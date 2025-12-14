候任議員促檢討招標制度 大額工程應用「招標妥」

大埔宏福苑五級火災

大埔宏福苑五級大火發生至今三個星期，政府日前宣布成立獨立委員會，並委任法官陸啟康出任獨立委員會主席，審視火災成因及是否涉違法行為。候任立法會工程界議員卜國明表示，期望政府日後能夠加強支援，協助業主物色專業顧問，並加強「招標妥」第三方監管的角色。另一名候任立法會議員方國珊認為，應檢討招標透明度，並成立「樓宇維修監管局」。

宏福苑的大維修工程涉款3.3億元，大火發生後，有人質疑工程涉及圍標。卜國明昨出席電台節目時稱，當工程涉及幾千萬甚至幾億元，物業管理公司和業主立案法團未必有足夠的知識物色專業顧問，期望日後當大維修工程涉及某個額度，必須使用市建局的收費服務計劃「招標妥」，讓專業顧問能找到合適承建商。

卜國明又指，留意到有人在大廈購買單位後，進入法團影響日後的決定，期望對法團成員施加居住年期要求，篩選出「真正業主」，杜絕相關情況再發生。

候任新界東南議員方國珊在同一節目表示，過去在地區接觸不少圍標個案，相關行業亦良莠不齊，一般小業主對大廈維修保養認識不多。她建議，政府成立樓宇維修監管局以減少圍標情況，亦可資助小業主聘請第三方顧問監察整個施工過程。

陳克勤：民建聯不涉任何法律問題 「清者自清」

立法會換屆選舉日前舉行，民建聯地區直選與上屆比較流失25萬選票，矛頭直指曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔區議員黃碧嬌。民建聯主席陳克勤昨在電視節目表示，火災後民建聯啟動紀律調查，強調民建聯在宏福苑的事宜不涉及任何法律問題，相信「清者自清」；又指黃碧嬌已向市民澄清，相信政府委員會調查完畢將有結果，目前應聚焦災後重建工作。

施永青：暫未見高齡樓成交受影響

大火發生後，令人關注高齡大廈的維修工作。中原集團創辦人施永青昨在另一電視節目上表示，暫時未見高齡樓的成交受影響，因一層樓的價格由不同因素組成，不會因其中一個因素受影響，便令樓價變化很大。

另外，早前有按揭轉介聲稱火險賠償能夠抵銷宏福苑業主的按揭餘額，料他們不需要再供款。施永青指出這並非必然，因樓價包含地價，惟土地不會因火災而得到火險賠償，保險公司亦不會劃一賠償所有受影響單位。

