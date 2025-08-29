信義房屋「Ai一鍵清空」 打造清爽看屋體驗

▲信義房屋最新推出「Ai一鍵清空」功能， AI可自動清除物件照片中的雜物，恢復整潔清爽的空間原貌，讓買方更好想像實際空間，也減少屋主的整理負擔。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 「線上看房時，照片裡總有雜物，難以想像真正的屋內空間」，是許多客戶瀏覽購屋網站中照片常有的心聲，而許多屋主因還居住在房子裡，也難以立即把物品清空。信義房屋聽到客戶和屋主的心聲，最新推出「Ai一鍵清空」功能， AI可自動清除照片中的雜物，恢復整潔清爽的空間原貌，讓買方更好想像實際空間，屋主也能減少整理的負擔，並搭配專業房仲專業而有溫度的服務，信義房屋發展數位轉型，持續推出創新數位服務，助力買方、屋主與業務都能享受到便利的數位購售屋體驗。

網站運營部產品經理林郁軒分享：「 信義房屋『Ai一鍵清空』功能是針對住宅產品，透過AI技術，自動去除物件照片中的雜物，並保留物件本身的格局、樓層高度、牆體及窗戶等結構，力求讓空間真實呈現，在瀏覽物件明細頁時，更可以透過『清空前後』對比空間清空前後的畫面，直接感受差異，使潛在買方更容易萌生入住在這個空間的想像，進一步增加好感度與購買意願。」

且AI在模擬照片時，也力求資訊真實，所有生成照片都會標註「AI示意」提示，確保交易資訊透明可信，符合廣告規範，這樣的設計讓屋主放心上架，也讓買方安心判斷，進一步提升市場信任度。

對賣方而言，「Ai一鍵清空」也減輕了前期整理與拍攝的壓力，很多屋主只有一個住所，待售期間仍須居住在此，很難清空物品，即使房屋尚未完成清掃，也能迅速拍攝、並完成上架，縮短進入銷售流程的時間，凸顯自身房屋的優勢，更有機會加快與有意願的買方建立聯繫；也讓房仲能夠精準服務，因模擬出整潔的空間影像，減少買賣雙方對於物件本身的干擾甚至誤解，房仲因而更能發揮專業，專注服務客戶需求與提供相關建議，協助買賣方更聚焦在購售屋的討論，提升交易過程的順暢度。

信義房屋表示，企業持續導入AI服務的核心目的，始終來自客戶、第一線業務的實際需求。「Ai一鍵清空」從強化照片專業度到提升交易效率，讓買方、賣方在各環節都能感受到便利與專業，並讓業務聚焦在服務流程。信義房屋也將持續發展更多創新服務，升級房地產數位服務的標準，讓房地產買賣更容易、更值得信任，致力成為成為最懂消費者的「AI房仲」。



