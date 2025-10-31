信義集團6傑！獲北市商業會服務優良人員獎

▲臺北市商業會舉辦第79屆商人節暨表揚大會，頒發「服務優良從業人員」，信義房屋陳志遠、簡子雲、劉小菁、林婉婷、林宇航與信義全球許達豐獲肯定。.（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 臺北市商業會舉辦第79屆商人節暨表揚大會，頒發「服務優良從業人員」，信義房屋陳志遠、簡子雲、劉小菁、林婉婷、林宇航與信義全球許達豐因秉持「先義後利、以人為本、正向思考」的精神，用心服務客戶，不吝投入在地服務，發揮正向影響力獲得評審肯定。

臺北市商業會每年皆舉行商人節慶祝大會，除表揚優良商號外，也表彰服務優良的從業人員，期望透過推廣商場禮貌運動，提升整體服務品質，發揮誠信經營、童叟無欺的商業精神。

信義房屋大直樂群店專案經理簡子雲，以幽默開朗的個性深受同仁喜愛，更以實際行動展現助人精神。他長期投入公益，關懷弱勢族群，並在公司內熱心指導新人，他也多次主持公司尾牙活動，為團隊注入正能量。

而信義房屋復興瑞安店專案經理劉小菁則以正向思維與高適應力聞名。她歷經金融風暴、疫情及市場管制等多次挑戰，始終能迅速調整策略、穩定團隊士氣。除了持續進修，他也積極參與座談分享、馬拉松及志工活動，從陪伴獨居長者到淨街行動，以實際行動回饋社會。

信義房屋天母蘭雅店專案經理林婉婷，不僅關注自身的成績，更積極於團隊中「分享」，協助新人轉正，推動團隊互助成長，更積極參與進修課程房產法規、銷售心理學等，帶給消費者更穩定、專業的服務品質。

信義房屋世貿莊敬店專案執行經理林宇航除了服務深受客戶肯定，多次獲公司服務品質獎，也致力於社區服務，曾擔任社區服務實務課程講師，並多次受邀至北中南各地區分享實務經驗，並自發於網路發起「一案一善」公益行動，落實每一筆成交捐款承諾，實踐公益與專業兼具的服務精神。

信義房屋表示，6名同仁能脫穎而出，皆是來自信義精神「先義後利、以人為本、正向思考」為核心價值的體現。透過善待各利害關係人，以實際行動服務社會、傳遞善意。

此外，信義房屋為業界上市、全直營房仲，憑藉深耕台灣逾40年經驗，掌握脈動、市場觀察並提出產業分析；並由專業地產顧問提供一條龍服務，以SinyiCare十大守護，包括最高規漏水保障、履約保證價金信託、AI配案等以及居家服務，保障消費者的房產交易安全。本業之外，近20年來著力於社區營造，推動「社區一家」計畫，幫助超過3000個社區圓夢，獲得總統文化獎肯定，並進一步推動「地方創生」，貫徹企業社會責任打造永續發展的共好生活。

