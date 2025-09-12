鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
信義集團登亞太永續展 市場風傳達ESG心意
[NOWnews今日新聞] 2025年第四屆亞太永續博覽會9月11日至13日登場，集結超過百家政府、企業與非營利組織，展示能源轉型、循環經濟、綠色金融等多項成果。信義集團今年以「心意市場」亮相，從展場設計到材料選用，都試圖呈現企業在永續實踐上的多元行動，更用一張「能種出植物」的資訊紙條，吸引不少參觀者駐足。
「心意市場」以「心意」諧音「信義」，展區設計融入台灣傳統市場氛圍，並規劃四大主題，分別代表對客戶的心意、對同仁的心意、對社區的心意，以及對環境的心意。信義房屋永續發展組協理陳丹妮表示，這次策展遵循「減法策展」理念，展場以種子紙製成資訊紙條，靈感來自過去租屋時張貼的小紙條，人們會把聯絡方式撕回去，但往往之後就沒有用途，希望本次紙條在展覽後仍能發揮作用，讓參觀者帶回綠意。展板則可拆解製成25個果箱回到社區團隊使用，展攤也將拆裝後再次投入展覽。從展品設計到供應鏈選擇，都將ESG納入考量，盡量減少一次性廢棄物。
現場參觀的民眾也分享了不同的感受。王先生表示，靠近展區背板時，發現都是瓦楞板輸出而成，想像未來會在某個地方被當作果箱收納農產品，就覺得環保有感。張小姐則說，過往看展時，許多攤位會用便利貼留言集氣，相比之下，「薄荷種子紙」牆，會隨著展覽時間越長而剩下越少展物，並轉化成家中綠化環境的小植栽，藏有「減法」和「循環」的ESG策展心意。
對環境的心意，信義房屋持續透過數位工具推動無紙化，截至2024年，每筆不動產仲介服務的碳足跡，已較2017年基準年減少48.4%。信義開發則推動建築履歷制度，讓住戶掌握建材來源、工法選用與施工過程，並在關鍵階段安排實品屋參訪，提升居住安全感。同時，集團也積極投入自然碳匯與生態復育，包括馬來西亞環灘島的生態規劃及與林業署合作的復育專案，逐步落實對環境的長期承諾。
對社區的心意，透過「社區一家」計畫長年累積。自2004年起，信義鼓勵居民提出改善社區的創意提案，累計投入超過5億元，提案數已超過1.6萬件，涵蓋全台各地。信義公益基金會則聚焦高齡者生活品質，推動「集點子大賽」與共好計畫，支持長者友善社區；信義開發也透過OUR-Space社造體驗館深化居民互動，讓社造行動更貼近日常。
對客戶的心意，信義房屋推出「SinyiCare十大守護服務」，內容涵蓋不限屋齡的房屋瑕疵保障、智能找屋平台、無紙化交易流程等，協助消費者安心交易。「信義生態圈」則整合房屋交易、裝修與維護，並建立認證廠商制度與永續工法標準，協助客戶打造兼顧安全與環保的居住環境。
對同仁的心意，則反映在職場文化與福利制度。信義設有「周先生信箱」與「信義義點通」平台，提供同仁即時反映問題的管道，並針對AI與數位技能開設課程，協助同仁因應產業變化。福利設計上，涵蓋家庭照顧假、持股信託與彈性福利幣，項目多依同仁建議設計，從疫苗補助到交通津貼皆具實用性。
參與導覽或互動的民眾，除了能獲得薄荷種子紙、生態圈摺疊盒等禮品，也有來自「社區一家」合作、因風災受損社區的商品，象徵永續理念與在地支持。信義希望每位參觀者離開前，都能帶走一份有意義的心意。
信義集團的永續實踐，來自創辦人周俊吉四十多年前寫下的立業宗旨，強調企業倫理與人本精神，並成為面對客戶、同仁、社區與環境的行動準則。透過「心意市場」，集團希望讓更多人看見企業在永續路上的努力，也邀請社會各界共同參與轉型旅程。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／信義房屋譚雅文13年房仲心法 挖掘「成交的價值」
房市／台南土地脫標率逾7成！信義房屋：房市保守中帶樂觀
房市／買方願多付錢買裝潢屋？民生社區買方現金流策略有變化
其他人也在看
旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running
出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
梁振英：淘寶發財要立品 任何假冒和香港相關東西都應下架
全國政協副主席、前特首梁振英今日(12日)在社交平台傳貼近日有關淘寶平台上有偽冒馬會、高球會會員泊車貼發售的報道，反問「印刷、販賣或管有沒有水印、『純裝飾』的假鈔票犯法不犯法?」AASTOCKS ・ 2 小時前
59歲呂頌賢昏迷留醫ICU半月死過翻生 曾暴瘦40磅 出院後最新狀況曝光
現年59歲的呂頌賢憑1996年版《笑傲江湖》令狐沖一角而在華人社會爆紅，年過半百仍保養得宜，凍齡外貌令他獲封美魔男，惟上月下旬其太太麥景婷卻社交平台透露丈夫早前肺部受細菌感染，昏迷留醫ICU長達14天，體重更暴跌40磅，並引述醫護人員個案屬罕見及嚴重。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
差47歲！甲骨文創辦人短暫登頂世界首富 中國妻子引外界好奇
