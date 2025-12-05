宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
信義房屋3店長 奪「傑出店長」殊榮
[NOWnews今日新聞] 「連鎖業奧斯卡」2025全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔頒獎典禮12月3日舉行，信義房屋今年共有方龐邸、吳佳螢、康恩碩、羅晧宸、張辰語、郭文淵6名店長獲頒優良店長，其中吳佳螢、康恩碩、羅皓宸更獲「傑出店長」殊榮，展現信義房屋「以人為本」的人才培育實力與服務品質口碑。
信義房屋表示，6名店長皆是第一線深耕社區、帶領團隊的中堅力量，不僅在績效上屢創佳績，在人才發展、服務品質與組織文化推動上也展現高度影響力，有服務10年的同仁，也有接軌年輕世代的８年級生，以溫暖、創新的團隊帶領風格，落實企業「先義後利」核心價值，並以社區服務與住戶共榮共好。
獲得傑出店長的汐止樟樹店吳佳螢以溫暖領導風格，打造成長型團隊，把每名同仁當成家人陪伴，帶店5年來協助15名夥伴晉升25個職等。她同時也是社區服務專家，帶領分店舉辦195場社區活動、參與人數近2000人，讓「有信義真好」成為在地住戶共同感受。
另一名傑出店長桃園中正店康恩碩加入信義不到5年，從新秀一路躍升為領導標竿分店的主管，多次在最後關鍵時刻逆轉勝，以「正向思考、永不放棄」激勵團隊，連年刷新區內績效，他均展現強大執行力與影響力，帶領分店三年內奪下多項全區與全公司大獎，是最具企圖心的新世代主管之一。
而獲得傑出店長的竹北台大店店長羅晧宸從實習生開始就展現超齡成熟度，連續打破多項業績紀錄，成為竹二區八年級世代的精神指標。他不僅是績效常勝軍，更持續鑽研服務創新，打造顧客高黏著度。他也用自身故事激勵新人，在人才培育上投注心力，是區內深受敬重的年輕主管。
服務 17 年的天母西路店店長方龐邸，堅持「身先士卒、一馬當先」的精神，歷任4家分店業績皆刷新店史紀錄，更在人才培育上卓然有成，近兩年協助區內培養3名店長、3名千萬經紀人。他重視服務細節，以演練與案例帶領團隊打造「用心款待」文化，兩年內服務194位客戶達到零客訴，服務滿意度更高達95.45%，是區內服務品質典範。
安平永華店店長張辰語於資歷不到兩年即成為全公司最年輕儲備主管，並在團隊管理、溝通與人才培育上都有亮眼成績。她強調「不放棄任何人」，以彈性與耐心協助同仁找到節奏，以高度同理心凝聚團隊，帶領分店連續兩年奪下南二區成交件數第一名，並多次在神秘客稽核中獲嘉獎，是南部區域備受肯定的新生代店長。
楠梓土庫店店長郭文淵是信義最年輕店長之一，擅長透過影音、舞台活動與創新方式帶動團隊氛圍，也多次在不同區域協助分店轉虧為盈，展現強大應變能力。他以人為本的經營理念連結公司、社區與團隊，在 2024 年帶領分店拿下高一區成交與業績雙第一，是具備創新力與戰鬥力的優秀主管。
信義房屋深信，秉持「先義後利、以人為本、正向思考」的企業核心理念，未來將持續深化人才培育、提升服務品質，與社區與客戶共同創造更美好的在地生活。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／連4年獲獎！信義代銷獲台灣代銷業大評鑑金獎
房市／市區商辦交易放緩 商仲：降價是成交關鍵
房市／台南商場、飯店接力開幕 專家看好正面帶動房市
其他人也在看
美國11月ADP就業人數意外減少3.2萬 加劇勞動力市場走弱擔憂
【彭博】-- 美國企業就業人數在11月意外下降，並創下2023年初以來最大降幅，加劇了對勞動力市場更明顯走弱的擔憂。根據ADP Research周三公佈的數據，私營部門就業人數減少3.4%。ADP的結論基於覆蓋超過2600萬名美國私營部門員工的薪資數據。原文標題Payrolls at US Companies Fall by Most Since 2023, ADP Says (2)\--聯合報導 Julia Fanzeres、Chris Middleton.Bloomberg ・ 1 天前
首都專線｜北京推青年公寓單位月租低至一千元 吸引創科人才匯聚經開區
