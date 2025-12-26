《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
修杰楷遭求刑兩年8個月 近況曝光神情悴憔
【on.cc東網專訊】台灣藝人修杰楷自捲入閃兵案後潛水多時，日前繼女梧桐妹則透過社交網晒出一家人在聖誕樹前的合照，相中修杰楷雖然與家人一起戴上聖誕帽與頭飾，氣氛溫馨，但略顯疲憊的悴憔神情，亦引來不少網友關注外，素顏上鏡的賈靜雯，凍齡有道之餘更充滿知性美，似乎未受老公修杰楷的閃兵影響，狀態大勇。
事實上，修杰楷上月因「閃兵」事件被執法部門帶回偵訊，當時賈靜雯正在廈門拍戲，修杰楷後來向執法部門坦誠，自己曾花15萬元試圖藉由偽造病況求免役，最終只取得替代役資格，原想繼續爭取，但最後決定入伍，並以50萬元交保，近日遭檢方正式起訴，並建請法院量處有期徒刑兩年8個月。如今因役期爭議的修杰楷暫時淡出社群，也讓外界更加關注他的後續動向。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
霍建華、林心如餐廳被巧遇！同齡49歲外貌狀態驚人 網友：根本是29歲
12月22日，有網友在社群平台分享與霍建華、林心如的合照，貼文一出立刻引發討論。不少人留言表示，兩人明明都已年過40，狀態卻相當好，外表看起來相當年輕，有網友甚至形容「說是29歲我都不懷疑」。姊妹淘 ・ 2 小時前
鍾柔美疑似錯手post同劉展霆錫錫照片 傳緋聞多時戀情曝光？
TVB聲夢小花鍾柔美Yumi一直被網友稱為A0女神，即係從未拍拖兼單身。但係亦不時傳出佢拍《青春本我》時同32歲TVB藝人劉展霆Eden撻著。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
洪天明周家蔚全家移居深圳 棄大埔2000呎獨立屋 親自搬重物呻：這輩子不想再搬家
51歲洪天明近年亦長駐內地發展，與定居香港的42歲太太周家蔚（Janet）因長期分隔兩地，夫婦結婚13年來屢傳婚變。周家蔚前日在小紅書發布影片，宣布「我們從香港來到深圳啦✌️」，更乘機「曬恩愛」，指丈夫在搬屋過程中親力親為，形容一家人同甘共苦，又指「我這一輩子都不想再搬家了！」Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
愛回家｜回顧16位已離家經典角色 Mandy承諾隨時Ready？
TVB處境劇《愛． 回家》系列於2017年閞播至今，堪稱長壽劇，陪伴唔少觀眾成長。劇組不時加入新角色，以配合演員檔期、離巢以及劇情需要，但當然新人加入，自然有舊人離開劇組，有些更是靜悄悄地被離開。下文與你回顧16位已離開《愛． 回家》嘅經典角色。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「90年代女神」楊采妮51歲長這樣太扯！小紅書曬零修圖生活照 素顏美到被誤認是大學生！
這組照片之所以特別打動人，在於完全沒有明星包袱！寬鬆上衣、簡單牛仔褲、輕鬆的笑容，加上和毛孩互動的自然表情，整體氛圍更像鄰家姐姐的日常紀錄，而不是刻意經營的回歸宣傳。也因為這份真實感，讓她一現身就被讚「比精修照還耐看」，甚至有人直言：「她是少數越不打扮越...styletc ・ 1 小時前
黃翠如蕭正楠兒子「蕭哈哈」賣萌 平安夜化身小聖誕樹迷倒全網民：勁可愛
44歲黃翠如與48歲蕭正楠於2018年結婚，今年3月誕下兒子「蕭哈哈」，不時在社交平台分享兒子的成長過程，蕭哈哈的可愛模樣擄獲不少粉絲。適逢出生後首個聖誕節，黃翠如在平安夜（12月24日）把兒子打扮成小小聖誕樹，發布相片指：「平安夜，添加了一棵小樹🎄，只是小樹不太合作，變成期間限定半小時🌈，祝快樂❤️」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭羡妮《尋秦記》電影版宣傳，氣質高雅完全不像51歲！三大凍齡保養法則，顏值與身材依然宛如少女