甲骨文共同創辦人 Larry Ellison 財富在美東時間周三 (10 日) 上午達到 3930 億美元，一度超越特斯拉創辦人馬斯克，成為全球首富。這家老牌軟體大廠周三開高走高，盤中一度大漲逾 40%，創下 1999 年以來的最大單日漲幅紀錄。鉅亨網 ・ 1 天前
王浩信內地飯局唱歌被無視 網民嘆搵食艱難：好歹也是視帝
王浩信2005年簽約Neway並推出首張個人專輯，其後變更跑道加入TVB成為演員，曾拍攝《致命復活》、《解決師》、《溏心風暴3》、《EU超時任務》等等，曾兩度勇奪視帝。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
李金凱曝光雲南2千呎豪宅 開窗險失平衡摔倒嚇親網民
《中年好聲音3》李金凱透露自己年幼時很調皮，大約10歲時因觸碰到5千伏的高壓電而永久傷殘，失去雙臂，但未有對人生失去意志，反而比任何健全人士更樂觀，並積極參加《中年好聲音3》，亦係呢個比賽令李金凱廣受歡迎。曾有一次出席嘉年華，李金凱被網民激讚唱得動聽，又指佢甚有急才，收獲唔少粉絲。李金凱不時社交平台中與粉絲分享生活點滴，以幽默正面形象回答。日前，李金凱回到家鄉雲南，分享一段夕陽短片，表達「生活的美好就存在眼前」心境，讓網民深感共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 1 天前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
林映輝演活慘情佩霞屢被欺凌 大讚鄭子誠江欣燕無私幫助
TVB劇《俠醫》現正播放，鄧世鏗（丁子朗飾）、鄧力圖（鄭子誠飾）和甘雁鳳（江欣燕飾）組成壞蛋三人組，為劇中的反派角色，經常欺凌凌為民（陳豪飾）的細姨鄧佩霞（林映輝飾）。「輝仔」林映輝演活了佩霞慘痛，深得觀眾喜愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
Uniqlo 5大寶藏新品推薦！$49買到CK平替低腰內褲、Jennie甜辣風格、$199入手Miu Miu風Ruby Red針織外套
UNIQLO 秋季單品陸續出爐，當中有不少 BLACKPINK Jennie 風格的時尚款式，而且價錢更是非常容易入手！吸引小編眼球的包括只需 $49 的 Calvin Klein 平替低腰內褲，Jennie 最愛的 Ruby Red 針織外套，性價比超級高已能打造又甜又辣的 Rock with Jennie 穿搭！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛
Jisoo最新為Tommy Hilfiger拍攝的廣告造型曝光，一改往日斯文甜美形象，轉走經典「Old Money」風格，完美演繹優雅又帶氣場的霸總造型，即時成為熱話！Yahoo Style HK ・ 1 天前
全球最長航線即將啟航 中國直飛阿根廷 全程2萬公里無需換乘
據《央視》周四（11 日）報導，近日（9 月 8 日）上海—奧克蘭—布宜諾斯艾利斯航線正式開售，首航航班將於 12 月 4 日出發。鉅亨網 ・ 9 小時前
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
近日有食客於社交平台 Threads 發帖，直斥本地知名大排檔「萬發」的黑椒薯仔牛柳粒價錢離譜。事主表示，「我老友太鍾意食萬發黑椒薯仔牛柳粒，嗌左碟大嘅」，未料上碟後發現原來大碟的黑椒薯仔牛柳粒「四百幾蚊9成薯仔」，令事主大感驚訝，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
《港樓》中原CCL單周反彈1.2%至138.74點 今年第3高
中原城市領先指數CCL最新報138.74點，按周升1.2%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，數據是反映8月19日一個月HIBOR創逾3個月高位，H按息升穿封頂息率，22日聯儲局主席鮑威爾於全球央行年會暗示9月或會減息當周市況。減息預期升溫，刺激樓價單周升幅擴大，今周CCL為2025年第3高，向上迫近今年初139.25點高位，現時相差0.51點或0.37%。近6周指數一周升一周跌，波幅忽大忽小，短期樓價走勢持續反覆微升。下周美國議息及施政報告，會否帶來利好消息推動樓價突破向上，仍有待觀察。AASTOCKS ・ 1 小時前
前韓團4minute成員許嘉允移居峇里島，淡出娛圈、找回生活兼治好失眠與暴食症
前韓團 4minute 成員員許嘉允移居峇里島，找回自己的生活療癒身心！韓國女團成員經歷高壓的練習生生活，有幸出道踏上日夜顛倒的工作旅途，許嘉允推出散文集《在最陌生的海洋上，我成為自己》談到自己身心受創，更患上失眠和暴食症。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
台灣著名綜藝節目主持陳漢典、黃路梓茵Lulu突發宣布婚訊 甜晒求婚照：最有默契的那一位
曾主持《康熙來了》、《綜藝大熱門》等人氣綜藝節目的台灣知名模仿藝人兼主持人陳漢典，今日（11日）突發宣布與主持多個大型頒獎禮的黃路梓茵（Lulu）拉埋天窗，更甜晒求婚照。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 1 天前