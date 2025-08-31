借尿遁「免費」歎8萬元晚餐 呃食男已獲准保釋

【on.cc東網專訊】上周四(28日)於中環干諾道中一酒店發生的天價帳單呃食男事件，被捕的姓黃(23歲)本地男子已獲准保釋候查，須於9月下旬向執法部門報到。

執法部門於上周四(28日)晚上接獲一名31歲本地女子報案，指她同日較早時相約一名男子到中環干諾道中一酒店共進晚餐。用膳後，該名男子聲稱需要如廁，但在離席後一去不返，留下她支付超過8萬元的帳單，懷疑受騙。女事主初時聲稱毋須警員進一步協助，至上周五(29日)再次就事件報案。警員經調查後，當晚在將軍澳區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，拘捕一名姓黃(23歲)本地男子，檢獲懷疑他犯案時所穿衣物。

