國總統特朗普周五在社交平台Truth Social發文，宣布提名聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh）為下任聯儲局主席，接替任期於5月15日屆滿的現任主席鮑威爾。沃什被視為較傳統的選擇，期貨市場顯示交易員預期美國聯邦基金利率目標區間將由現時介乎3.5厘至3.75厘，於年底前僅減兩次，至約3厘，仍遠高於特朗普所期望的1厘水平。 期貨炒家料今年僅降半厘 特朗普在帖文中稱，已認識沃什一段長時間，毫無疑問他將成為其中一位偉大的聯儲局主席，甚或是最好的。特朗普提到，他曾會晤現任聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）、貝萊德全球定息收入投資總監里德（Rick Rieder）和其他潛在人選。 現年55歲的沃什於8年前曾競逐聯儲局主席，最後敗給鮑威爾。特朗普於2017年11月提名鮑威爾出掌聯儲局，但他揚言後悔當初的選擇，因鮑威爾沒有聽從他的要求大幅減息。 鷹派前理事 岳父為共和黨金主 2024年11月美國大選後，特朗普的團隊把沃什列為財長及聯儲局主席的潛在人選，其岳父勞德（Ronald Lauder）為化妝品王國雅詩蘭黛（Estee Lauder）繼承人及知名共和黨金主，且為特朗信報財經新聞 ・ 1 天前
小S大女海邊派福利 吊帶背心騷美胸
【on.cc東網專訊】台灣藝人小S（徐熙娣）大女許曦文（Elly），去年前往美國南加州大學（USC）求學，學業成績亮眼的她，生活同樣多采多姿，不時透過社交網分享生活點滴的她，日前更晒出一輯海邊性感美照，只見她放下一頭長髮，僅穿白色吊帶背心盡騷S沙漏身材，胸前的深東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
周星馳親畫史提芬周如花包租婆 廣邀賢能劍指中國動畫
【on.cc東網專訊】影帝周星馳近年積極搞社交媒體，與影迷隔空接觸。他的新片《女足》早前煞科完成拍攝，有傳將於新春賀歲檔期上映，還未面世之際便已經啟動最新計劃！周星馳昨日（30日）於社交媒體廣發「英雄帖」，疑宣布將會首度進軍動畫界，招兵集結全國精英，一同與星爺打東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前