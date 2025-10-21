楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
閃兵案︱修杰楷被捕 賈靜雯還原老公上手銬過程：小孩受到驚嚇！
【on.cc東網專訊】台灣影后賈靜雯老公、現年42歲的修杰楷今日（21日）因閃兵案遭執法人員上手銬拘捕，而老婆賈靜雯正在廈門拍戲，其經理人公司代回應：「配合調查釐清事實，是人人應盡的責任，但由於事發突然，檢調一早入屋上銬，小孩受到驚嚇，表示非常震驚及擔心。」不過是否緊急返台陪小孩？經理公司沒有多說。
修杰楷今因逃兵遭拘捕，令人震驚，但他其實在33歲、2016年5月12日入伍，並且被分發到新北市民政局服替代役。因為老婆賈靜雯懷孕，提前退伍，當了5個月的替代役。為何服兵役還涉案？據悉不排除本來是常備役體位的他，找上逃兵集團造假，但拚免役失敗，最終改成替代役體位，修杰楷經理人回應傳媒只表示：「了解中。」