郭羡妮復出為《尋秦記》電影版宣傳，優雅氣質與凍齡美貌完全不像 51 歲！郭羡妮在社交媒體分享與宣萱、滕麗名的合照，郭羡妮結婚後淡出幕前，近日現身宣傳活動讓大家感到十分驚喜！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《Dispatch》2026元旦情侶呼聲最高是他們！回顧歷年曝光經典情侶，脆友們最期待「GD新娘」
今年的《Dispatch》元旦情侶到底是誰？大家也很期待吧！韓國「最強狗仔」《Dispatch》每年會於 1 月 1 日公佈元旦情侶，曾經公開過的包括玄彬和孫藝珍、EXO KAI 和 BLACKPINK Jennie 等，大家已在率先預測「最想曝光的情侶」，一起來看看「許願名單」吧！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
高橋文哉廚師夢碎後爆紅？ 變假面騎士主角紅遍全日本！
安安～高橋文哉這傢伙，現在簡直是日本年輕男星的代表人物啦！😏 他2001年3月12日出生在埼玉縣春日部市，今年剛滿24歲，身高176cm，五官乾淨又陽光。Japhub日本集合 ・ 1 天前
謝霆鋒明年主力開騷 暗示《新警察故事2》暫開拍無期
【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒今年忙於巡唱，先後吸引逾60萬粉絲入場支持，熱度高企令他成年度風雲人物之餘，錢包亦因而相當腫脹。早前當完蘇州演出後，他即短暫「封咪」，宣布來年繼續，更預告2026年將以開唱為主，暗指其主演電影《新警察故事2》暫時開拍無期。而近日有東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
橋本環奈一張神照紅遍全網！ 從福岡小偶像到月9女主角！
說起她的起點，絕對要提2013年那張超神照片！當時她才國三，在Rev. from DVL表演跳舞，被人隨手拍了一張～結果那個瞬間的表情太完美Japhub日本集合 ・ 1 天前
張曼玉擔任MO&Co.全球形象大使！「曼玉式時尚」黑白造型照，示範高級從容穿搭趕快收藏
MO&Co.宣布張曼玉成為品牌全球形象大使，中性有型又從容的時尚造型，正好是現在很多女生會追求的鬆弛時尚，期待張曼玉會帶來更多的時尚靈感給大家！Yahoo Style HK ・ 1 天前
邊位天后變裝扮聖誕怪傑？
【on.cc東網專訊】加拿大天后莎蓮迪安（Celine Dion）2022年自揭患上罕見「僵硬人症」停工，不過她今年聖誕大花功夫，變裝扮成加拿大男星占基利（Jim Carrey）2000年電影《聖誕怪傑》（How the Grinch Stole Christm東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
賀蘭化身聖誕老人賀聖誕
【Now Sports】多名球星趁著聖誕節與家人一起慶祝，其中賀蘭更化身打扮成聖誕老人。不少球員都趁著聖誕節這個普天同慶的日子，在個人社交網絡與一眾球迷分享自己如何慶祝聖誕節，其中效力曼城的前鋒賀蘭（Erling Haaland），就化身聖誕老人的照片，並在instagram留言：「在這裡傳播一些聖誕喜悅！」其後賀蘭亦有張貼自己從聖誕老人回復真身後，與女友在屋內的合照。喜愛分享享自己家庭照的，就不得不提基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），他在個人Instagram分享了慶祝聖誕的影片，片中他與未婚妻洛迪古絲，以及5名仔女，齊齊穿上睡衣，一同背著鏡頭行向聖誕樹下，C朗更在片中留言：「願更新的希望、擁抱的愛、家人的支持與指引的光明常伴。聖誕快樂。」另外效力曼聯的中場卡斯米路則張貼自己與家庭成員的合照；曼城的霍頓則趁著聖誕沒有英超比賽，前往北歐的拉普蘭；皇家馬德里的比寧咸則與弟弟祖比比寧咸前往杜拜「避寒」。now.com 體育 ・ 17 小時前
全球首位AI演員出道引爆反彈 《阿凡達》女星憂心濫用