【Now新聞台】落地大玻璃窗、可以三面落地的大床、電視機、雪櫃等傢俬都一應俱全，這裡不是酒店房，而是位於北京經濟技術開發區的青年公寓。來自湖南的鄧繹如是住客之一，今年剛碩士畢業，在這區的企業找到技術研發的工作。在政府資助下，約300呎的單位，第一年的租金每月只需約一千元人民幣。信息技術公司技術研發人員鄧繹如：「北京的房價或者生活壓力還是比較大的，經濟技術開發區這邊，它是有大量高精尖的技術企業在這邊，也會有大量青年人才聚集在這邊就業和創業，所以說我們有時候也會有技術聚會。」這裡亦有公共空間可以讓年輕人過來做運動、認識朋友、擴闊社交圈子。政府推出一系列住屋補貼，包括超過1500個資助單位，讓在這區工作的年輕人以優惠價入住。在9月一推出，申請已經爆滿，至今一房難求，超過九成的住客都是非本地的年輕人。經開區工委組織人事部人才服務處幹部王思夏：「其實人才和產業本身就是相輔相成的關係，我們一直把人才當作我們發展的支撐、經開區整個發展的第一資源。像一些企業做招聘宣傳的時候，就可以把政府的政策搬出來。這相對來講就會較其他城市、其他區，讓我們區域的產業對人才有更好的吸引力。」現時經開區匯聚大量信息技術產業 、新能源汽車、生物技術 、機器人等創新科技企業，政府正研究開放更多資助單位，吸引更多年輕人才來發展。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 小時前
《尋秦記》電影版｜內地演員白百何加盟力壓宣萱郭羨妮做女一？ 百億票房影后曾陷「派帽」風波
過去有都市傳說之稱的電影版《尋秦記》早前已宣布將於明年元旦日上映，在最新公布的先導海報上，演員名單的首兩位為古天樂、林峯，第三位為內地女演員白百何，甚至比原班人馬宣萱、郭羨妮及滕麗名更前，目前電影公司暫未公布白百何的角色資料，神秘感十足。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 18 小時前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 1 天前
宏福苑五級火｜批評政府文章遭大公報 FB 屢改內容最終刪帖 屈穎妍回應：是人家的自由｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 1 天前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
高市早苗意外發言掀議論！ 日本準備好要大反攻了嗎？
現任首相高市早苗日前在東京出席一場由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）等單位舉辦的投資論壇時， 直接把漫畫台詞搬上國際舞台，用了一句讓《進擊的巨人》粉絲聽了都會精神抖擻的英文：「Shut up and invest everything in me.」Japhub日本集合 ・ 21 小時前
鄭秀文為宏福苑災民祈禱被質疑冇捐錢 發文透露已捐百萬：我不視禱告為廉價為恥
大埔宏福苑五級火至今造成159人死亡，多人受傷，全港市民眾志成城出錢出力，當中亦包括演藝圈明星藝人。捐錢本應是善行，是值得表揚的事，不過隨著不少藝人、政商界公開捐款，有部分未有透露捐錢金額的名人成為被偏激網民攻擊對象。日前，鄭秀文Sammi於社交平台表示因工作原因未能到現場協助災民而感愧疚，於拍戲空檔抽空為災民祈禱，引來不少網民留言支持，但今日（4日），Sammi再次發文，透露發文為災民祈禱後被人質疑謾罵「只祈禱不捐錢」，透露自己「害怕再收到這些，是種無形壓力，唯有說清事實」，澄清自己有捐款一百萬港幣，更明言「每人捐獻銀碼，隨心也量力，集腋成裘，多少無拘，眾志成城的真義不在於此嗎？」，並強調「我不視禱告為廉價為恥」，深信祈禱能為災民帶來力量。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
此前從未公開的愛潑斯坦島嶼新照片曝光
US Congress 美國眾議院監督委員會的民主黨成員公佈了此前從未公開過的傑弗里·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）臭名昭著的私人島嶼的照片和影片。 這些照片和影片似乎展示了這個處位於美屬維京群島的住所內的幾間臥室，以及一間牆上掛著面具、電話上快速撥號鍵寫著名字的房間。 該委員會的民主黨領袖羅伯特·加西亞（Robert Garcia）在一份聲明中表示，這些照片和影片共同構成了一幅「令人不安」的愛潑斯坦世界的景象，公佈這些照片和影片是為了「確保公眾知情權」。 ...BBC News 中文 ・ 17 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼5分鐘「掃射」陳曉華場口勁貼地 網民激讚：「表情演的真好，有委屈有不甘有不捨」
