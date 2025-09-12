信義集團登亞太永續展 市場風傳達ESG心意

▲今年2025年第四屆亞太永續博覽會，信義集團以「心意市場」亮相，從展場設計到材料選用，都試圖呈現企業在永續實踐上的多元行動。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 2025年第四屆亞太永續博覽會9月11日至13日登場，集結超過百家政府、企業與非營利組織，展示能源轉型、循環經濟、綠色金融等多項成果。信義集團今年以「心意市場」亮相，從展場設計到材料選用，都試圖呈現企業在永續實踐上的多元行動，更用一張「能種出植物」的資訊紙條，吸引不少參觀者駐足。

「心意市場」以「心意」諧音「信義」，展區設計融入台灣傳統市場氛圍，並規劃四大主題，分別代表對客戶的心意、對同仁的心意、對社區的心意，以及對環境的心意。信義房屋永續發展組協理陳丹妮表示，這次策展遵循「減法策展」理念，展場以種子紙製成資訊紙條，靈感來自過去租屋時張貼的小紙條，人們會把聯絡方式撕回去，但往往之後就沒有用途，希望本次紙條在展覽後仍能發揮作用，讓參觀者帶回綠意。展板則可拆解製成25個果箱回到社區團隊使用，展攤也將拆裝後再次投入展覽。從展品設計到供應鏈選擇，都將ESG納入考量，盡量減少一次性廢棄物。

現場參觀的民眾也分享了不同的感受。王先生表示，靠近展區背板時，發現都是瓦楞板輸出而成，想像未來會在某個地方被當作果箱收納農產品，就覺得環保有感。張小姐則說，過往看展時，許多攤位會用便利貼留言集氣，相比之下，「薄荷種子紙」牆，會隨著展覽時間越長而剩下越少展物，並轉化成家中綠化環境的小植栽，藏有「減法」和「循環」的ESG策展心意。

對環境的心意，信義房屋持續透過數位工具推動無紙化，截至2024年，每筆不動產仲介服務的碳足跡，已較2017年基準年減少48.4%。信義開發則推動建築履歷制度，讓住戶掌握建材來源、工法選用與施工過程，並在關鍵階段安排實品屋參訪，提升居住安全感。同時，集團也積極投入自然碳匯與生態復育，包括馬來西亞環灘島的生態規劃及與林業署合作的復育專案，逐步落實對環境的長期承諾。

對社區的心意，透過「社區一家」計畫長年累積。自2004年起，信義鼓勵居民提出改善社區的創意提案，累計投入超過5億元，提案數已超過1.6萬件，涵蓋全台各地。信義公益基金會則聚焦高齡者生活品質，推動「集點子大賽」與共好計畫，支持長者友善社區；信義開發也透過OUR-Space社造體驗館深化居民互動，讓社造行動更貼近日常。

對客戶的心意，信義房屋推出「SinyiCare十大守護服務」，內容涵蓋不限屋齡的房屋瑕疵保障、智能找屋平台、無紙化交易流程等，協助消費者安心交易。「信義生態圈」則整合房屋交易、裝修與維護，並建立認證廠商制度與永續工法標準，協助客戶打造兼顧安全與環保的居住環境。

對同仁的心意，則反映在職場文化與福利制度。信義設有「周先生信箱」與「信義義點通」平台，提供同仁即時反映問題的管道，並針對AI與數位技能開設課程，協助同仁因應產業變化。福利設計上，涵蓋家庭照顧假、持股信託與彈性福利幣，項目多依同仁建議設計，從疫苗補助到交通津貼皆具實用性。

參與導覽或互動的民眾，除了能獲得薄荷種子紙、生態圈摺疊盒等禮品，也有來自「社區一家」合作、因風災受損社區的商品，象徵永續理念與在地支持。信義希望每位參觀者離開前，都能帶走一份有意義的心意。

信義集團的永續實踐，來自創辦人周俊吉四十多年前寫下的立業宗旨，強調企業倫理與人本精神，並成為面對客戶、同仁、社區與環境的行動準則。透過「心意市場」，集團希望讓更多人看見企業在永續路上的努力，也邀請社會各界共同參與轉型旅程。