由英國AI製作公司Particle6開發、號稱世界首個AI演員的「提莉諾伍德」（Tilly Norwood），自2025年9月「出道」以來，討論度持續上升，並在好萊塢掀起激辯，AI演員究竟是一種全新的創作形式，還是對真人演員的威脅。 提莉諾伍德擁有一頭棕色頭髮、棕色眼睛，操著英國口音，Particle6創辦人艾琳范德費爾登（Eline Van der Velden）表示，她仔細思考AI演員的容貌與個性等細節，透過ChatGPT生成其樣貌，並在蘇黎世一場活動播放的諷刺影片中正式亮相。 擁有16萬名會員的美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）表達反彈，譴責以「合成演員」取代真人的概念，強調創意應該「以人為本」。其主張，這類AI演員可能在未經允許或是未提供報酬下，利用真人演員訓練而成。 《阿凡達》（Avatar）系列電影主角柔伊莎達娜（Zoe Saldana）日前也對此表達擔憂。范德費爾登則強調AI作為輔助角色，而非搶真人演員的工作，同時還能幫助降低成本，表示其內部計算顯示，製作一部電影產生的碳足跡，大致等於一趟跨大西洋來回航班。 Particle6雄心勃勃，希望將提莉諾伍德打造為下一個史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），後者在漫威宇宙中飾演黑寡婦一角，知名度又更上一層樓；此外Particle6還規畫「提莉宇宙」（Tillyverse），希望讓AI演員走上自己的「創作之路」。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
刪X帳號後人氣反而狂漲？ 杉野遙亮用作品打臉網紅！
杉野遙亮這傢伙，1995年千葉出生，185公分的身高配那張清爽臉蛋，一開始真的就是靠外型吃飯～Japhub日本集合 ・ 2 小時前
城巴即場解僱觀光巴士車長 涉不當處理乘客110元車資被捕
網上流傳一名「觀光城巴」車長懷疑盜取乘客車資，被公司報警及即時解僱。警方指於12月23日接報，中環碼頭一名27歲姓吳男司機不當處理兩名乘客共110元車資，經調查後，以涉嫌盜竊將他拘捕。城巴回覆《am730》查詢表示，於12月23日在一次主動巡查行動中，發現一名車長涉嫌不當處理車資，經調查後對其採取即時解僱紀律行動，案件am730 ・ 3 小時前
特朗普聖誕夜動手 美國空襲奈及利亞
美國總統特朗普在聖誕夜下令空襲奈及利亞，美國與這一西非最大經濟體的緊張關係急劇升級。此次軍事行動雖以打擊「伊斯蘭國」（ISIS）恐怖主義和保護宗教自由為名，但深層邏輯直指全球能源格局變遷與關鍵戰略礦產供應鏈爭奪。鉅亨網 ・ 6 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防各工協會譴責自稱「冼國林」針對處長及部門失實言論
消防處的6個工會及協會，今日（25日）發出公開信指責近日在網上一名自稱「冼國林」的網民在社交平台，針對消防處處長以及消防處的不符合事實的言論，包括批評部門滅火策略、指揮以均資源分配等，批評有關言論侮辱消防不同職系的專業及打擊團隊精神，甚至是企圖誤導公眾對部門的理解。 香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、香港am730 ・ 20 小時前
【Aeon】AEON超級勁減 超市、家品、床品等 照價再9折（26/12 - 29/12）
AEON於12月26日至12月29日進行年末超級勁減，男女服裝，嬰兒及孕婦用品、旅遊用品、HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO JAPAN等照價再8折，超市、家品、床品、玩具、文具、精品等照價再9折，電器照價再 95折；AEON會員買滿$800仲送$50電子優惠券2張！重點必買產品包括澳洲330日和牛牛肩 $119、韓國香印提子 $42.9、Hisense 43吋電視 $1990、Laifen 風筒 $390、Casablanca 馬卡龍竹纖冬厚被 $299！YAHOO著數 ・ 3 小時前