昨晚播出的《新聞女王²》絕對可以高潮迭起形容，除了夏文汐的出場帶來非一般張力，張家妍（李施嬅飾）離開SNK、及Man姐（佘詩曼飾）與唐芷瑤（陳曉華飾）的當面對質，亦在網絡引發極大迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
羅霖晒29歲大仔香港大學碩士畢業照 被女同學包圍大讚兒子魅力四射
1991年亞洲小姐冠軍羅霖自1996年與富商前夫劉坤銘結婚，低調淡出娛樂圈；2013年，羅霖選擇離婚並獨力撫養三個兒子：大仔劉子榕（Nathan）、二仔劉子熙（Jordan）及細仔劉子晉（Jonathan），透露離婚背後涉及家暴和第三者插足嘅辛酸。日前，羅霖29歲嘅大仔Nathan已順利取得香港大學碩士學位，Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
鄧兆尊揭藝人捐款有壓力？ 爆公開捐款內情：做善事唔係講俾人聽攞彩
大埔宏福苑上周三（11月26日）發生的五級奪命火災，逾百人不幸葬身火海，慘劇震驚全球，香港以至各地都有募捐行動，許多演藝界人士亦慷慨解囊。不過，藝人是否公開捐款、金額多寡卻成為網民「監察」對象，其中曾拍AV的素海霖捐出「四位數」善款亦被質疑，她爆seed反嗆：「捐幾多關你x事！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本超重大的文化改變！ 他們竟然吃剩菜了？原因是⋯
日本文化中在外用餐時普遍不能將剩菜打包帶走，主要是怕會有食安疑慮，但日前日本的餐廳卻出現「打包熱」，原因是？Japhub日本集合 ・ 17 小時前
學生失望校內聖誕活動取消 教育局：調整活動前須取共識｜大埔宏福苑五級火
大埔宏福苑上月26日發生五級火，造成嚴重傷亡。距離聖誕節還有3星期，不少學生都期待學校舉行派對、綜藝表演等活動，惟陸續有學生透露校方已決定取消相關慶祝活動，紛紛在社交平台大吐苦水，分享失望感受。教育局回覆《am730》指，據悉有學校因應大埔火災而調整本月活動，提醒學校調整活動安排前須仔細考慮校情，並與學生、家長保持良好am730 ・ 18 小時前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 1 天前
【萬寧】週五購物攻略（只限05/12）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送斧頭牌 PLUS 三重功效洗潔精(青檸馬鞭草)500克-兩樽裝；精選女性衛生護理產品買1送1；精選染髮產品、精選頭髮護理產品、精選沐浴產品買第2件半價；精選多芬／麗仕沐浴產品滿$69送維他奶純無添加糖豆漿1公升；高露潔全效專業單支裝牙膏110克系列買4件送生蠔BB保鮮摺疊購物車1件；高露潔／貝齒口腔護理產品買滿 $128送Air Funk雪櫃除味保鮮盒150克！YAHOO著數 ・ 1 小時前
日本企業對華依賴度揭盅 Uniqlo、無印良品排名靠後 有一行業「最難離場」
日本《週刊文春》公布日本企業「中國依存度」排行榜，電子與半導體企業最難抽身，Uniqlo、無印依存度卻不到 20%，反映中日供應鏈微妙關係。Yahoo財經 ・ 1 天前
越南富國島大停電│海底電纜遭打樁擊斷 電力公司：最快明年1月初才可完全恢復
越南旅遊熱島富國島（Phú Quốc）是近年港人熱門旅遊地點，可是該島近日陷入前所未有大停電危機！11月29日晚，一家承包商在興建海岸道路時，竟將樁柱誤打入「河仙—富國島」110kV海底電纜，導致全島電力瞬間癱瘓，數萬居民與數千間酒店、餐廳連續30至40小時無電無水。南方電力公司最新表示，若天氣持續配合，海底電纜修復作業最快要到2026年1月初才能完成，期間將持續輪流停電。Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
銀行出手攔截改地址騙徒 「災民證」點解係權威證明？
政府及社會各界全力為宏福苑災民提供援助，但有騙徒想「混水摸魚」，到銀行試圖改地址為騙取援助鋪路。多間銀行均作出應對方式攔截騙徒，其中「災民證」就成為認證身份關鍵。Yahoo財經 ・ 18 小時前