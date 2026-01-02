個人遊續增 訪日華客春節酒店預訂量增近6成

【on.cc東網專訊】中日關係持續緊張下，中國政府呼籲公民謹慎赴日。但日媒引述旅遊相關公司調查顯示，下月農曆新年期間日本酒店的預訂情況良好，來自中國的住宿預訂量同比增加六成，客房價格也上漲。

營運住宿設施預訂管理系統的日本科企tripla統計全國1,727間酒店的數據，發現下月15至23日春節假期期間，來自中國的酒店預訂量比去年春節的住宿量增加57%。日媒向日本10間大型酒店查詢，其中3間稱今年春節預訂量超過去年春節，半數稱與去年相若，僅2間表示少於去年。至於平均客房單價，半數稱有所上漲。

日媒指出，背後主因之一是個人遊客的需求持續堅挺，雖然來自中國的團體遊客呈現減少趨勢，但個人遊客增加，較旅行社提供的旅行團難受中國政府政策影響。

