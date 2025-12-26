修杰楷遭求刑兩年8個月 近況曝光神情悴憔

【on.cc東網專訊】台灣藝人修杰楷自捲入閃兵案後潛水多時，日前繼女梧桐妹則透過社交網晒出一家人在聖誕樹前的合照，相中修杰楷雖然與家人一起戴上聖誕帽與頭飾，氣氛溫馨，但略顯疲憊的悴憔神情，亦引來不少網友關注外，素顏上鏡的賈靜雯，凍齡有道之餘更充滿知性美，似乎未受老公修杰楷的閃兵影響，狀態大勇。

事實上，修杰楷上月因「閃兵」事件被執法部門帶回偵訊，當時賈靜雯正在廈門拍戲，修杰楷後來向執法部門坦誠，自己曾花15萬元試圖藉由偽造病況求免役，最終只取得替代役資格，原想繼續爭取，但最後決定入伍，並以50萬元交保，近日遭檢方正式起訴，並建請法院量處有期徒刑兩年8個月。如今因役期爭議的修杰楷暫時淡出社群，也讓外界更加關注他的後續動向。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】